Grand Theft Auto VI: Take‑Two terminiert erste Earnings‑Call 2026 – Fans erwarten GTA‑6‑Updates

Image: Rockstar Games

Take‑Two bestätigt: Der erste Earnings Call 2026 findet am 3. Februar statt. Neuigkeiten zu GTA 6?

Der Publisher von GTA 6, Take‑Two Interactive, hat offiziell den Termin für seinen ersten Earnings Call im Jahr 2026 bekanntgegeben. Die Finanzpräsentation findet am Dienstag, den 3. Februar 2026, statt und dürfte erneut große Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Earnings Calls von Take‑Two sind traditionell ein wichtiger Zeitpunkt für Investoren – und für Fans, die auf neue Hinweise zu kommenden Spielen hoffen. Besonders im Fokus steht natürlich GTA 6, das weiterhin zu den meistdiskutierten Titeln der Branche gehört.

Ob Take‑Two während des Calls konkrete neue Informationen liefert, bleibt offen. Erfahrungsgemäß werden jedoch oft Ausblicke auf das kommende Geschäftsjahr, strategische Prioritäten und mögliche Veröffentlichungsfenster gegeben.

