Grand Theft Auto VI: Take-Two-Aktie fällt um bis zu 10 %

Nicht nur Gamer weltweit waren darüber enttäuscht, als Grand Theft Auto VI in der letzten Woche von Herbst 2025 auf Mai 2026 verschoben wurde.

An der Börse beeinflusste die Neuigkeit die Aktie von Take-Two Interactive.

So lag der Aktienkurs am Donnerstag bei Börsenschluss noch bei 235,17 Punkten. Bei der Eröffnung am Freitag sank er dann um rund 10 % auf 211 Punkte.

Mit dem 26. Mai 2026 fällt der Release von Grand Theft Auto VI in ein neues Geschäftsjahr, da das laufende am 31. März 2026 endet.

Derweil steht Take-Two Interactive voll und ganz hinter der Verschiebung durch Entwickler Rockstar Games.