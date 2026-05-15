Grand Theft Auto VI: Take-Two-Aktie steigt nach Preorder-Gerücht um Milliarden

Spekulationen um den Start der Vorbestellungen für Grand Theft Auto VI beflügeln den Börsenwert von Take-Two erheblich.

Ein mögliches Startdatum für die Vorbestellungen von Grand Theft Auto VI sorgt aktuell für spürbare Bewegung an der Börse, da die Aktie von Take-Two Interactive deutlich zulegen konnte und die Marktkapitalisierung um rund 2 Milliarden US-Dollar gestiegen ist.

Auslöser der Entwicklung sind Berichte, wonach Händler wie Best Buy einen Start der Preorders für kommenden Montag vorbereiten. Diese Spekulation führte bereits im vorbörslichen Handel zu einem Anstieg von rund 5 Prozent.

Nach Öffnung der US-Märkte verstärkte sich der Effekt weiter. Die Aktie von Take-Two eröffnete mit einem Plus von etwa 10 Prozent bei 240,37 US-Dollar und näherte sich damit wieder dem Allzeithoch von 262,29 US-Dollar aus dem Oktober 2025 an. Im Tagesverlauf zeigte sich zwar eine gewisse Schwankung, das Niveau blieb jedoch stabil im Bereich um 240 US-Dollar.

Insgesamt legte das Papier innerhalb von fünf Tagen um mehr als 17 Prozent zu und konnte auch auf Monatssicht Gewinne verbuchen. Der aktuelle Kurs markiert zugleich den höchsten Stand seit Januar und unterstreicht die enorme Erwartungshaltung rund um den kommenden Rockstar-Titel.

Zusätzliche Dynamik erhält die Situation durch einen bevorstehenden Termin: Am 21. Mai will Take-Two seine Geschäftszahlen für das vierte Quartal sowie das Geschäftsjahr 2026 präsentieren. Sollten bis dahin bereits Vorbestellungsdaten zu GTA 6 vorliegen, könnten diese die Bewertung weiter antreiben.

Ungeachtet der starken Marktreaktion bleibt festzuhalten, dass es weiterhin keine offizielle Bestätigung für den Start der Vorbestellungen gibt. Die aktuellen Entwicklungen zeigen jedoch eindrucksvoll, welchen Einfluss Grand Theft Auto VI bereits vor Veröffentlichung auf die Finanzmärkte ausübt.