Grand Theft Auto VI: Take-Two bestätigt finalen Release am 19. November 2026

GTA 6 setzt den 19. November als finalen Release-Termin und der Marketing-Countdown beginnt bald.

Nach monatelangen Spekulationen, ob GTA 6 nicht doch noch mal verschoben wird, herrscht nun Klarheit über den Veröffentlichungstermin des nächsten Rockstar-Blockbusters. Take-Two Interactive hat bestätigt, dass Grand Theft Auto VI am 19. November 2026 erscheinen wird und der Termin vollständig feststeht.

Im Rahmen aktueller Aussagen in Finanzbericht wurde zudem bekannt, dass die große Marketingkampagne im Sommer beginnen soll. Der Start wird derzeit für Ende Juni erwartet. Zeitgleich sollen auch die Vorbestellungen für das Open-World-Spiel freigeschaltet werden.

Interessant ist dabei, dass Take-Two-Chef Strauss Zelnick nicht ausdrücklich erklärt hat, dass ein weiterer Trailer Teil des Marketingstarts sein muss. Dadurch bleibt die Möglichkeit bestehen, dass ein dritter Trailer bereits vor Beginn der eigentlichen Werbekampagne veröffentlicht wird.

Auch wirtschaftlich setzt der Publisher große Erwartungen in den Titel. Take-Two rechnet im laufenden Geschäftsjahr mit einem Umsatz von rund acht Milliarden US-Dollar. Grand Theft Auto VI dürfte dabei die entscheidende Rolle spielen.

Darüber hinaus betonte Zelnick, dass das Spiel den Käufern deutlich mehr Gegenwert bieten werde, als der letztliche Verkaufspreis vermuten lasse. Konkrete Angaben zum Preis machte das Unternehmen jedoch nicht.

Bei der Vermarktung will Take-Two offenbar neue Wege gehen. Die Kampagne soll zwar äußerst umfangreich ausfallen, sich jedoch von der Werbung zu Grand Theft Auto V unterscheiden. Statt einer starken Präsenz klassischer TV-Werbung dürfte der Fokus stärker auf sozialen Medien und digitalen Kanälen liegen.

Grand Theft Auto VI erscheint am 19. November 2026 für Xbox Series X|S und PlayStation 5. Eine PC-Version wurde bislang nicht offiziell angekündigt, wird aber zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen.