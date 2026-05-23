Grand Theft Auto VI: Take-Two bestätigt finalen Release am 19. November 2026

Nach monatelangen Spekulationen, ob GTA 6 nicht doch noch mal verschoben wird, herrscht nun Klarheit über den Veröffentlichungstermin des nächsten Rockstar-Blockbusters. Take-Two Interactive hat bestätigt, dass Grand Theft Auto VI am 19. November 2026 erscheinen wird und der Termin vollständig feststeht.
Im Rahmen aktueller Aussagen in Finanzbericht wurde zudem bekannt, dass die große Marketingkampagne im Sommer beginnen soll. Der Start wird derzeit für Ende Juni erwartet. Zeitgleich sollen auch die Vorbestellungen für das Open-World-Spiel freigeschaltet werden.
Interessant ist dabei, dass Take-Two-Chef Strauss Zelnick nicht ausdrücklich erklärt hat, dass ein weiterer Trailer Teil des Marketingstarts sein muss. Dadurch bleibt die Möglichkeit bestehen, dass ein dritter Trailer bereits vor Beginn der eigentlichen Werbekampagne veröffentlicht wird.
Auch wirtschaftlich setzt der Publisher große Erwartungen in den Titel. Take-Two rechnet im laufenden Geschäftsjahr mit einem Umsatz von rund acht Milliarden US-Dollar. Grand Theft Auto VI dürfte dabei die entscheidende Rolle spielen.
Darüber hinaus betonte Zelnick, dass das Spiel den Käufern deutlich mehr Gegenwert bieten werde, als der letztliche Verkaufspreis vermuten lasse. Konkrete Angaben zum Preis machte das Unternehmen jedoch nicht.
Bei der Vermarktung will Take-Two offenbar neue Wege gehen. Die Kampagne soll zwar äußerst umfangreich ausfallen, sich jedoch von der Werbung zu Grand Theft Auto V unterscheiden. Statt einer starken Präsenz klassischer TV-Werbung dürfte der Fokus stärker auf sozialen Medien und digitalen Kanälen liegen.
Grand Theft Auto VI erscheint am 19. November 2026 für Xbox Series X|S und PlayStation 5. Eine PC-Version wurde bislang nicht offiziell angekündigt, wird aber zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Sehr geil. 🥳🥳 Freue mich auf Grand Theft Auto VI. 🥰 Danke für die Info. 💚
Ah ok, dann dürfe jetzt alles ziemlich final sein was den Release angeht. Ich glaube Rockstar wird so eine krasse Werbekampagne bringen. Mit den Summen werden ganze Spiele entwickelt😂
WKN 914508 für alle Interesierten.
Dann müßte Faible 4 ja noch vorher erscheinen. Wir werden sehen.
Nach aktuellem Stand wird das jetzt gesagt, bis dahin kann noch viel passieren, mal abwarten.
Das geht alleine wegen Aktienbetrug nicht. Dann könnte man später Insiderhandel vorwerfen.
Das Spiel wird kommen. Nur in welchem Zustand, das ist die andere Frage!
Rockstar will sich immer selbst übertreffen. Die können doch erstmal kleine Brötchen backen und erstmal eine Map bringen, die noch nicht 20.000 Mal größer ist als die vom letzten Spiel. Die könnten dann nach und nach paar Updates das Spiel immer mehr erweitern
OMG die ganze Weihnachtszeit GTA 6 zocken. Das hört sich an wie ein Traum
Jetzt ist es also offiziell, offiziell und a ja offiziell 😅
Bin dann mal auf den 19.11. gespannt, was da so abgeht.
Über die Werbekampagne müssen die sich definitiv keine Gedanken machen. Die können das am 19.11. einfach unangekündigt in die Regale stellen und es geht trotzdem weg wie warme Semmeln.
Was schon Sinn macht, da man die erste Welle für die alte Konsolengeneration verkauft, um dann nochmal die etwas bessere Version für die neuen Konsolen zu verkaufen.