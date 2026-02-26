Grand Theft Auto VI: Take-Two bestätigt Sony und Xbox Launch in 2026 – Gerücht

Take‑Two soll Sony und Microsoft versichert haben, dass es keine Verschiebung für Grand Theft Auto IV mehr gibt.

Insider Millie A berichtet, dass Take‑Two Interactive sowohl Sony als auch Microsoft formell darüber informiert habe, dass Grand Theft Auto VI weiterhin innerhalb des aktuellen Fiskaljahres erscheinen soll.

Laut dem Insider gebe es „keine geplanten Verzögerungen“ und das interne Veröffentlichungsfenster gelte als gefestigt. Die Benachrichtigung der beiden großen Konsolenhersteller wird als starkes Signal gewertet, dass ein weiterer Aufschub zunehmend unwahrscheinlich erscheint.

Millie A verfügt über eine solide Trefferquote. Er enthüllte bereits die Verschiebung des ursprünglich früheren Release‑Ziels im Mai und deutete sowohl Wolverine als auch LEGO 2K Drive an, bevor diese offiziell angekündigt wurden.

Trotz dieser Historie bleibt die Skepsis in der Community groß – viele Fans glauben erst an den Termin, wenn das Spiel tatsächlich erscheint. Dennoch hat sich Millie A in der Vergangenheit mehrfach als zuverlässig erwiesen, was die Hoffnung nährt, dass auch diese Einschätzung zutrifft