Grand Theft Auto VI: Take-Two bestätigt Sony und Xbox Launch in 2026 – Gerücht

Insider Millie A berichtet, dass Take‑Two Interactive sowohl Sony als auch Microsoft formell darüber informiert habe, dass Grand Theft Auto VI weiterhin innerhalb des aktuellen Fiskaljahres erscheinen soll.
Laut dem Insider gebe es „keine geplanten Verzögerungen“ und das interne Veröffentlichungsfenster gelte als gefestigt. Die Benachrichtigung der beiden großen Konsolenhersteller wird als starkes Signal gewertet, dass ein weiterer Aufschub zunehmend unwahrscheinlich erscheint.
Millie A verfügt über eine solide Trefferquote. Er enthüllte bereits die Verschiebung des ursprünglich früheren Release‑Ziels im Mai und deutete sowohl Wolverine als auch LEGO 2K Drive an, bevor diese offiziell angekündigt wurden.
Trotz dieser Historie bleibt die Skepsis in der Community groß – viele Fans glauben erst an den Termin, wenn das Spiel tatsächlich erscheint. Dennoch hat sich Millie A in der Vergangenheit mehrfach als zuverlässig erwiesen, was die Hoffnung nährt, dass auch diese Einschätzung zutrifft
20 Kommentare AddedMitdiskutieren
Zweimal verschieben reicht auch meine Genossen. Außerdem wollen wir doch das Weihnachtsgeschäft mitnehmen
Dann dürften wir ja jetzt bald das Fable Releasedate erfahren 😊
Bin echt gespannt ob es die hohen Erwartungen erfüllen kann. Aber eigentlich mache ich mir da bei R* wenig Sorgen. Ich werde auf jeden Fall mit von der Partie sein, aber vermutlich nicht ab Day-1.
Ich glaube schon dass die Erwartungen gerecht werden. Man weiß ja ungefähr was man bekommt. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wir überrascht werden von dem Realismus und der geilen Spielwelt. Red Dead Redemption 2 war ja schon eine riesige Weiterentwicklung im Vergleich zum ersten Teil
Sehr gut. Ich freue mich drauf.
Konsolen Release ist egal…die sollen lieber den PC bedienen….von mir aus können sie die Konsolen Version auf 2027, 2028 verschieben und erstmal die einzig relevante Plattform bedienen. Hätte auch den Vorteil, dass auch Konsolenspieler dann eine einigermaßen vernünftige Version bekommen, falls die neue Gen schon 2027/28 kommt….zwar wird es technisch und grafisch gegenüber dem PC dennoch altbacken sein, aber immerhin vielleicht mal mehr als 30FPS
Du laberst ein Mist… Unfassbar….
„aber immerhin vielleicht mal mehr als 30FPS“
Weil GTA 5 ja nicht mit 60fps läuft auf der Konsole 🤦🏼♂️🤦🏼♂️
GTA5 läuft mit 60FPS weil das Spiel auch mittlerweile 60Jahre alt ist.
Wüsste nicht das GTA 5 bei Release mit mehr als 30FPS auf den Konsolen lief? Oder beziehst du dich hier auf die überarbeitete Version die dann mit der übernächsten Konsolen Generation erschienen ist wo man sich dann entscheiden musste….zwischen gute Auflösung und 30FPS oder 60FPS mit Matsch Auflösung?
Wir können uns gerne nochmal unterhalten wenn GTA 6 rausgekommen ist und mal wieder nicht mehr als 30FPS bieten auf den Konsolen.
Da die Next-Gen-Xbox alle PlayStation-, Xbox- und PC-Spiele abspielen wird, wird dieses „Problem“ der Vergangenheit angehören.
Du meinst deinen MS PC? Sorry aber der wird zum Release gegenüber eines PC`s schon längst wieder überholt sein…du bekommst ja jetzt schon mehr Leistung am PC als die PS6 und dem MS PC…und beides wird, wenn es dumm läuft, erst 2028 erscheinen…..bis dahin gibt es sicherlich schon die RTX 60er Reihe wo zb eine RTX 6060ti oder RTX 6070 die PS6 und den MS PC auffrisst….
Oha. Soviel aufgestaute Wut…
Fakten haben nichts mit Wut zu tuen….:P
Genießt du auch mal ein Spiel, oder zählst du nur Pixel und Frames?
Ok, es gibt Konsolenspieler, auch hier bei XD, die bekommen bei 30 Frames Motion Sickness. Ich persönlich kenn das gar nicht, komme aber auch aus einer Zeit, da haben wir die Pixel noch selbst gemacht, und mit 10 Frames über den Bildschirm flimmern lassen. Also Basic Programme abgetippt, um nach 15 Stunden ein schlechtes Space Invaders zu zocken🤣
Und heute spiele ich im Game Pass Avatar auf der Series X. Das sieht wirklich atemberaubend aus, wenn man das erste mal die Basis verlässt… Nur im echten Dschungel ist es schöner. Ich habe aber festgestellt, das das alles nicht zum Spielspass beiträgt, einfach nur Nice to have. Und das wird bei GTA6 auch der Fall sein. Das kann noch so gut aussehen, und in 30, 60, 120 FPS laufen, wenn das Spiel nicht taugt, dann taugt es nicht. Das wirst du auf der einzig relevanten Plattform erst Jahre später erleben.
Man kann doch auch beides? es tut mir leid, aber es kann doch niemand abstreiten dass 30FPS einfach nur eine Zumutung ist, es kann man keiner erzählen dass sowas noch Spaß macht….Im Kern gebe ich dir ja auch recht, wenn das Game Müll ist, dann hilft auch die schönste Grafik nichts….aber wenn ein Game gut ist und man es dann auch noch in der besten Qualität spielen kann, dann ist es doch umso besser oder nicht?
Gerüchte über Gerüchte
Und dann passiert irgendwas Unvorhergesehenes, was zu einer Verschiebung führt, zum Glück zocke ich da Gears E-Day (hoffentlich).
Zum Weihnachtsgeschäft und die Leitungen glühen.
Das sollte schon 2x erscheinen, die sollen endlich mit der Geheimnisstuerei aufhören und zeigen was neu ist und was so toll seien soll.
Es kommt wenn es kommt, das einzige SP das ich dieses Jahr zocken werde