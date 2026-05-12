Grand Theft Auto VI: Take-Two bezeichnet das Spiel als „High-Stakes Game für Big Boys Only“

GTA 6 wird laut Take-Two Interactive CEO Strauss Zelnick zu einem der kostspieligsten und risikoreichsten Projekte der Videospielindustrie. In einem aktuellen Interview mit Bloomberg äußerte sich Take-Two-CEO Strauss Zelnick offen über die steigenden Entwicklungskosten von GTA 6.
Zelnick betont, dass die Kosten für Spieleentwicklung kontinuierlich zunehmen und das Ziel von Rockstar Games weiterhin darin besteht, „die höchste Qualität an Unterhaltung auf der Welt“ zu liefern. Genau dieser Anspruch treibe die Budgets jedoch immer weiter nach oben.
Eine klare Entlastung durch neue Technologien wie Künstliche Intelligenz sieht er aktuell nicht. Zwar könne sich das künftig ändern, bisher seien die Kosten jedoch nicht gesunken.
Besonders deutlich wird der CEO bei der Einordnung des Projekts selbst. GTA 6 bezeichnet er indirekt als ein „High-Stakes Game für Big Boys Only“ – eine Aussage, die die Dimension und das wirtschaftliche Risiko des Projekts unterstreicht.
Gleichzeitig verweist Zelnick auf den enormen Erfolg des Vorgängers. GTA 5, erschienen 2013, hat bis Mai 2026 über 225 Millionen Einheiten verkauft und zählt weiterhin zu den erfolgreichsten Spielen aller Zeiten. Auch GTA Online bleibt ein massiver Umsatztreiber mit täglich hohen Einnahmen.
Trotz des Drucks zeigt sich Take-Two entschlossen, das Projekt ohne Einschränkungen weiterzuführen. Zelnick selbst bezeichnet die Angst vor einem Release als festen Bestandteil seiner Arbeit im Entertainment-Business und betont, dass Stillstand in dieser Branche keine Option sei.
Grand Theft Auto VI soll am 19. November für Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheinen. Der Start der Marketingphase wird für den Sommer erwartet.
32 Kommentare AddedMitdiskutieren
Gejammer bei dem hohen Umsatz was GTA 5 abwirft.
Muss man halt kleiner Spielewelten machen um die Kosten zu senken, die sind eh viel zu gross und öde leer geworden
Wo genau siehst du da in dem Beitrag Gejammer? Ich sehe keins. Ich sehe eine sachliche Einordnung der Faktenlage ohne jegliches Gejammer. Und dass ein Mensch sich ein bißchen menschlich zeigt und eingesteht, dass aktuell großer Druck auf ihm lastet, sehe ich auch nicht als Gejammer, sondern als menschliche Größe.
Die könnten mit einer kleineren Spielwelt anfangen und sie dann nach und nach per Updates vergrößern. Rockstar will immer viel zu große Brötchen backen. Die Spielwelt von Red Dead Redemption 2 hat nur 10% von der Größe die sie eigentlich geplant haben
Ich bin da ein Befürworter von sehr kleinen Maps, aber dafür mit viel Action und um so schöner und detailreicher und ausgefüllter… Die Spieleentwickler posaunen gerne Grosskotzig immer grössere Map obwohl ein sehr grosser Teil der Spielergemeinschaft das nicht will, niemand hört auf die Spieler aber evtl. könnte The Coalition mit dem neuen Gears es gehört ja haben.
Hohes Risiko ?
Wo bitte riskiert Rockstar Games bitte etwas?
Das ist nur wieder Firmen Gelaber um die möglichen hohen Verkaufspreise der vielen Editionen zu rechtfertigen .
Was ein Blödsinn.
Rechnet Mann mal durch was Rockstar und Take2 allein mit GTA5 über die letzten Jahre verdient hat , hat GTA5 die entwicklungs kosten des Nachfolgers 5 mal wieder rein geholt .
Das Risiko würde ich mich auch interessieren.
Eigentlich können sie das Marketing fast komplett einsparen.
Ganz genau .
GTA ist das einzige Franchise im Gaming das theoretisch , kein Marketing braucht .
Einfach am Release Tag verkünden das es da ist und die Stores werden über rannt.
Vorausgesetzt Rockstar verkackt den Release Tag nicht .
Ist GTA eine verdammte sichere Bank .
„Hohes Risiko ?
Wo bitte riskiert Rockstar Games bitte etwas?“
Diese Frage ist relativ einfach zu beantworten:
Geschätzte Entwicklungskosten: ca. 2.000.000.000 Dollar.
Wo liegt das Risiko?
Das Spiel könnte floppen und plötzlich sind von den 2 Mrd. Dollar dann 1,9 Mrd verbrannt. Das ist schon ein Risiko im wahrsten Sinne des Wortes.
Aber vielleicht verwaltet ihr ja das Vermögen von Elon Musk und 2 Mrd. in etwas zu investieren ist für euch Kindergarten zum Frühstück.
Und solange niemand von euch mit einer Zeitmaschine in die Zukunft reisen und prüfen kann, ob GTA 6 wirklich so einschlägt, wie erwartet, könnt ihr nicht davon ausgehen, dass das Spiel erfolgreich ist und somit nie ein Risiko war, sondern ihr MÜSST es als Risiko sehen.
Die Chance dass ein GTA Spiel floppt ist wirklich minimalistisch. Das Gegenteil wird der Fall sein, das Spiel wird einschlagen wie eine Bombe und sich in kürzeste Zeit millionenfach verkaufen
Ich denke auch, dass das Spiel ein Erfolg wird. Ich bin sicher, bei Rockstar denkt man das auch, sonst würde man ja nicht so viel investieren. Aber ist das garantiert? Nein, ist es nicht. Wenn doch, wärst du und alle anderen ja dumm, wenn ihr heute nicht euer Haus, eure Karre und all euer Vermögen in eine Wette auf den Erfolg von GTA 6 investiert.
Und solange irgendeine Form von Zweifel in euch ist, die dazu führt, dass ihr NICHT heute zur Bank geht und alles auf den Erfolg von GTA 6 setzt, dann habt ihr ja scheinbar doch ein Bewusstsein für das Risiko, das damit verbunden ist^^
Es ist garantiert was anderes ist Wunschdenken oder ein Zerreden aller“ ja nichts is garantiert in der Spielbranche Bla Bla“.
Da nichts anders so herbei gewünscht wird wie dieses Spiel.
Selbst wenn es schlecht wäre, würde es sich immer noch zum release blendend verkaufen, da bei jeden GTA Rockstar geliefert hat.Und da kaufen die Leute blind und warten keine Tests ab.
Es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit wie lange es braucht seine Kosten reinzubringen.
Und man hätte vor 10 Jahren einsteigen müssen beim Aktienkauf und nicht jetzt.
Ja, aber trotzdem ist ein 2 Milliarden-Euro-Investment ein Risiko für alle, die nicht Elon Musk heißen. Weiß gar nicht, warum wir darüber diskutieren 😀
PS: Nur mal als Erinnerung… Cyberpunk 2077, da hätte die halbe Gaming-Branche (oder die ganze?) im Vorfeld alles drauf verwettet, dass das Spiel einschlägt und was dann passiert ist, wissen wir alle. Ja, das Spiel wurde gerettet (und ist ein Hammer Game geworden), aber das hat CD Project Red viel gekostet. Und ich meine nicht nur den Ruf, sondern etliche Millionen Dollar, es wurden DLC-Pläne verworfen (ebenfalls ein finanzieller Verlust) etc… das war richtig teuer für CDPR und hat alles an den Gewinnmargen dieses Monsterprojekts verändert.
Ist nur ein Beispiel. Aber wie gesagt, weiß eh nicht, wieso irgendwer mit gesundem Menschenverstand ein 2 Milliarden Investment nicht als risikoreich bezeichnen könnte 😀
Warum wir diskutieren?
Hab grad ne Onlineweiterbildung und mir is langweilig 🤪
Die leben in anderen Sphären wie wir, da ist das nicht mehr so viel Kohle.
Und bei Cyberpunk hatte ich nicht so das Vertrauen zum Start hin, da sie uns vieles schuldig geblieben sind und die witcher reihe war ja jetzt bis auf den 3. teil auch nicht sooo bekannt.
Und fehleranfällig waren alle titel bei denen.
Da ist Rockstar ganz anders und deswegen auch die vielen Verschiebungen aber da weiß man, wenn es releast da ist es zu 99% spielbar/fertig.
Wo kommt eigentlich deine Einschätzung mit den 2 Milliarden her? Das muss ich mal überlesen haben, ist da auch das geplante Marketing mit drin?
„aber da weiß man, wenn es releast da ist es zu 99% spielbar/fertig.“
Es sei denn natürlich, dass es sich um ein Remake eines GTA-Spiels handelt ;D
Die 2 Milliarden geistern seit einiger Zeit durch das Netz, aber es ist – zugegebenermaßen – natürlich keine offiziell von Rockstar oder Take 2 veröffentlichte Zahl. Das sind die reinen Entwicklungskosten ohne Marketing.
Eine News, wo du mehr darüber lesen kannst:
https://www.xboxdynasty.de/news/grand-theft-auto-vi/produktion-koennte-3-milliarden-dollar-betragen-geruecht/
Die Frage ist, wer den Flopp oder Erfolg, wie bewertet.
Spieler haben da mit Sicherheit eine ganz andere Auffassung als Aktionäre von T2.
Der Kurs von T2 wird massiv vom Erfolg von GTA6 beeinflusst werden.
Was ist ein Erfolg? 20 Mio. Kopien am ersten Wochenende? 500 Mio. Umsatz in den ersten 3 Tagen?
Die Aktionäre werden da ihre eigenen Kriterien haben und denen ist Zelnick weitaus näher als irgendwelchen Spielern.
War das bei GTA 5 aber nicht der Fall das es einen Bug gab, das Leute aus dem Prolog Gebiet nicht raus kamen?
Oder man schaue sich Borderlands 4 an. Es lief größtenteils auch nicht rund, die Retail Version war zumindest als Xbox Version viel zu wenig verfügbar und jede Version ist mit mindestens 30%-50% immer irgendwo im Angebot. Ein Erfolg ist BL 4 definitiv nicht. Und wenn so eine Marke vielleicht auch nur durch einen banalen Bug die Community verärgert. Oder wie bei Outlaws das die weibliche Char nicht passt oder zu woke, zu blond oder was auch immer ist… auch wenn viele negative Stimmen gar nicht aus der Community stammen, sowas gar nicht zocken, können diese Stimmen bei Leuten die sich keine eigene Meinung bilden können oder wollen, GTA 6 schaden.
Absolut richtiger Gedanke und richtige Herleitung, sehe ich exakt genau so.
Wir leben in einer Welt, die mittlerweile nur noch schwarz oder weiß kennt und es reichen Kleinigkeiten, damit ganze Personengruppen Produkte boykottieren usw. Das können Design-Entscheidungen sein oder, wie du sagtest, einfach ein technisches Problem (siehe Cyberpunk 2077) und plötzlich scheitert etwas finanziell, das eigentlich gar nicht scheitern konnte.
Und man muss sich nur mal überlegen, dass alles unter 2 Milliarden Dollar Gewinn (!) bei GTA6 ein „Scheitern“ wäre. Das sind etwa 1,9 Milliarden mehr als das, was die meisten anderen Spiele als gigantischen Erfolg verbuchen würden. Bei GTA6 braucht es darüber hinaus zusätzlich noch 19x so viel Erfolg… bildlich gesprochen.
Ich bin seit dem ersten Teil dabei, und es ist schön, die Reihe so aufwachsen und gedeihen zu sehen. Wie bei einer Pflanze, die von einem kleinen Sprössling zu einer wunderschönen Blume wird 🥹
Wieso denke ich bei „Big Boys“ an „Big Wallets“?
Ich sehe da nur ein hypotetsiches Risiko. Selbst wenn es keine 10/10 wird werden es die Leute spielen wollen und kaufen als wäre es eine 12/10 ^^
Ich bin seit GTA 3 (Vice City) dabei und ab da waren alle Teile extrem erfolgreich. Ich sehe kein Grund das sich das mit Teil 6 ändern sollte.
Das ist mal Marketing. Es geht zwar im eine rein wirtschaftliche Aussage, jedoch werden sich durch die Wortwahl gerade die ganzen kleinen pseudo-Gangstar angesprochen fühlen. Das wird gut zusätzlich Tschabangas in die Kasse spülen. 😅
Mal abwarten, was alles bis dahin passieren wird, ich bezweifle aber, dass es ein Flop wird.
Einfach die PC Version komplett weg lassen und lieber schon mal Next-Gen-Konsolen Versionen für PS6 und co. Entwickeln! Wenn wir ehrlich sind liegt die Wahrscheinlichkeit das ein AAA-Spiel floppt auf dem PC viel viel höher als auf Konsolen! Der PC ist mittlerweile nur noch ein Indie Markt, vergleichbar mit Smartphones! AAA-Spiele funktionieren nur nochauf Konsolen!
Lebst du noch in der Steinzeit? Die PC zahlen steigen seit Jahren leicht, Der einzige Sektor der stagniert sind die Konsolen.
Er macht überall Stimmung gegen den PC, also nicht wundern bei solchen Aussagen 😉.
„Der einzige Sektor der stagniert sind die Konsolen“
Man sollte ja sowieso keiner Statistik trauen, die man nicht selbst gefälscht hat, wie es so schön heißt.
Verkaufszahlen laut Google-Recherche:
– Nintendo Gamecube (ab 2001): ca. 21,74 Millionen
– Nintendo Wii (ab 2006): ca. 101,63 Millionen
– Nintendo Wii U (ab 2012): ca. 13,56 Millionen
– Nintendo Switch (ab 2017): 155,92 Millionen
– Playstation 1 (ab 1994): ca. 102,49 Millionen
– Playstation 2 (ab 2000): ca. 160 Millionen
– Playstation 3 (ab 2006): ca. 87,4 Millionen
– Playstation 4 (ab 2013): ca. 117 Millionen
Bei Nintendo scheint überhaupt nichts zu stagnieren, ganz im Gegenteil.
Bei Sony ist das ganze schon etwas relativer.
Selten größeren Blödsinn gelesen.
Verweise auch hier gerne zur Xbox Top20 gefüllt mit AAA-Games – nicht
https://www.xboxdynasty.de/news/xbox-charts/diese-spiele-sind-aktuell-nicht-zu-stoppen-top-20-der-woche/
Okay, ich habe die News mir angeschaut.. da sind 20 Games… ja… aber das sind doch tatsächlich fast alles AAA-Games. Was sollen denn dazwischen „Indie-Games“ sein? Alles große Marken und/oder Prestige-Projekte der Publisher. Ich sehe in den Top 20 exakt „0 Indie-Games“, ohne mich wirklich in euren Streit einmischen zu wollen^^
Roblox, Minecraft und Rocket League sind für dich also AAA-Games? Minecraft war vor dem Kauf ein Spiel des kleinen Indie-Studios Mojang. Roblox Inc (oder wie die heißen) vermarkten Roblox selbst.
Bei Rocket League ist die Sache ähnlich wie bei Minecraft, gehören aber seit 2019 zu Epic
Ich würde sagen, die Frage ist, wie man AAA definiert, wenn es sich um ein Spiel handelt, hinter dem ein Milliardengeschäft steckt und bei dem die Entwickler/Publisher entsprechend auch hunderte Millionen in die Weiterentwicklung und Vermarktung reinstecken können.
Das kann das Entwicklerstudio vom gestern im Gamepass veröffentlichten „Outbound“ sicher nicht.
Bei Roblox, Minecraft oder Rocket League aber schon. Die Spiele haben sich meiner Meinung nach aus dem Kokon des Indie-Games längst rausgeschält und sind für mich zu krassen AAA-Schmetterlingen mit ihren Umsätzen und daraus frei werdendem Budget geworden.
Dann sind es trotzdem keine AAA Games in meinen Augen.
Klingt wie ein Papagei. Alles schon öfter gelesen.