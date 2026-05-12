Grand Theft Auto VI: Take-Two bezeichnet das Spiel als „High-Stakes Game für Big Boys Only“

Strauss Zelnick spricht über steigende Kosten und das hohe Risiko bei der Entwicklung von GTA 6.

GTA 6 wird laut Take-Two Interactive CEO Strauss Zelnick zu einem der kostspieligsten und risikoreichsten Projekte der Videospielindustrie. In einem aktuellen Interview mit Bloomberg äußerte sich Take-Two-CEO Strauss Zelnick offen über die steigenden Entwicklungskosten von GTA 6.

Zelnick betont, dass die Kosten für Spieleentwicklung kontinuierlich zunehmen und das Ziel von Rockstar Games weiterhin darin besteht, „die höchste Qualität an Unterhaltung auf der Welt“ zu liefern. Genau dieser Anspruch treibe die Budgets jedoch immer weiter nach oben.

Eine klare Entlastung durch neue Technologien wie Künstliche Intelligenz sieht er aktuell nicht. Zwar könne sich das künftig ändern, bisher seien die Kosten jedoch nicht gesunken.

Besonders deutlich wird der CEO bei der Einordnung des Projekts selbst. GTA 6 bezeichnet er indirekt als ein „High-Stakes Game für Big Boys Only“ – eine Aussage, die die Dimension und das wirtschaftliche Risiko des Projekts unterstreicht.

Gleichzeitig verweist Zelnick auf den enormen Erfolg des Vorgängers. GTA 5, erschienen 2013, hat bis Mai 2026 über 225 Millionen Einheiten verkauft und zählt weiterhin zu den erfolgreichsten Spielen aller Zeiten. Auch GTA Online bleibt ein massiver Umsatztreiber mit täglich hohen Einnahmen.

Trotz des Drucks zeigt sich Take-Two entschlossen, das Projekt ohne Einschränkungen weiterzuführen. Zelnick selbst bezeichnet die Angst vor einem Release als festen Bestandteil seiner Arbeit im Entertainment-Business und betont, dass Stillstand in dieser Branche keine Option sei.

Grand Theft Auto VI soll am 19. November für Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheinen. Der Start der Marketingphase wird für den Sommer erwartet.