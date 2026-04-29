Grand Theft Auto VI: Take-Two-CEO dämpft Premium-Spekulationen deutlich

Take-Two-CEO Strauss Zelnick hat auf der iicon-Konferenz erneut zur Preisfrage für Grand Theft Auto VI Stellung genommen und dabei Hinweise auf eine mögliche Ausrichtung gegeben.

Einen konkreten Preis nannte Zelnick nicht, stellte jedoch klar, dass sich dieser am wahrgenommenen Wert orientieren soll.

„Konsumenten bezahlen für den Wert, den man ihnen liefert, und unsere Aufgabe ist es, deutlich weniger als diesen Wert zu verlangen“, erklärte er.

Zudem betonte er, dass die Bewertung eines Produkts immer aus dem Zusammenspiel von Inhalt und Preis entsteht und Spieler das Gefühl haben müssen, ein faires Angebot zu erhalten.

Auch die allgemeine Entwicklung der Spielepreise wurde thematisiert. Laut Zelnick seien große Veröffentlichungen seit Jahren stabil bei etwa 60 bis 70 US-Dollar geblieben – trotz steigender Inflation in anderen Bereichen.

Aus dieser Perspektive wirke die Preisentwicklung ungewöhnlich, spiele für die eigene Strategie jedoch keine entscheidende Rolle. Stattdessen liege der Fokus darauf, ein überzeugendes Produkt zu liefern und den Preis entsprechend angemessen zu gestalten.

Neben der Preisfrage äußerte sich Zelnick auch zur Erwartungshaltung rund um GTA 6. Er bezeichnete die Frage nach dem späteren Erfolg als „beängstigend“, betonte jedoch, dass sich das Team darauf konzentriere, das bestmögliche Spielerlebnis zu entwickeln. Ziel sei es, „das spektakulärste Unterhaltungsprodukt der Geschichte“ zu erschaffen.