Grand Theft Auto VI: Take-Two-CEO dämpft Premium-Spekulationen deutlich

Take-Two-CEO Strauss Zelnick hat auf der iicon-Konferenz erneut zur Preisfrage für Grand Theft Auto VI Stellung genommen und dabei Hinweise auf eine mögliche Ausrichtung gegeben.
Einen konkreten Preis nannte Zelnick nicht, stellte jedoch klar, dass sich dieser am wahrgenommenen Wert orientieren soll.
„Konsumenten bezahlen für den Wert, den man ihnen liefert, und unsere Aufgabe ist es, deutlich weniger als diesen Wert zu verlangen“, erklärte er.
Zudem betonte er, dass die Bewertung eines Produkts immer aus dem Zusammenspiel von Inhalt und Preis entsteht und Spieler das Gefühl haben müssen, ein faires Angebot zu erhalten.
Auch die allgemeine Entwicklung der Spielepreise wurde thematisiert. Laut Zelnick seien große Veröffentlichungen seit Jahren stabil bei etwa 60 bis 70 US-Dollar geblieben – trotz steigender Inflation in anderen Bereichen.
Aus dieser Perspektive wirke die Preisentwicklung ungewöhnlich, spiele für die eigene Strategie jedoch keine entscheidende Rolle. Stattdessen liege der Fokus darauf, ein überzeugendes Produkt zu liefern und den Preis entsprechend angemessen zu gestalten.
Neben der Preisfrage äußerte sich Zelnick auch zur Erwartungshaltung rund um GTA 6. Er bezeichnete die Frage nach dem späteren Erfolg als „beängstigend“, betonte jedoch, dass sich das Team darauf konzentriere, das bestmögliche Spielerlebnis zu entwickeln. Ziel sei es, „das spektakulärste Unterhaltungsprodukt der Geschichte“ zu erschaffen.
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich öffne meine Geldbörse und Herr Zelnick kann sich so viel Geld rausnehmen wie er möchte. Alleine GTA V habe ich mir 3x gekauft
Ich tatsächlich auch, für die Xbox 360, One und Series X. Aber für die Series X habe ich nur etwa 5€ bezahlt, weil ich die Xbox One Version digital gekauft hatte.
Ich bin bei Games eher ein Sparfuchs (dank Pile of Shame geht das auch ganz entspannt), aber GTA 6… shut up and take my money. Ich weiß bei all der Arbeit, die drin steckt, ist jeder zweistellige Geldbetrag eigentlich ein Diebstahl.
Das rechne ich Take 2 hoch an. Die könnten locker 100 Euro Preisschild drauf schreiben und das Ding würde sich trotzdem im zweistelligen Millionenbereich innerhalb einer Woche verkaufen.
Sh*t, GTA 6 ist das einzige Produkt auf dem Spielemarkt, bei dem ein Publisher sagen könnte „Weißte was, wir machen einfach unsere eigene Konsole und verkaufen GTA 6 nur darauf bzw. in Kombination damit“ und es würde vermutlich funktionieren.
19. November ist Stichtag 🙏🏻 hoffentlich bleibt es dabei…mach dann 1 Woche Urlaub vom Real Life 🙌🏻
Die Preise entwickeln sich langsam zum Irrsinn.
Digitale Versionen kosten mittlerweile je nach Punlisher und Studio und Edition mittlerweile weit über 100€ .
Das ist eine Besorgnis erregende Entwicklung für uns Endverbraucher .
Wenn Diese Spirale weiter nach oben geht , zahlen wir bald 200€+ pro Spiel .
Ich bin ja gerne bereit für ein gutes Spiel mehr zu zahlen , wenn der Mehrwert dahinter stimmt .
Aber man sollte nicht blind alles hinnehmen.
Wenn alle blind kaufen ohne auf den Preis mehr zu achten , dreht sich diese Spirale ungebremst weiter nach oben , bis unser Hobby zum Luxus wird den sich kaum noch einer leisten kann .
Ziel sei es, „das spektakulärste Unterhaltungsprodukt der Geschichte“ zu erschaffen.
Go for it. für ein neues GTA Zahlen die Leute die es haben wollen eh jeden Preis.
Und für die Rabattjäger: Angebote wird es auch irgendwann geben