Grand Theft Auto VI: Take-Two CEO deutet PC-Ankündigung an

Traditionell veröffentlicht Rockstar Games seine großen Spiele zu Anfang exklusiv für Konsolen. So mussten PC-Spieler zuletzt für Grand Theft Auto IV, Grand Theft Auto V und Red Dead Redemption 2 teilweise über ein Jahr Wartezeit in Kauf nehmen.

Auch beim kommenden Gangster-Epos Grand Theft Auto VI wird das Entwicklerstudio dieser Tradition treu bleiben. Wie genau die Pläne bezüglich einer PC-Version aussehen und wann mit einer Ankündigung zu rechnen ist, bleibt unklar.

In einem Interview auf der TD Cowen-Konferenz äußerte sich jetzt Take-Two CEO Strauss Zelnick zur bisher ausgebliebenen Ankündigung der PC-Version und das mögliche weitere Vorgehen:

„Das Fehlen einer Ankündigung ist nicht etwas, das in Stein gemeißelt sein könnte, soweit ich das beurteilen kann, denn das Einzige, was nach dem Fehlen einer Ankündigung passiert, ist eine Ankündigung, nehme ich an, oder ein fortgesetztes Fehlen einer Ankündigung, ich schätze, das könnte auch passieren. Es scheint mir nicht so, dass beides in Stein gemeißelt wäre.“

„Aber Rockstar hat eine Herangehensweise an Plattformen, die wir bereits gesehen haben, und sie werden zu gegebener Zeit weitere Ankündigungen machen. Ich glaube, dass die richtige Strategie für unser Geschäft darin besteht, dort zu sein, wo der Verbraucher ist, und in der Vergangenheit hat dieses Unternehmen die Verbraucher überall dort angesprochen, wo sie sind, auf jeder Plattform, die Sinn macht, und zwar im Laufe der Zeit.“