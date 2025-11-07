Grand Theft Auto VI: Take-Two CEO zuversichtlich wegen neuem Termin

Gestern Abend erreichte die Gaming-Welt die Nachricht, mit der so mancher schon länger gerechnet hatte: Die Veröffentlichung von Grand Theft Auto VI wird erneut um sechs Monate verschoben.

Statt wie nach der ersten Verschiebung angedacht, am 26. Mai 2026, soll das lang erwartete Gangster-Spiel nun am 19. November 2026 erscheinen.

Gegenüber IGN äußerte sich jetzt Take-Two CEO Strauss Zelnick zur erneuten Verschiebung und gibt dabei wie schon das Rockstar-Team mehr benötigte Zeit für Optimierungen als Grund an. Allerdings sei er sehr zuversichtlich, dass der neue Termin eingehalten werden kann, so Zelnick:

„Wir wollten Rockstar ausreichend Zeit geben, um den Titel zu optimieren und sicherzustellen, dass er so gut wie möglich wird.“ „Währenddessen gab es einige wenige Fälle, in denen mehr Zeit erforderlich war, um einen Titel zu optimieren und sicherzustellen, dass er spektakulär wird, und diese Zeit war gut investiert. Wenn unsere Mitbewerber etwas auf den Markt bringen, bevor es fertig ist, kommt es zu Problemen. Dennoch bin ich sehr zuversichtlich, was den neuen Termin angeht.“