Grand Theft Auto VI: Take-Two CEO zuversichtlich wegen neuem Termin

Take-Two CEO Strauss Zelnick ist zuversichtlich, dass Grand Theft Auto VI seinen neuen Veröffentlichungstermin einhalten kann.

Gestern Abend erreichte die Gaming-Welt die Nachricht, mit der so mancher schon länger gerechnet hatte: Die Veröffentlichung von Grand Theft Auto VI wird erneut um sechs Monate verschoben.

Statt wie nach der ersten Verschiebung angedacht, am 26. Mai 2026, soll das lang erwartete Gangster-Spiel nun am 19. November 2026 erscheinen.

Gegenüber IGN äußerte sich jetzt Take-Two CEO Strauss Zelnick zur erneuten Verschiebung und gibt dabei wie schon das Rockstar-Team mehr benötigte Zeit für Optimierungen als Grund an. Allerdings sei er sehr zuversichtlich, dass der neue Termin eingehalten werden kann, so Zelnick:

„Wir wollten Rockstar ausreichend Zeit geben, um den Titel zu optimieren und sicherzustellen, dass er so gut wie möglich wird.“

„Währenddessen gab es einige wenige Fälle, in denen mehr Zeit erforderlich war, um einen Titel zu optimieren und sicherzustellen, dass er spektakulär wird, und diese Zeit war gut investiert. Wenn unsere Mitbewerber etwas auf den Markt bringen, bevor es fertig ist, kommt es zu Problemen. Dennoch bin ich sehr zuversichtlich, was den neuen Termin angeht.“

  1. Economic 85945 XP Untouchable Star 3 | 07.11.2025 - 07:06 Uhr

    19. November 2026 ist gut dann werden die Gears im Sept oder spätenstens im Okt. bringen

    0
  2. Katanameister 238000 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 07.11.2025 - 07:06 Uhr

    Das Spiel wird sicher nicht gut von technischer Seite laufen zur Veröffentlichung, die meisten sollten lieber auf die neue Konsolengeneration warten.

    0
    • AnTwuan 27080 XP Nasenbohrer Level 3 | 07.11.2025 - 07:34 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Auf meiner PS5 Pro wird es ausgezeichnet laufen. Ich mache mir mehr Sorgen um die Series X Spieler.

      1
      • Katanameister 238000 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 07.11.2025 - 07:41 Uhr
        Antwort auf AnTwuan

        Dumme, provokante Aussage, aber belüge dich ruhig weiter, Sony braucht solche Fans wie dich, die einen Murks wie die Pro kaufen.

        3
        • AnTwuan 27080 XP Nasenbohrer Level 3 | 07.11.2025 - 07:49 Uhr
          Antwort auf Katanameister

          Slebst Forza Horizon läuft und sieht auf der PRO Spürbar besser aus als auf der Series X. Aber ja klar, ich belüge mich natürlich selbst.
          Meine Pro hat mich genauso viel gekostet wie bspw. eine Series X im Galaxy Design, weil nur diese vergleichbar ist mit der Pro. Beide haben 2tb.

          0
          • wussii 47090 XP Hooligan Treter | 07.11.2025 - 07:56 Uhr
            Antwort auf AnTwuan

            Wtf…wenn das Spiel auf der Pro genauso aussehen würde wie auf der normalen PS5 bzw. der Series X…dann wäre die PS5 Pro ja absoluter scam, oder? Es geht um die verbaute Hardware…

            0
    • Fire12 5160 XP Beginner Level 3 | 07.11.2025 - 08:02 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Gta 5 lief auch auf der Ps3 und Xbox 360 ziemlich gut
      Mache mir da wenig Sorgen
      Hab da mehr Zweifel an Bonny und Clyde xD

      0
  3. Z0RN 491690 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 07.11.2025 - 07:10 Uhr

    Die Aussage gab’s doch auch beim Mai-Termin, oder? 🤫

    4
  4. n4rcotic 1580 XP Beginner Level 1 | 07.11.2025 - 07:28 Uhr

    Ich glaube nicht das man GTA auf der aktuellen/alten Konsolengeneration sehen wird. Aber am Ende nicht auf der Xbox, da die Xbox Next ja ein Hybrid PC wird und die PC Version wird erst Jahre später auf den Markt kommen. Ich sage die starten voll durch mit der PS6 und GTA VI und Sony sichert sich damit das Konsolenmonopol und Xbox Hardware verschwindet endgültig in der Versenkung.

    0
      • Bootie Sweat 12880 XP Sandkastenhüpfer Level 2 | 07.11.2025 - 07:56 Uhr
        Antwort auf Katanameister

        Er scheint nicht verstanden zu haben, dass der Hybrid-PC bzw. die nächste Xbox sowohl PC-Spiele als auch nativ Xbox-Spiele abspielen wird. Zudem ist es sehr unwahrscheinlich, dass R* GTA 6 nicht auch für die aktuelle Konsolen-Generation veröffentlichen wird.

        1
      • n4rcotic 1580 XP Beginner Level 1 | 07.11.2025 - 07:59 Uhr
        Antwort auf Katanameister

        Das eine These für dich ausreicht um als Fanboy dazustehen ist wirklich schwach. Man sollte manche Dinge neutral ansehen und vielleicht auch Zahlen mit einbeziehen – die für Unternehmen wichtiger sind als Wünsche von Konsumenten. Bei den aktuellen Entwicklungen um Xbox und das kommende System playanywhere auf Basis eines Hybrid-PC, lässt mich vermuten, dass man auf das Zugpferd PlayStation setzt warum? Weil PlayStation nun mehr als den doppelten Absatz von Konsolen hat als Xbox und eine PC Version nicht kommen wird in absehbarer Zeit. Da liegt es für mich nahe, dass man auf PlayStation setzt und das Ding mit GTA durchzieht.

        0
    • Fire12 5160 XP Beginner Level 3 | 07.11.2025 - 08:08 Uhr
      Antwort auf n4rcotic

      Es wird vllt keine Xbox Next zum Release geben
      aber die Series X/S Version wird man garantiert darauf zocken können

      1
    • EndlessTech 880 XP Neuling | 07.11.2025 - 09:08 Uhr
      Antwort auf n4rcotic

      Das Spiel wird definitiv noch für die aktuelle Gen kommen. Dafür sind zu viele Konsolen im Umlauf. Selbst wenn das Spiel 2027 oder erst 2028 kommen sollte.

      1
  8. Phonic 282245 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 07.11.2025 - 08:30 Uhr

    GTV VI wird eines der wenigen SP Games das ich zocken werde! Ich vertraue Rockstar, bei RDR2 hst man gesehen was es für eine SP Erfahrung war! Der MP wird aber wahrscheinlich wieder eher schwach zu Beginn sein bzw. wenig Content bieten, wie bei GTA V und RDR2 oder deswegen verschieben Sie um direkt damit sich richtig durchstarten zu können, allerdings hab ich am MP wenig Interesse.

    Sowohl GTA V und RDR2 sind von der Erfahrung im SP absolute Meisterwerke in meinen Augen, sowas gibt es eigentlich nur bei R☆

    0

