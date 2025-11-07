Grand Theft Auto VI: Take-Two CEO zuversichtlich wegen neuem Termin

Gestern Abend erreichte die Gaming-Welt die Nachricht, mit der so mancher schon länger gerechnet hatte: Die Veröffentlichung von Grand Theft Auto VI wird erneut um sechs Monate verschoben.
Statt wie nach der ersten Verschiebung angedacht, am 26. Mai 2026, soll das lang erwartete Gangster-Spiel nun am 19. November 2026 erscheinen.
Gegenüber IGN äußerte sich jetzt Take-Two CEO Strauss Zelnick zur erneuten Verschiebung und gibt dabei wie schon das Rockstar-Team mehr benötigte Zeit für Optimierungen als Grund an. Allerdings sei er sehr zuversichtlich, dass der neue Termin eingehalten werden kann, so Zelnick:
„Wir wollten Rockstar ausreichend Zeit geben, um den Titel zu optimieren und sicherzustellen, dass er so gut wie möglich wird.“
„Währenddessen gab es einige wenige Fälle, in denen mehr Zeit erforderlich war, um einen Titel zu optimieren und sicherzustellen, dass er spektakulär wird, und diese Zeit war gut investiert. Wenn unsere Mitbewerber etwas auf den Markt bringen, bevor es fertig ist, kommt es zu Problemen. Dennoch bin ich sehr zuversichtlich, was den neuen Termin angeht.“
19. November 2026 ist gut dann werden die Gears im Sept oder spätenstens im Okt. bringen
Das Spiel wird sicher nicht gut von technischer Seite laufen zur Veröffentlichung, die meisten sollten lieber auf die neue Konsolengeneration warten.
Auf meiner PS5 Pro wird es ausgezeichnet laufen. Ich mache mir mehr Sorgen um die Series X Spieler.
Dumme, provokante Aussage, aber belüge dich ruhig weiter, Sony braucht solche Fans wie dich, die einen Murks wie die Pro kaufen.
Slebst Forza Horizon läuft und sieht auf der PRO Spürbar besser aus als auf der Series X. Aber ja klar, ich belüge mich natürlich selbst.
Meine Pro hat mich genauso viel gekostet wie bspw. eine Series X im Galaxy Design, weil nur diese vergleichbar ist mit der Pro. Beide haben 2tb.
So ein Käse..
Ich glaube nicht, dass du zu ihm durchdringen wirst 🤪.
Wtf…wenn das Spiel auf der Pro genauso aussehen würde wie auf der normalen PS5 bzw. der Series X…dann wäre die PS5 Pro ja absoluter scam, oder? Es geht um die verbaute Hardware…
Lul. GTA V kam damals auch erst für die PS3 raus und es war ein technisches Meisterwerk.
Gta 5 lief auch auf der Ps3 und Xbox 360 ziemlich gut
Mache mir da wenig Sorgen
Hab da mehr Zweifel an Bonny und Clyde xD
Die Aussage gab’s doch auch beim Mai-Termin, oder? 🤫
Ich glaube nicht das man GTA auf der aktuellen/alten Konsolengeneration sehen wird. Aber am Ende nicht auf der Xbox, da die Xbox Next ja ein Hybrid PC wird und die PC Version wird erst Jahre später auf den Markt kommen. Ich sage die starten voll durch mit der PS6 und GTA VI und Sony sichert sich damit das Konsolenmonopol und Xbox Hardware verschwindet endgültig in der Versenkung.
Träum weiter!
Mit deinen Kommentaren entlarvst du dich nur als fantastischer PS Fanboy, weiter so.
Er scheint nicht verstanden zu haben, dass der Hybrid-PC bzw. die nächste Xbox sowohl PC-Spiele als auch nativ Xbox-Spiele abspielen wird. Zudem ist es sehr unwahrscheinlich, dass R* GTA 6 nicht auch für die aktuelle Konsolen-Generation veröffentlichen wird.
Das eine These für dich ausreicht um als Fanboy dazustehen ist wirklich schwach. Man sollte manche Dinge neutral ansehen und vielleicht auch Zahlen mit einbeziehen – die für Unternehmen wichtiger sind als Wünsche von Konsumenten. Bei den aktuellen Entwicklungen um Xbox und das kommende System playanywhere auf Basis eines Hybrid-PC, lässt mich vermuten, dass man auf das Zugpferd PlayStation setzt warum? Weil PlayStation nun mehr als den doppelten Absatz von Konsolen hat als Xbox und eine PC Version nicht kommen wird in absehbarer Zeit. Da liegt es für mich nahe, dass man auf PlayStation setzt und das Ding mit GTA durchzieht.
Viel Text, wenig Aussagekraft (heiße Luft) 😉.
Lesen und verstehen sowie die Sichtweise anderer zu akzeptieren ist heute in der Gesellschaft sehr schwer geworden. Aber hey Hauptsache die Fanboy Keule geschwungen.
Schöne Worte, du moralisches Vorbild 😀.
Es wird vllt keine Xbox Next zum Release geben
aber die Series X/S Version wird man garantiert darauf zocken können
Das Spiel wird definitiv noch für die aktuelle Gen kommen. Dafür sind zu viele Konsolen im Umlauf. Selbst wenn das Spiel 2027 oder erst 2028 kommen sollte.
Was letzte Datum?
Klar 😅
Was soll er auch anderes sagen 😅
GTV VI wird eines der wenigen SP Games das ich zocken werde! Ich vertraue Rockstar, bei RDR2 hst man gesehen was es für eine SP Erfahrung war! Der MP wird aber wahrscheinlich wieder eher schwach zu Beginn sein bzw. wenig Content bieten, wie bei GTA V und RDR2 oder deswegen verschieben Sie um direkt damit sich richtig durchstarten zu können, allerdings hab ich am MP wenig Interesse.
Sowohl GTA V und RDR2 sind von der Erfahrung im SP absolute Meisterwerke in meinen Augen, sowas gibt es eigentlich nur bei R☆