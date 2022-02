Grand Theft Auto VI: Take-Two ist zuversichtlich was die Qualität angeht

Nach dem schlechten Start der Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, der mit etlichen Bugs und Fehlern die Fans enttäuscht hat, meldete sich Take-Two zu Wort und sagte, dass man zuversichtlich sei, was die Qualität der kommenden Spiele wie Grand Theft Auto VI angeht. Dazu spricht man bei Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition von einem Einzelfall.

Bei der vergangenen Telefonkonferenz wurde Take-Two nun gefragt, ob es Änderungen bei der Qualitätssicherung gegeben habe, um solche Fehler bei Grand Theft Auto V und dem Next-Gen-Patch für Xbox und PlayStation zu vermeiden. Darauf hin kam die folgende Antwort:

„Ja, wir konzentrieren uns voll und ganz auf die Qualität und wollen immer die bestmögliche Erfahrung liefern“, antwortete CEO Strauss Zelnick. „Ich denke, die Trilogie war ein Beispiel dafür, und der Titel wurde mit einigen Problemen eingeführt. Wir haben viele von ihnen behoben, und es werden noch weitere folgen. „Wir werden uns auch in Zukunft auf die Qualität konzentrieren und sind sehr zuversichtlich, was alle unsere kommenden Veröffentlichungen angeht.“