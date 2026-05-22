Grand Theft Auto VI: Take-Two Prognose für 2027: Bis zu 8,2 Milliarden Dollar Gesamteinnahmen

Take-Two prognostiziert starkes Wachstum für 2027 – angetrieben von Grand Theft Auto VI und etablierten Marken.

Mit der geplanten Veröffentlichung von Grand Theft Auto VI rechnet Take-Two für das Geschäftsjahr 2027 mit einem deutlichen Wachstum der Einnahmen.

Laut CFO Lainie Goldstein erwartet das Unternehmen Net Bookings in Höhe von 8 bis 8,2 Milliarden US-Dollar, was einem Plus von rund 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Grand Theft Auto VI erscheint am 19. November und soll maßgeblich zu diesem Wachstum beitragen.

Neben der GTA-Reihe nennt Take-Two weitere wichtige Umsatztreiber. Dazu zählen unter anderem NBA 2K, die Mobile-Titel Toon Blast, Match Factory und Empires & Puzzles sowie bekannte Marken wie Red Dead Redemption und Zynga Poker.

Auch Spiele wie Words With Friends und Color Block Jam sollen weiterhin stabile Beiträge liefern und die Gesamtentwicklung unterstützen.

Die Prognose unterstreicht die zentrale Rolle von GTA 6 für die zukünftige Geschäftsentwicklung des Unternehmens, während gleichzeitig ein breit aufgestelltes Portfolio für zusätzliche Stabilität sorgen soll.