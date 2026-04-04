Grand Theft Auto VI: Take Two strukturiert KI-Team um und entlässt Leiter der Abteilung überraschend

Beim Publisher hinter bekannten Marken wie Rockstar Games, 2K Games und Zynga kommt es zu Veränderungen im Bereich der künstlichen Intelligenz. Take Two Interactive hat laut den Berichten von Kotaku sein AI-Team umstrukturiert und dabei offenbar auch personelle Einschnitte vorgenommen.

Im Zuge dieser Neuausrichtung wurde unter anderem der Leiter der KI-Abteilung, Luke Dicken, entlassen. Gleichzeitig sind laut Berichten weitere Mitarbeiter betroffen, die zuvor an Technologien zur Unterstützung von Entwicklungsprozessen gearbeitet haben. Die Abteilung hatte sich auf sogenannte „cutting edge“-Technologien konzentriert, die darauf ausgelegt sind, Arbeitsabläufe innerhalb der Spieleentwicklung zu optimieren.

Luke Dicken, der Anfang 2025 die Leitung der AI-Sparte übernommen hatte, äußerte sich auf LinkedIn zu seinem Ausscheiden und verwies darauf, dass sein Team über mehrere Jahre hinweg an innovativen Lösungen gearbeitet habe. Ziel dieser Entwicklungen sei es gewesen, Systeme zu schaffen, die verschiedene Bereiche der Entwicklung effizienter unterstützen und kreative Prozesse erweitern.