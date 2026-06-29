Grand Theft Auto VI: Teure Fake-Preorders auf eBay sorgen für Kritik und Verwirrung

Rund um Grand Theft Auto VI sorgt derzeit ein ungewöhnlicher Trend für Diskussionen: Auf Plattformen wie eBay werden angebliche „Preorders“ für das Spiel zu deutlich überhöhten Preisen angeboten und teilweise auch gekauft.
Dabei handelt es sich nicht um offizielle Vorbestellungen, sondern um inoffizielle Listings, die sich auf vermeintliche oder Preorder-Optionen im PlayStation- oder Xbox-Store beziehen. In einigen Fällen werden dafür Preise von über 120 Euro aufgerufen, während der reguläre Preis für Standard-Edition bei rund 80 Euro liegt.
Kritisch ist dabei vor allem, dass diese Angebote keinerlei offizielle Grundlage besitzen. Weder Rockstar Games noch die Plattformbetreiber haben solche „Weiterverkaufs-Preorders“ autorisiert.
Der aktuelle Hype rund um GTA 6 zeigt aber, wie groß die Nachfrage und Erwartungshaltung gegenüber dem kommenden Titel ist, und dass wohl manche einfach blind etwas bestellen. Gleichzeitig entstehen dadurch immer wieder Grauzonen im Handel, die von Drittanbietern ausgenutzt werden.
HINWEIS: Offizielle Vorbestellungen für Grand Theft Auto VI sind nur über die bekannten Plattformen möglich. Zum Beispiel hier:
Amazon
- Grand Theft Auto VI Standard Edition (Xbox Series X) – 79,00 Euro
- Grand Theft Auto VI Standard Edition (PlayStation 5) – 79,00 Euro
Microsoft Store
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ohman die Leute haben echt zuviel Geld und sind zu faul sich zu informieren.
Oder sind einfach dumm, kein normal denkender Mensch fällt doch auf sowas rein.
Da sieht man wie verblödet manche mittlerweile sind
Jeden Morgen steht ein Idiot auf!
Da hab ich kein Mitleid.^^
Irgendwelche nichtswissende Mamas und Papas.
Dummheit wird sofort bestraft 🤷
Also wer das zu dem Preis kauft ist halt selbst schuld 😂 genau wie manche scalpern sich jetzt haufenweise physical Versionen kaufen in der Hoffnung das sie „ausverkauft“ sein werden. Ich hoffe die bleiben auf dem ganzen Schrott sitzen.
Mann muss eben ein bisschen schauen was man wo kauft und wenn dann nur über offiziellen Seiten.
Ich habe gelernt, es wird immer dumme Menschen geben die auf sowas reinfallen