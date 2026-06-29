Grand Theft Auto VI: Teure Fake-Preorders auf eBay sorgen für Kritik und Verwirrung

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Image: Rockstar Games

Hype wird zur Falle: GTA 6 „Preorders“ im Netz werfen Fragen auf.

Rund um Grand Theft Auto VI sorgt derzeit ein ungewöhnlicher Trend für Diskussionen: Auf Plattformen wie eBay werden angebliche „Preorders“ für das Spiel zu deutlich überhöhten Preisen angeboten und teilweise auch gekauft.

Dabei handelt es sich nicht um offizielle Vorbestellungen, sondern um inoffizielle Listings, die sich auf vermeintliche oder Preorder-Optionen im PlayStation- oder Xbox-Store beziehen. In einigen Fällen werden dafür Preise von über 120 Euro aufgerufen, während der reguläre Preis für Standard-Edition bei rund 80 Euro liegt.

Image via Ebay

Kritisch ist dabei vor allem, dass diese Angebote keinerlei offizielle Grundlage besitzen. Weder Rockstar Games noch die Plattformbetreiber haben solche „Weiterverkaufs-Preorders“ autorisiert.

Der aktuelle Hype rund um GTA 6 zeigt aber, wie groß die Nachfrage und Erwartungshaltung gegenüber dem kommenden Titel ist, und dass wohl manche einfach blind etwas bestellen. Gleichzeitig entstehen dadurch immer wieder Grauzonen im Handel, die von Drittanbietern ausgenutzt werden.

HINWEIS: Offizielle Vorbestellungen für Grand Theft Auto VI sind nur über die bekannten Plattformen möglich. Zum Beispiel hier:

Amazon

Microsoft Store

Quelle
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10 Kommentare Added

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  1. Drakeline6 228595 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 29.06.2026 - 07:34 Uhr

    Ohman die Leute haben echt zuviel Geld und sind zu faul sich zu informieren.

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  2. Phonic 301265 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 29.06.2026 - 07:40 Uhr

    Da sieht man wie verblödet manche mittlerweile sind

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  7. HungryVideoGameNerd 166945 XP First Star Gold | 29.06.2026 - 09:02 Uhr

    Also wer das zu dem Preis kauft ist halt selbst schuld 😂 genau wie manche scalpern sich jetzt haufenweise physical Versionen kaufen in der Hoffnung das sie „ausverkauft“ sein werden. Ich hoffe die bleiben auf dem ganzen Schrott sitzen.

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  8. Lord Hektor 399180 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 29.06.2026 - 09:34 Uhr

    Mann muss eben ein bisschen schauen was man wo kauft und wenn dann nur über offiziellen Seiten.

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  9. GERxJOHNNY 99730 XP Posting Machine Level 4 | 29.06.2026 - 10:00 Uhr

    Ich habe gelernt, es wird immer dumme Menschen geben die auf sowas reinfallen

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