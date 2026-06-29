Grand Theft Auto VI: Teure Fake-Preorders auf eBay sorgen für Kritik und Verwirrung

Rund um Grand Theft Auto VI sorgt derzeit ein ungewöhnlicher Trend für Diskussionen: Auf Plattformen wie eBay werden angebliche „Preorders“ für das Spiel zu deutlich überhöhten Preisen angeboten und teilweise auch gekauft.

Dabei handelt es sich nicht um offizielle Vorbestellungen, sondern um inoffizielle Listings, die sich auf vermeintliche oder Preorder-Optionen im PlayStation- oder Xbox-Store beziehen. In einigen Fällen werden dafür Preise von über 120 Euro aufgerufen, während der reguläre Preis für Standard-Edition bei rund 80 Euro liegt.

Kritisch ist dabei vor allem, dass diese Angebote keinerlei offizielle Grundlage besitzen. Weder Rockstar Games noch die Plattformbetreiber haben solche „Weiterverkaufs-Preorders“ autorisiert.

Der aktuelle Hype rund um GTA 6 zeigt aber, wie groß die Nachfrage und Erwartungshaltung gegenüber dem kommenden Titel ist, und dass wohl manche einfach blind etwas bestellen. Gleichzeitig entstehen dadurch immer wieder Grauzonen im Handel, die von Drittanbietern ausgenutzt werden.

HINWEIS: Offizielle Vorbestellungen für Grand Theft Auto VI sind nur über die bekannten Plattformen möglich. Zum Beispiel hier:

Amazon

Microsoft Store