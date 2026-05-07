Grand Theft Auto VI: Trailer 3: Astrologische Theorie nennt 14. Mai als exakten Termin

Eine astrologisch basierte Analyse legt den Release von Trailer 3 zu Grand Theft Auto VI für den 14. Mai 2026 fest.

Eine neue Fan-Theorie ordnet den möglichen Veröffentlichungstermin des dritten Trailers von Grand Theft Auto VI dem 14. Mai 2026 zu und stützt sich dabei auf astrologische Berechnungen sowie planetarische Positionen.

Die Analyse basiert auf einer dreimonatigen Auswertung vergangener Rockstar-Veröffentlichungen seit 2007. Dabei wurden die UTC-Zeitstempel von insgesamt 26 bestätigten Reveal-Events untersucht und die geozentrischen ekliptischen Längen der neun klassischen Himmelskörper zum jeweiligen Zeitpunkt berechnet.

Im Verlauf der Auswertung wurden wiederkehrende Muster identifiziert. Pluto befand sich bei den meisten Veröffentlichungen in Schütze, während Neptun häufig in Fische positioniert war. Die Sonne trat in 58 Prozent der Fälle in den Zeichen Waage, Skorpion oder Stier auf.

Ein weiterer beobachteter Zusammenhang betrifft größere Marketing-Veröffentlichungen im Zusammenhang mit Red Dead Redemption 2, bei denen Saturn und Pluto häufig in enger Konstellation standen. Die Theorie leitet daraus eine mögliche strukturelle Ähnlichkeit in früheren Kampagnen ab.

Trailer 1 und Trailer 2 wurden ebenfalls vergleichbare planetarische Konstellationen festgestellt, insbesondere in Verbindung mit Saturn- und Mars-Positionen. Diese Muster wurden anschließend genutzt, um ein Zeitfenster für kommende Veröffentlichungen einzugrenzen.

Im Rahmen einer zusätzlichen Bewertung wurden alle Tage zwischen dem 1. Mai und dem 31. August 2026 mit dem historischen Rockstar-„Fingerprint“ abgeglichen. Dabei flossen unter anderem Sonnenzeichen, Merkur- und Saturn-Positionen sowie bestimmte astrologische Aspekte wie Konjunktionen und Quadrate in die Berechnung ein.

Als höchstbewerteter Zeitpunkt im gesamten Zeitraum wurde Donnerstag, der 14. Mai 2026 um 11:00 Uhr ET identifiziert. Zusätzlich fällt dieser Tag auf einen Donnerstag, ein Wochentag, an dem laut Auswertung ein relevanter Anteil früherer Rockstar-Reveals stattgefunden hat.