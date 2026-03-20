Grand Theft Auto VI: Trailer-Rekorde von Spider-Man: Brand New Day pulverisiert

Der erste Trailer zu Spider-Man: Brand New Day hat die Erwartungen der Marvel-Fans übertroffen und zugleich alle bisherigen Rekorde gebrochen.
Laut Angaben von Sony Pictures erzielte das Video innerhalb von 24 Stunden 718,6 Millionen Aufrufe und übertraf damit deutlich den bisherigen Rekordhalter, den zweiten Trailer zu Grand Theft Auto VI, der im Mai letzten Jahres 455 Millionen Views erzielte.
Bereits nach acht Stunden hatte der Trailer weltweit 373 Millionen Views erreicht, ein klares Zeichen für das enorme Interesse an Tom Hollands Rückkehr als Peter Parker.
Der Trailer, knapp drei Minuten lang, gewährt erstmals seit fünf Jahren einen Einblick in Hollands Rückkehr und deutet eine direkte Fortsetzung der Ereignisse nach dem Gedächtnisverlust in Spider-Man: No Way Home an.
Mit diesen Zahlen setzt Brand New Day einen neuen Maßstab für MCU-Trailer und demonstriert die enorme Vorfreude der Fans auf den nächsten Spider-Man-Film.
Möglicherweise wird der Rekord bald mit dem dritten Trailer von Grand Theft Auto VI gebrochen, der laut Gerüchten im April erscheinen könnte.
22 Kommentare AddedMitdiskutieren
Finde ich komisch, dass Tom Holland so gut ankommen soll, ein Toby Maguire wäre viel besser gewesen.
Bin ich bei dir, wobei der trailer ganz ok ist, aber die teile mit Tom Holland sind einfach total kindisch. Bei Maguire wars viel besser!
So verschieden können die Geschmäcker sein.
Ich fand die Andrew Garfield Filme am besten.
Obwohl ich letzten Spiderman film nicht so kindisch fand und gut umgesetzt war mit den 3 Spidys.
Dann hast du wohl spiderman 3 vergessen…Oder vielelicht verdrängt. Also da war nichts besser 😂
Kann mich tatsächlich nicht mehr dran erinnern
Tobey Maguire ist auch schon 50
Wer weiß ob er noch so gut als Spider Man performen kann, für nen ganzen Film
Man könnte doch alle Bewegungen oder auch Gesichtszüge bearbeiten 🤔.
Verstehe ich auch nicht. Er hat die schlechtesten Filme und er passt so überhaupt nicht als Peter Parker.
Passt in die heutige Zeit, die Filme werden generell immer uninteressanter, gerade wenn man mal 20 Jahre zurückgeht, enormer Qualitätsabfall.
Der Film hat nix davon zu bieten von dem was Spiderman besonders gemacht hat.
New York findet überhaupt nicht statt, Peter hat kaum Konflikte die Gegner sind austauschbar, der Cast bedient überwiegend Checkboxen. Disney hätte mal was richtig kreatives machen können und uns einen alternate Spidey bieten können aber neeeeeeein.
Was aber richtig geil werden wird. Noir Spiderman mit Nicolas Cage. Scheißen wir einfach mal auf Disneys Spiderman Interpretation.
– Tom Halland ist kein schlechter Schauspieler und die Leute mögen ihn.
– Dass Sony damals statt SpiderMan 4 mit Maguire rebootet haben und The Amazing Spider-Man mit Andrew Garfield gedreht haben, lag schlicht an den riesigen Gehältern der Schauspieler. Raimi kam mit dem Skript nicht wirklich voran und irgendwann hat Sony dann den Stecker gezogen und mit Andrew Garfield rebootet, den Sie für einen Bruchteils von Maguires Gehalt verpflichtet haben.
– Von der Qualität Hollands MCU Spider-Man Filme bin ich jetzt auch nicht unbedingt begeistert. Mein Spider-Man bleibt Tobey Maguire sowie der Cartoon Spider-Man aus der genialen 90er Animated Spider-Man Serie.
– Am meisten stört mich, dass Peter seit den 2000ern meist als High School Kid gezeigt wird, während der echte Spider-Man ein erwachsener mitte 20 ist. (in der Zwischenzeit im Comic Canon Anfang 30. Ich bin keine 12 mehr, das spricht mich nicht an. Ich will einen erwachsenen Charakter.
– Der Grund für diese Verjüngungskur liegt schlicht im Publikum. Kinder lieben Spider-Man und reißen Marvel das Merch aus den Händen, egal was sie auf den Markt werfen.
Dieser Trailer würde wohl geknackt werden von einem Brokeback Mountain Remake Trailer (Sydney Sweeney & Margot Robbie in den Hauptrollen) 🥴
Agree 😆👌
Kann ich noch Alexandra Daddario in der Rolle einer Nebenbuhlerin einwerfen.
Ok Robbi is raus und Daddario hat die Rolle. 😵
Ich mag die Spider-Man Filme, sind die aber meiner Meinung nach doch die schlechteren im Vergleich im MCU. Finde den Hype schon arg übertrieben. Die Sam Raimi und Marc Webb Filme finde ich besser. Nichtsdestotrotz krasse Leistung GTA VI zu toppen.
Ja es ist halt spiderman.
Puh 718,6 Mio Aufrufe und ich gab nicht mal mitbekommen das überhaupt ein neuer Film kommt. 😅Ich muss mal mehr Filme gucken.
Toby ist der einzigste Spiderman. Alles andere hab ich mir nicht gegeben. Never
Nun, Maguire ist auch mein Lieblings Spider-Man. Nichtsdestotrotz finde ich, dass Andrew Garfield der Beste Schauspieler in der Rolle ist. Im No Way Home hat er allen die Show gestohlen, sobald er auf der Leinwand zu sehen war.
Wenn ich die beiden Homies da oben posieren sehe, ist für mich zwar schwer vorstellbar, wie ein infantiler Spinnenmann das noch toppen kann, aber ich bin dabei eh nicht der Maßstab 🤣
Sehr schön zu lesen. Man kann GTA 6 also schlagen.