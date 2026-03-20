Grand Theft Auto VI: Trailer-Rekorde von Spider-Man: Brand New Day pulverisiert

Der erste Trailer zu Spider-Man: Brand New Day erreicht 718,6 Millionen Aufrufe am ersten Tag und schlägt damit Grand Theft Auto VI und alle bisherigen Trailer-Rekorde.

Der erste Trailer zu Spider-Man: Brand New Day hat die Erwartungen der Marvel-Fans übertroffen und zugleich alle bisherigen Rekorde gebrochen.

Laut Angaben von Sony Pictures erzielte das Video innerhalb von 24 Stunden 718,6 Millionen Aufrufe und übertraf damit deutlich den bisherigen Rekordhalter, den zweiten Trailer zu Grand Theft Auto VI, der im Mai letzten Jahres 455 Millionen Views erzielte.

Bereits nach acht Stunden hatte der Trailer weltweit 373 Millionen Views erreicht, ein klares Zeichen für das enorme Interesse an Tom Hollands Rückkehr als Peter Parker.

Der Trailer, knapp drei Minuten lang, gewährt erstmals seit fünf Jahren einen Einblick in Hollands Rückkehr und deutet eine direkte Fortsetzung der Ereignisse nach dem Gedächtnisverlust in Spider-Man: No Way Home an.

Mit diesen Zahlen setzt Brand New Day einen neuen Maßstab für MCU-Trailer und demonstriert die enorme Vorfreude der Fans auf den nächsten Spider-Man-Film.

Möglicherweise wird der Rekord bald mit dem dritten Trailer von Grand Theft Auto VI gebrochen, der laut Gerüchten im April erscheinen könnte.