Grand Theft Auto VI: Über 30 neue Charakter-Screenshots veröffentlicht

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Image: Rockstar Games

Rockstar Games veröffentlicht über 30 neue Charakter-Screenshots.

Mit einer umfangreichen Screenshot-Sammlung hat Rockstar Games weitere Einblicke in die Welt von Grand Theft Auto VI gewährt. Insgesamt wurden mehr als 30 neue Charakter-Screenshots veröffentlicht, die verschiedene Figuren aus der Handlung des Spiels in den Mittelpunkt rücken.

Neben den Protagonisten Lucia Caminos und Jason Duval sind auf den neuen Bildern auch zahlreiche weitere Charaktere zu sehen, die eine wichtige Rolle in der Geschichte von GTA 6 spielen werden.

Zu den vorgestellten Figuren gehören:

Real Dimez

Raul Bautista

DreQuan Priest

Brian Heder

Boobie Ike

Cal Hampton

Lucia Caminos

Jason Duval

Die Aufnahmen zeigen die Charaktere in unterschiedlichen Situationen und geben einen weiteren Eindruck vom Detailgrad der Spielwelt sowie von der Atmosphäre des Bundesstaates Leonida.

Besonders interessant ist dabei die Vielfalt der gezeigten Persönlichkeiten. Von erfahrenen Kriminellen über Musikgrößen bis hin zu zwielichtigen Geschäftspartnern deutet vieles darauf hin, dass Rockstar erneut ein umfangreiches Netzwerk aus Figuren und Geschichten aufbauen wird.

Die neuen Screenshots sorgen bereits für zahlreiche Diskussionen in der Community und liefern weiteres Material, das Fans bis zum Release von Grand Theft Auto VI analysieren können.

Was haltet ihr von den neuen Charakteren und ihren Designs? Welcher Charakter könnte neben Lucia und Jason eine wichtige Rolle in der Handlung spielen?

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13 Kommentare Added

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  2. Vayne1986 62380 XP Stomper | 18.06.2026 - 15:57 Uhr

    Danke für die Bildergalerie. 💚 Endlich neue Neuigkeiten zu GTA VI. 😊❤️

    0
  3. Katanameister 471260 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 18.06.2026 - 16:00 Uhr

    Die Design sehen optisch gut aus, ich denke, dass der auf dem zweiten Bild und der jüngere, dünnere Typ mit der Kappe in der Kollage eine größere Rolle spielen werden.

    0
  4. HakunaTraumata 131030 XP Elite-at-Arms Bronze | 18.06.2026 - 16:15 Uhr

    Hab sowieso Bock drauf. Hab auch das Gefühl das die zweite Jahreshälfte deutlich schneller vergehen wird

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  5. Nibelungen86 372175 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 18.06.2026 - 16:24 Uhr

    Die Charaktere sehen gut und stimmig aus, aber da habe ich schon besseres diese Generation gesehen (zb. Gears of War E Day, Hellblade 2).

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