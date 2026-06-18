Grand Theft Auto VI: Über 30 neue Charakter-Screenshots veröffentlicht

Mit einer umfangreichen Screenshot-Sammlung hat Rockstar Games weitere Einblicke in die Welt von Grand Theft Auto VI gewährt. Insgesamt wurden mehr als 30 neue Charakter-Screenshots veröffentlicht, die verschiedene Figuren aus der Handlung des Spiels in den Mittelpunkt rücken.
Neben den Protagonisten Lucia Caminos und Jason Duval sind auf den neuen Bildern auch zahlreiche weitere Charaktere zu sehen, die eine wichtige Rolle in der Geschichte von GTA 6 spielen werden.
Zu den vorgestellten Figuren gehören:
Real Dimez
Raul Bautista
DreQuan Priest
Brian Heder
Boobie Ike
Cal Hampton
Lucia Caminos
Jason Duval
Die Aufnahmen zeigen die Charaktere in unterschiedlichen Situationen und geben einen weiteren Eindruck vom Detailgrad der Spielwelt sowie von der Atmosphäre des Bundesstaates Leonida.
Besonders interessant ist dabei die Vielfalt der gezeigten Persönlichkeiten. Von erfahrenen Kriminellen über Musikgrößen bis hin zu zwielichtigen Geschäftspartnern deutet vieles darauf hin, dass Rockstar erneut ein umfangreiches Netzwerk aus Figuren und Geschichten aufbauen wird.
Die neuen Screenshots sorgen bereits für zahlreiche Diskussionen in der Community und liefern weiteres Material, das Fans bis zum Release von Grand Theft Auto VI analysieren können.
Was haltet ihr von den neuen Charakteren und ihren Designs? Welcher Charakter könnte neben Lucia und Jason eine wichtige Rolle in der Handlung spielen?
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
Geil, so langsam geht es richtig los 😎
Tomb Raider erscheint im Februar 2027, das durfte man schon anspielen, dazu gibt es Werbung im Netz, man hat Gameplay gesehen.
Bei GTA6 weiß man so gut wie nix, kein Gameplay wurde bisher gezeigt, niemand durfte es anspielen …
R* kann sich das halt erlauben.
Genau das. Wer GTA seit Teil 4 oder RDR gespielt hat, weiß was er bekommt.
Tomb Raider ist auch nur ein Remake, das kann man schlecht vergleichen
Danke für die Bildergalerie. 💚 Endlich neue Neuigkeiten zu GTA VI. 😊❤️
Die Design sehen optisch gut aus, ich denke, dass der auf dem zweiten Bild und der jüngere, dünnere Typ mit der Kappe in der Kollage eine größere Rolle spielen werden.
Hab sowieso Bock drauf. Hab auch das Gefühl das die zweite Jahreshälfte deutlich schneller vergehen wird
Die Charaktere sehen gut und stimmig aus, aber da habe ich schon besseres diese Generation gesehen (zb. Gears of War E Day, Hellblade 2).
Mich interessiert GTA nicht und auch wenn du prinzipiell recht hast, kann man das nicht wirklich vergleichen…GTA ist riesig und Open-World
Natürlich, die Charaktere sehen trotzdem sehr gut aus, was für die Entwickler spricht.
fürn Openworldgame siehts solide aus
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