Grand Theft Auto VI: Überrascht mit PS5-Beschränkung – Xbox-Spieler bleiben von Region-Locks verschont

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Image: Rockstar Games

Rockstar behandelt PS5- und Xbox-Spieler bei den Downloadcodes für GTA 6 unterschiedlich.

Vor dem Release von GTA 6 hat Rockstar Games einen wichtigen Unterschied zwischen PlayStation 5 und Xbox Series X|S bestätigt: Downloadcodes für die PS5 sind an bestimmte Regionen gebunden, während auf der Xbox keine entsprechende Einschränkung besteht.

PlayStation-Spieler sollten deshalb besonders vorsichtig sein, wenn sie physische Downloadcodes bei Händlern im Ausland kaufen. Stimmen die Region des Codes und die Region des PlayStation-Kontos nicht überein, kann es laut Rockstar zu Aktivierungsproblemen kommen.

Die Einschränkung betrifft sowohl digitale PS Store-Codes als auch im Handel erhältliche Downloadcodes.

Rockstar hat zudem veröffentlicht, welche Regionen miteinander kompatibel sind. So funktionieren beispielsweise nordamerikanische Codes ausschließlich in den USA und Kanada, während Codes für Großbritannien nur mit britischen Konten eingelöst werden können. Für Europa, Australien und zahlreiche weitere Länder gilt eine gemeinsame EMEA-Region.

Eine Besonderheit betrifft Japan: Dort verlieren die Produktcodes aufgrund regionaler Vorschriften 170 Tage nach dem Ausgabedatum beziehungsweise dem Launch am 19. November 2026 ihre Gültigkeit. Einen weiteren Grund für diese zeitliche Begrenzung nannte Rockstar nicht.

Warum Rockstar Games die Downloadcodes auf der PlayStation 5 mit einem Region-Lock versieht, während Xbox Series X|S davon ausgenommen bleibt, wurde ebenfalls nicht erklärt.

Wer GTA 6 als Downloadcode erwerben möchte, sollte deshalb darauf achten, dass der Code aus derselben Region stammt wie das eigene PlayStation-Konto, um Probleme bei der Aktivierung zu vermeiden.

Region-Locks für PS5 aufgeschlüsselt

Brasilien: Brasilien

Lateinamerika (LATAM): Argentinien, Bolivien, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay

Nordamerika: Kanada, Vereinigte Staaten

Korea: Südkorea

Japan: Japan

  • Produktcodes in Japan verlieren aufgrund regionaler Vorschriften 170 Tage nach dem Ausstellungsdatum (dem Release am 19. November 2026) ihre Gültigkeit.

Vereinigtes Königreich: Vereinigtes Königreich

Saudi-Arabien & VAE: Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate

Übriges Asien: Hongkong, Indonesien, Malaysia, Singapur, Taiwan, Thailand

Übrige EMEA-Region und Asien: Australien, Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Island, Indien, Irland, Israel, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Südafrika, Spanien, Schweden, Schweiz, Türkei, Ukraine

Quelle
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68 Kommentare Added

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  1. oOStahlkingOo 67065 XP Romper Domper Stomper | 27.07.2026 - 19:45 Uhr

    bin ich beruhigt…hab auch schon mein Key Händler des Vertrauens wo ich die ultimate Edition für ca 75 Euro bekomme

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    • oldGamer 227155 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 27.07.2026 - 19:49 Uhr
      Antwort auf oOStahlkingOo

      Na dann hoff mal das es nicht für die Playstation ist, sonnst könnte ein übles erwachen kommen wenn du Pech hast 🙂

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