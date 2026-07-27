Grand Theft Auto VI: Überrascht mit PS5-Beschränkung – Xbox-Spieler bleiben von Region-Locks verschont

Vor dem Release von GTA 6 hat Rockstar Games einen wichtigen Unterschied zwischen PlayStation 5 und Xbox Series X|S bestätigt: Downloadcodes für die PS5 sind an bestimmte Regionen gebunden, während auf der Xbox keine entsprechende Einschränkung besteht.

PlayStation-Spieler sollten deshalb besonders vorsichtig sein, wenn sie physische Downloadcodes bei Händlern im Ausland kaufen. Stimmen die Region des Codes und die Region des PlayStation-Kontos nicht überein, kann es laut Rockstar zu Aktivierungsproblemen kommen.

Die Einschränkung betrifft sowohl digitale PS Store-Codes als auch im Handel erhältliche Downloadcodes.

Rockstar hat zudem veröffentlicht, welche Regionen miteinander kompatibel sind. So funktionieren beispielsweise nordamerikanische Codes ausschließlich in den USA und Kanada, während Codes für Großbritannien nur mit britischen Konten eingelöst werden können. Für Europa, Australien und zahlreiche weitere Länder gilt eine gemeinsame EMEA-Region.

Eine Besonderheit betrifft Japan: Dort verlieren die Produktcodes aufgrund regionaler Vorschriften 170 Tage nach dem Ausgabedatum beziehungsweise dem Launch am 19. November 2026 ihre Gültigkeit. Einen weiteren Grund für diese zeitliche Begrenzung nannte Rockstar nicht.

Warum Rockstar Games die Downloadcodes auf der PlayStation 5 mit einem Region-Lock versieht, während Xbox Series X|S davon ausgenommen bleibt, wurde ebenfalls nicht erklärt.

Wer GTA 6 als Downloadcode erwerben möchte, sollte deshalb darauf achten, dass der Code aus derselben Region stammt wie das eigene PlayStation-Konto, um Probleme bei der Aktivierung zu vermeiden.

Region-Locks für PS5 aufgeschlüsselt Brasilien: Brasilien Lateinamerika (LATAM): Argentinien, Bolivien, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay Nordamerika: Kanada, Vereinigte Staaten Korea: Südkorea Japan: Japan Produktcodes in Japan verlieren aufgrund regionaler Vorschriften 170 Tage nach dem Ausstellungsdatum (dem Release am 19. November 2026) ihre Gültigkeit. Vereinigtes Königreich: Vereinigtes Königreich Saudi-Arabien & VAE: Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate Übriges Asien: Hongkong, Indonesien, Malaysia, Singapur, Taiwan, Thailand Übrige EMEA-Region und Asien: Australien, Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Island, Indien, Irland, Israel, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Südafrika, Spanien, Schweden, Schweiz, Türkei, Ukraine