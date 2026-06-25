Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition liefert Hinweis auf Story in Kapiteln

Ein neuer Hinweis von Rockstar deutet darauf hin, dass GTA 6 seine Geschichte in mehrere Kapitel unterteilt.

Ein neuer Eintrag auf der offiziellen Rockstar-Website deutet darauf hin, dass die Geschichte von Grand Theft Auto VI in mehrere Kapitel unterteilt sein könnte.

Der Hinweis stammt aus der Beschreibung der Ultimate Edition. Dort erklärt Rockstar, dass die zusätzlichen Inhalte nicht sofort verfügbar sein werden. Stattdessen seien die Boni eng mit der Geschichte von Jason und Lucia verknüpft und würden im Verlauf der Handlung freigeschaltet. Wörtlich ist von neuen Inhalten die Rede, die „mit jedem Kapitel“ entdeckt werden können.

Damit verdichten sich die Hinweise auf eine mögliche Kapitelstruktur der Kampagne. Bereits in Red Dead Redemption 2 setzte Rockstar auf eine in Kapitel gegliederte Erzählweise, die verschiedene Regionen, Zeitabschnitte und Stimmungen miteinander verband.

In der Community wird nun darüber spekuliert, wie ein ähnliches System in GTA 6 umgesetzt werden könnte. Einige Fans vermuten, dass neue Gebiete von Leonida schrittweise freigeschaltet werden oder sich die Spielwelt im Verlauf der Geschichte verändert. Andere rechnen mit Zeitsprüngen oder einer stärkeren Fokussierung auf unterschiedliche Regionen der Karte in einzelnen Abschnitten der Handlung.

Bislang hat Rockstar Games keine weiteren Details zur Struktur der Kampagne veröffentlicht. Entsprechend bleibt offen, ob die Kapitel lediglich der Erzählung dienen oder auch direkten Einfluss auf die Spielwelt und deren Entwicklung haben werden.

Fest steht jedoch, dass die Ultimate Edition erstmals einen offiziellen Hinweis darauf liefert, dass die Geschichte von Jason und Lucia offenbar in mehrere Kapitel unterteilt ist.