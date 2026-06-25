Grand Theft Auto VI: Umfrage: Wer von euch bestellt GTA 6 vor – und welche Edition holt ihr euch?

Die Vorfreude auf Grand Theft Auto VI ist riesig. Schon jetzt stellt sich die klassische Frage: Day One dabei sein oder lieber abwarten? Und wenn Vorbestellung – reicht die Standard Edition oder geht ihr direkt auf die Ultimate Version?
Umfrage: Wer von euch bestellt GTA 6 vor – und welche Edition holt ihr euch?
- Team Standard Edition: Reicht vollkommen aus
- Team Ultimate Edition: Wenn schon, dann komplett
- Team Ich warte ab: Erst Tests, dann Kauf
- Team Kein Vorbestellen: Prinzipentscheidung
- Team Hype beobachten: Erst mal schauen, wie es wird
Also XboxDynasty-Community: Holt ihr euch GTA VI direkt zum Launch – und welche Edition landet bei euch?
Hier noch einmal alle Informationen:
GTA VI Pre-Order Infos
- Standard Edition: 80 US-Dollar
- Ultimate Edition: 100 US-Dollar
- Pre-Orders:
- Starten zum lokalen Mitternachtszeitpunkt
- Bereits verfügbar
- Preload:
- Startet am 12. November
- Physische Versionen:
- Disc-Versionen enthalten nur einen Code
- Keine Disc
- Lieferung/Verfügbarkeit ebenfalls am 12. November
- Pre-Download möglich
- Edition-Upgrade:
- Upgrade zur Ultimate Edition jederzeit als Add-on möglich
- Pre-Order Bonus:
- Alle Vorbestellungen enthalten das Vice City Vintage Pack
- Inhalte: exklusive Fahrzeuge, Outfits, kosmetische Items in Ultimate
Wofür entscheidet ihr euch?
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71 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich bestelle grundsätzlich nichts mehr vor. Warum auch.
Hab vorbestellt und natürlich die Ultimate Edition für PS5. R 💙
Ich denke es wird das einzige Spiel seit Jahren sein das ich vorbestelle und natürlich die Premium Edition für die Xbox. Hab jetzt kein Bock bei dem vermutlich besten Spiel für ein Jahrzehnt ewig zu warten damit es 10 Cent günstiger wird. ^^
Standard PS5 Version
1. Mehr features
2. Muss MS für mich erstmal liefern, ehe ich wieder in die Plattform investiere.
3. Spätere PC Version mal im Sale bei Steam, Switch 2, PS6 oder ggfs. NextBox . Das Game wird sowieso die nächsten 10 Jahre mit X Versionen und DLCs gemolken werden.
Ich bin da raus. GTA war nie so mein Ding.