Grand Theft Auto VI: Umfrage: Wer von euch bestellt GTA 6 vor – und welche Edition holt ihr euch?

Kaum ein Spiel steht so sehr im Rampenlicht wie GTA VI. Noch vor Release wird heiß diskutiert, ob sich eine Vorbestellung lohnt oder ob man besser erste Tests und Eindrücke abwartet.

Die Vorfreude auf Grand Theft Auto VI ist riesig. Schon jetzt stellt sich die klassische Frage: Day One dabei sein oder lieber abwarten? Und wenn Vorbestellung – reicht die Standard Edition oder geht ihr direkt auf die Ultimate Version?

Umfrage: Wer von euch bestellt GTA 6 vor – und welche Edition holt ihr euch?

Team Standard Edition: Reicht vollkommen aus

Team Ultimate Edition: Wenn schon, dann komplett

Team Ich warte ab: Erst Tests, dann Kauf

Team Kein Vorbestellen: Prinzipentscheidung

Team Hype beobachten: Erst mal schauen, wie es wird

Also XboxDynasty-Community: Holt ihr euch GTA VI direkt zum Launch – und welche Edition landet bei euch?

Hier noch einmal alle Informationen:

GTA VI Pre-Order Infos

Standard Edition: 80 US-Dollar

80 US-Dollar Ultimate Edition: 100 US-Dollar

100 US-Dollar Pre-Orders: Starten zum lokalen Mitternachtszeitpunkt Bereits verfügbar

Preload: Startet am 12. November

Physische Versionen: Disc-Versionen enthalten nur einen Code Keine Disc Lieferung/Verfügbarkeit ebenfalls am 12. November Pre-Download möglich

Edition-Upgrade: Upgrade zur Ultimate Edition jederzeit als Add-on möglich

Pre-Order Bonus: Alle Vorbestellungen enthalten das Vice City Vintage Pack Inhalte: exklusive Fahrzeuge, Outfits, kosmetische Items in Ultimate



Wofür entscheidet ihr euch?