Grand Theft Auto VI: Unternehmen stellt Betrieb am Veröffentlichungstag komplett ein

Der Launch von Grand Theft Auto VI sorgt bei einem US-Unternehmen für einen ungewöhnlichen Schritt: Statt Personalmangel zu riskieren, wird der Betrieb für einen Tag geschlossen.

Der Launch von Grand Theft Auto VI hat bei Burger Motorsports zu einer ungewöhnlichen Entscheidung geführt: Das Unternehmen wird seinen Betrieb am 19. November vollständig einstellen, um allen Mitarbeitern den Tag freizugeben.

Auslöser war die Erkenntnis, dass zahlreiche Beschäftigte bereits geplant hatten, sich für die Veröffentlichung des mit Spannung erwarteten Open-World-Spiels freizunehmen. Statt mit erheblichen Personalausfällen zu kämpfen oder Urlaubsanträge einzuschränken, entschied sich die Unternehmensleitung dazu, die Schließung offiziell für alle Mitarbeiter anzuordnen.

Burger Motorsports bezeichnete die Veröffentlichung von GTA 6 als ein „beispielloses kulturelles Ereignis“. Angesichts der enormen Vorfreude rund um den Titel sei eine reguläre Betriebsführung an diesem Tag kaum realistisch gewesen.

Die Entscheidung verdeutlicht einmal mehr, welche Strahlkraft die nächste Veröffentlichung von Rockstar Games besitzt. Schon Monate vor dem Verkaufsstart gilt Grand Theft Auto VI als eines der größten Unterhaltungsereignisse der vergangenen Jahre und sorgt regelmäßig für Schlagzeilen weit über die Videospielbranche hinaus.

Dass Unternehmen ihre Abläufe an große Spieleveröffentlichungen anpassen, kommt zwar gelegentlich vor, eine komplette Betriebsschließung aufgrund eines Game-Releases bleibt jedoch eine Seltenheit. Der Fall zeigt eindrucksvoll, welchen Stellenwert GTA 6 bereits vor seiner Veröffentlichung erreicht hat.

Grand Theft Auto VI erscheint am 19. November 2026 für Xbox Series X|S und PlayStation 5.