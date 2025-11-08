Grand Theft Auto VI: Verschiebung hat nichts mit Entlassungen zu tun

Die erneute Verschiebung von Grand Theft Auto VI hat nicht mit den kürzlichen Entlassungen bei Rockstar Games zu tun.

Vor wenigen Tagen entließ Rockstar Games etwa eine mittlere zweistellige Anzahl Mitarbeiter seines Entwicklerteams. Offizieller Grund: Fehlverhalten. Kurze Zeit später wurde die erneute Verschiebung von Grand Theft Auto VI bekannt gegeben.

Ein Zusammenhang zwischen den Entlassungen und der Verschiebung soll trotz der zeitlichen Nähe allerdings nicht bestehen, wie jetzt mehrere Quellen berichten:

„Diese beiden Angelegenheiten sind völlig unabhängig voneinander, ebenso wie die Gründe, die wir für jede einzelne angegeben haben. Ich denke, dass es nicht nur irreführend, sondern auch höchst fehlerhaft wäre, diese beiden Angelegenheiten miteinander zu vermischen. Es handelt sich also um zwei völlig getrennte Themen“, so ein Take-Two-Sprecher gegenüber Variety.

Bloombergs Jason Schreier, der als erster über die Entlassungen berichtet hatte, sieht auch keine Hinweise auf einen Zusammenhang der beiden Maßnahmen. Schreier stellt in den Raum, dass die Entlassungen aufgrund der nun 34 vakanten Stellen zukünftig für erneute Verzögerungen sorgen könnten.

Zusätzlich erklärt der Spieleentwickler-Interviewer Reece „Kiwi Talkz” Reilly, er sei schon vor der offiziellen Verkündung von seinen Quellen über die Verschiebung in Kenntnis gesetzt worden. Der Inhalt des Spiels sei bereits fertiggestellt, benötige aber noch weitere Optimierungen.