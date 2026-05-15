Grand Theft Auto VI: Versteckter Preorder-Code entfacht neue Spekulationen

Ein Codefund auf der offiziellen Rockstar-Website zu GTA 6 befeuert Spekulationen über den Start der Vorbestellungen.

Neue Spekulationen zu Grand Theft Auto VI machen die Runde, nachdem im Quellcode der offiziellen Rockstar-Website ein vermeintlicher Hinweis auf Vorbestellungen entdeckt wurde und damit Hoffnungen auf einen baldigen Start geweckt hat.

Konkret fanden Nutzer eine Codezeile mit der Bezeichnung „cta_preorder“, was im Marketing üblicherweise für einen „Call-to-Action“-Button wie „Jetzt vorbestellen“ steht. Der Fund verbreitete sich schnell in sozialen Netzwerken und wurde von Fans als mögliches Signal für eine bevorstehende Ankündigung interpretiert.

Allerdings relativiert ein genauerer Blick die Entdeckung deutlich. Archivierte Versionen der Website zeigen, dass dieser Code bereits seit 2024 vorhanden ist und somit keine neue Entwicklung darstellt. Zwar spricht vieles dafür, dass Rockstar die Infrastruktur für Vorbestellungen vorbereitet, ein konkreter Hinweis auf einen zeitnahen Start ist daraus jedoch nicht ableitbar.

Parallel dazu verdichten sich Berichte, dass Händler wie Best Buy intern bereits Vorbereitungen für eine Preorder-Kampagne treffen. Auch das passt ins Bild eines nahenden Releases, bleibt jedoch ohne offizielle Bestätigung.

Grand Theft Auto VI soll am 19. November erscheinen und würde damit zwangsläufig in absehbarer Zeit in die Vorbestellphase gehen. Angesichts der enormen Erwartungshaltung rund um den Titel dürfte insbesondere der Preis ein entscheidender Faktor sein, da weiterhin Spekulationen über eine mögliche 100-Dollar-Marke im Raum stehen.

Bis zur offiziellen Ankündigung bleibt die Lage jedoch unverändert: Der gefundene Code ist real, liefert aber keinen belastbaren Hinweis auf den konkreten Start der Vorbestellungen.