Grand Theft Auto VI: Verwechslungsgefahr in Miami: GTA‑Lookalike‑Mural sorgt für falschen Alarm

Ein Wandgemälde in Miami sorgt für Spekulationen zu Trailer 3 für Grand Theft Auto VI, entpuppt sich aber als Promo für etwas ganz anderes.

In Wynwood, dem bekannten Street‑Art‑Viertel von Miami, wurde ein neues Mural entdeckt, das auf den ersten Blick stark an den typischen GTA‑Artstyle erinnert. Besonders die prominent platzierte Datumsangabe „1/31/26“ ließ die Gerüchteküche sofort überkochen.

Viele Fans fragten sich, ob Rockstar Games an diesem Wochenende eine neue Ankündigung zu Grand Theft Auto VI plant und etwa einen dritten Trailer veröffentlicht.

Doch die Euphorie hielt nicht lange. Das Wandbild zeigt die Formula‑E‑Fahrer Felipe Drugovich und Jake Dennis und wirbt für den Miami E‑Prix am 31. Januar 2026, der auf dem Miami International Autodrome stattfindet.

Das Mural ist damit komplett unabhängig von GTA VI und steht in keinerlei Verbindung zu Rockstar Games.

Trotzdem zeigt der Vorfall einmal mehr, wie sensibel die Community auf jedes visuelle Detail reagiert, das auch nur entfernt an die ikonische GTA‑Ästhetik erinnert.

  2. Gunslinger 40510 XP Hooligan Krauler | 28.01.2026 - 14:42 Uhr

    Der ganze Hype um GTA trägt immer absurdere Früchte… es ist doch nur ein Game…
    In meiner Buchstabensuppe hab ich neulich auch die Buchstaben G, T und A gefunden. Deutet das jetzt auf einen verschobenen Release-Termin hin? Wird Suppe eine zentrale Rolle in GTA VI spielen?

