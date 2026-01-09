Grand Theft Auto VI: Verzögerungsrhythmus wie bei Red Dead Redemption 2

Eine neue Einschätzung von Brancheninsider Jason Schreier sorgte bereits für frische Spekulationen rund um den Release von GTA 6 und widersprach damit direkt Tom Henderson, der meinte, dass der Release im November 2026 von GTA 6 absolut sicher sei.
Laut ihm wäre es keine Überraschung, wenn Rockstar den Titel im November veröffentlichen würde – vorausgesetzt, sicher sei das aber nicht. Dennoch könnte das Studio dem gleichen Verzögerungsrhythmus wie damals bei Red Dead Redemption 2 verfolgen.
Der Vergleich ist tatsächlich auffällig:
Rockstars Verzögerungsmuster – RDR2 & GTA6
- Red Dead Redemption 2 → angekündigt für Fall 2017 → verschoben auf Spring 2018 → final erschienen Fall 2018
- GTA 6 → angekündigt für Fall 2025 → verschoben auf Spring 2026 → aktuell geplant für Fall 2026
Wenn Rockstar erneut denselben Zyklus fährt, wäre ein Release im November 2026 absolut realistisch – und genau das scheint Schreier im Hinterkopf zu haben. Seine Aussage ist kein Leak, sondern eine Einschätzung basierend auf Rockstars Historie und Produktionsgewohnheiten.
Die Community reagiert erwartungsgemäß gespalten: Einige sehen darin ein gutes Zeichen, dass Rockstar im Zeitplan liegt, andere befürchten weitere Verschiebungen. Doch Schreiers Kommentar bringt zumindest eine neue, greifbare Perspektive in die Release‑Debatte.
14 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich verstehe nicht warum R* sich überhaupt diesen Stress und den Zorn der Community aussetzt. Es hatte sie doch niemand genötigt. Einfach in Ruhe fertig machen das Ding und dann mit nem großen Knall präsentieren.
Sehe ich auch so. Anstatt offen zu kommunizieren: Wir peilen das Datum an, geben euch 2 Monate vorher Bescheid ob der Termin zu halten ist. Aber ne jetzt kommt jede Woche ein angebliche Analyst um die Ecke und meint irgendwelche Infos zu haben. Jeder widerspricht den Anderen 🙄
Da erinnere ich mich gerne an Fallout 4.
Das wurde auf der E3 im Juni 2015 erstmals angekündigt und erschien dann im November 2015.
Keine Vorankündigung Jahre vorher, keine Verschiebung etc. – entwickelt, angekündigt, veröffentlicht
Das geht jetzt jede Woche so mit den Spekulationen, gute Marketingkampagne 😉.
So langsam nerven solchen Infos..es kommt es kommt nicht .. Analysten oder Streamer denken das es so ist oder so bla bla bla..Eins ist nur sicher..Das weiss Rockstar selbst. Wann es fertig ist und wann es kommt. Weiss gar nicht warum andere immer ihren Senf dazugeben wollen..
Absolut, die „News“ gehen mir auch schon gewaltig auf den Keks 😀
Jo, die ganzen Streamer, Blogger und Analysten sind wirklich eine Pest. Aber ich bin auch ziemlich genervt von Rockstar mittlerweile. Man verschwendet unsere Zeit. Hab schon gar keinen Bock mehr auf das Game. Zumal es wieder der selbe pubertäre, USA Gangster Quark wie immer wird, nur schöner, besser, interaktiver usw.
Bin weiterhin gespannt, noch haben sie 10 Monate.
Entweder sie packen es wirklich oder es kommt dann irgendwann 2027 im Frühjahr. Würde da eher auf Februar Tippen oder so.
Freue mich, wenn es tatsächlich dieses Jahr kommt. Ich bin ready 😀
Wenn es kommt dann kommt es. Momentan ist mir da wieder zu viel gta6 mir kommt es oder nicht…. Und im Februar hört man dann wieder 6 Monate nix bis dann kommt oh ja wir verschieben oder verschieben doch nicht
Es erscheint wenn es fertig ist, es wäre sicherlich besser nur dann einen Termin zu nennen wenn es wirklich kurz vor der Vollendung ist. Einfach abwarten, es kommen genug neue Games bis dahin
Es wird schon irgendwann erscheinen 😄
Wisst ihr was das Beste ist? Wir bekommen bis zum Erscheinungstag und weit darüber hinaus täglich News über GTAVI. Das wird so dermaßen aufgeblasen, da kommt kein Gaming Launch ran. Die größte und teuerste Marketing Kampagne aller Zeiten, und alle Zeiten die noch kommen werden. Schließlich ist Rockstar ROCKSTAR und nicht irgendwer. Da wird mit CoD, Fortnite, und Battlefield der Boden gewischt.
Das Gaming wie wir es kennen wird aufhören auf zu existieren, sobald eine der 12 Discs im Laufwerk rotiert. Die 600 Gigabite der Superlative wird Grenzen verschieben, nichts wird mehr so sein wie Früher. Auch wenn es nur Bonny und Clide ohne deutsche Syncro ist, aber Rockstar macht was draus. Und wir machen mit, ich freue mich schon😁
Ich sag ja immer , lieber in Ruhe fertig gemacht und dann fertig releases aber dann kündigt das Spiel doch einfach nicht an. Oder zumindest nicht so früh. Wenn keiner weiß was entwickelt wird wartet auch keiner. Und Rockstar weiß doch das sich ihre spiele verkaufen, da braucht es vorher nicht so viel leak hier und leak da und irre Release-Termine wo sie am Ende vorher schon wissen daß es nicht klappt.