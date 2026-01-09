Grand Theft Auto VI: Verzögerungsrhythmus wie bei Red Dead Redemption 2

GTA 6 folgt laut Jason Schreier womöglich dem Red Dead Redemption-2‑Verzögerungsrhythmus – und könnte somit wie geplant erscheinen. Aber sicher sei das alles noch nicht!

Eine neue Einschätzung von Brancheninsider Jason Schreier sorgte bereits für frische Spekulationen rund um den Release von GTA 6 und widersprach damit direkt Tom Henderson, der meinte, dass der Release im November 2026 von GTA 6 absolut sicher sei.

Laut ihm wäre es keine Überraschung, wenn Rockstar den Titel im November veröffentlichen würde – vorausgesetzt, sicher sei das aber nicht. Dennoch könnte das Studio dem gleichen Verzögerungsrhythmus wie damals bei Red Dead Redemption 2 verfolgen.

Der Vergleich ist tatsächlich auffällig:

Rockstars Verzögerungsmuster – RDR2 & GTA6

Red Dead Redemption 2 → angekündigt für Fall 2017 → verschoben auf Spring 2018 → final erschienen Fall 2018

→ angekündigt für Fall 2017 → verschoben auf Spring 2018 → final erschienen Fall 2018 GTA 6 → angekündigt für Fall 2025 → verschoben auf Spring 2026 → aktuell geplant für Fall 2026

Wenn Rockstar erneut denselben Zyklus fährt, wäre ein Release im November 2026 absolut realistisch – und genau das scheint Schreier im Hinterkopf zu haben. Seine Aussage ist kein Leak, sondern eine Einschätzung basierend auf Rockstars Historie und Produktionsgewohnheiten.

Die Community reagiert erwartungsgemäß gespalten: Einige sehen darin ein gutes Zeichen, dass Rockstar im Zeitplan liegt, andere befürchten weitere Verschiebungen. Doch Schreiers Kommentar bringt zumindest eine neue, greifbare Perspektive in die Release‑Debatte.