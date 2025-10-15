Grand Theft Auto VI: Viraler Rap-Song Doot Doot (6 7) im Spiel – Gerücht

Laut dem Rapper Skrilla wird sein viraler Rap-Song „Doot Doot (6 7)“ in Grand Theft Auto VI vertreten sein.

Neben revolutionären Konzepten, spielerischer Freiheit und einer tiefgreifenden Geschichte sind auch die musikalische Untermalung beziehungsweise die facettenreichen Radiosender ein großes Highlight eines jeden Grand Theft Auto-Ablegers.

Wie jetzt der US-amerikanische Rapper Skrilla im Matt and Shane’s Secret Podcast erklärt, wird sein viraler Hit „Doot Doot (6 7)“ in Grand Theft Auto VI mit von der Partie sein:

„Ich warte darauf, dass GTA 6 herauskommt … 6 7 ist auch dabei. Ja, 6 7 ist dabei. Ich werde dort ich selbst sein und meine eigene Musik spielen.“

„Doot Doot (6 7)“ bezieht sich eigentlich auf einen Slang-Begriff für Waffengewalt, wurde Anfang des Jahres allerdings in Verbindung mit Basketball-Clips auf TikTok und Instagram zum Hit. Durch einen als „67 Kid“ bekannten Jungen erlangte der Song viralen Meme-Status.