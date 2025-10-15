Grand Theft Auto VI: Viraler Rap-Song Doot Doot (6 7) im Spiel – Gerücht

Neben revolutionären Konzepten, spielerischer Freiheit und einer tiefgreifenden Geschichte sind auch die musikalische Untermalung beziehungsweise die facettenreichen Radiosender ein großes Highlight eines jeden Grand Theft Auto-Ablegers.
Wie jetzt der US-amerikanische Rapper Skrilla im Matt and Shane’s Secret Podcast erklärt, wird sein viraler Hit „Doot Doot (6 7)“ in Grand Theft Auto VI mit von der Partie sein:
„Ich warte darauf, dass GTA 6 herauskommt … 6 7 ist auch dabei. Ja, 6 7 ist dabei. Ich werde dort ich selbst sein und meine eigene Musik spielen.“
„Doot Doot (6 7)“ bezieht sich eigentlich auf einen Slang-Begriff für Waffengewalt, wurde Anfang des Jahres allerdings in Verbindung mit Basketball-Clips auf TikTok und Instagram zum Hit. Durch einen als „67 Kid“ bekannten Jungen erlangte der Song viralen Meme-Status.
Six seven 🤲
Juckt mich nicht wirklich, war nie ein Fan von Rap.
Was hörst du denn für Musik?
Eher Richtung Rock Musik, mal sehen, was sie da so bringen werden, gab in der Vergangenheit ja einige gute Lieder.
So Sachen wie Napalm Death, Obituary oder Cannibal Corpse oder doch eher Nu Metal wie Linkin Park oder Limp Bizkit?
Habe ich dich jetzt mit dem Death Metal verschreckt? Rockmusik ist ein sehr breit gefächertes Genre, daher wäre es hilfreich, wenn du etwas spezifischer werden könntest. Sagen dir Bob Segers „Shakedown“, George Thorogood and the Destroyers‘ „Bad to the Bone“ oder Huey Lewis‘ „Back in Time“ etwas?
Ne 😅, bin erst jetzt wieder online.
Sagen mir fast alle was, hab da keine absolute Lieblingsband, ein bisschen Metal dabei finde ich jedenfalls nicht verkehrt, solange es nicht in irrem Geschreie ausartet 😀.
Och Oldschool Rap war schon cool aber die Nummer ist ja wirklich scheiße .
Dazu kommt das der stimmlich versucht Ren zu kopieren weil der zur Zeit in ist.
Diese heutige Musik entwickelt sich sowieso nicht positiv, eher zurück.
Hip Hop ist nicht mehr das, was er war.
Bin wahrscheinlich schon zu alt dafür kenne das Lied überhaupt nicht 😝
Nicht nur du, noch nie was von dem Lied oder dem Rapper gehört. Hab aber eben sein Video angeschaut. Ist fast alles dabei Polizei, Homeless Möchterngangster Mitstreiter (er selbst sieht aus wie Obdachlos), Zombiearmtanz, ein Haufen 1 Dollar Noten, Juwelenzähne, Bling Bling, aber was fehlt sind die Hood Damen, nur Kerle im Video (außer dem „Fan“ am Anfang). War vielleicht zu kalt, alle tragen ja dicke Winterpuffjacken.
Eben mal auf YT danach gesucht. Das ist VIRALER 💩. Wer hört sich so einen Müll an?😂😂
Du bist Schuld das ich es mir angehört habe und ich muss sagen das es mal gar nicht so gut ist.
Scheinen wohl nicht zur Zielgruppe zu gehören. 😎
Sorry🥴 Aber gut das es kein Ohrwurm ist.
Danke, das du mich rechtzeitig gerettet hast mit dem Kommentar 💐😅 Ich schaue es mir auf gar kein Fall an😂
Es ist jedenfalls meilenweit von der Qualität eines Eminem, Icecube etc. entfernt. Zumindest in meinen Augen.
Davon gehe ich felsenfest aus😂
Einfach nur uff. Hoffentlich ist das nicht die Referenz für die Musik im Spiel 😅
Das hoffe ich auch.
Wow ok auch gerade mal bei Apple Music gesucht…. Absoluter Müll sorry
Bleib dann doch bei TBK 😅✌🏻 wird sicher einige gute Tracks im game geben, dieser is für mich keiner davon 🐙
Ich kenne nur TBS😅
Gibt och TLB 😅 jedes Viertel hat sein Namen 🐙
Das ist so ein Gen Alpha Ding. Das verstehe ich als Gen Y ja noch weniger als die Gen Z Dinger.
Das ist wieder so ein Artikel, dass GTA VI in den News bleibt. Der Beat selbst ist, gelinde gesagt, K***e – aber die Amis fressen halt auch jeden Müll. Deswegen ist da auch guter Hip Hop leider ziemlich ausgestorben.
Aber R* hat ja eigentlich immer mit gute Sender mit guten Songs ins Game gepackt. Die Pop- und Funk-Sender waren auch immer stark. Nur Electro war bisher mau, da gibts noch viel Potential. Hoffe aber auf jeden Fall wieder auf nen Hip Hop Classics Sender.
Das ging viral?
Das ist einfach nur grauenhaft.
Habe das eine Minute ausgehalten, was für ein Fiebertraum!