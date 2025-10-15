Grand Theft Auto VI: Viraler Rap-Song Doot Doot (6 7) im Spiel – Gerücht

Laut dem Rapper Skrilla wird sein viraler Rap-Song „Doot Doot (6 7)“ in Grand Theft Auto VI vertreten sein.

Neben revolutionären Konzepten, spielerischer Freiheit und einer tiefgreifenden Geschichte sind auch die musikalische Untermalung beziehungsweise die facettenreichen Radiosender ein großes Highlight eines jeden Grand Theft Auto-Ablegers.

Wie jetzt der US-amerikanische Rapper Skrilla im Matt and Shane’s Secret Podcast erklärt, wird sein viraler Hit „Doot Doot (6 7)“ in Grand Theft Auto VI mit von der Partie sein:

„Ich warte darauf, dass GTA 6 herauskommt … 6 7 ist auch dabei. Ja, 6 7 ist dabei. Ich werde dort ich selbst sein und meine eigene Musik spielen.“

„Doot Doot (6 7)“ bezieht sich eigentlich auf einen Slang-Begriff für Waffengewalt, wurde Anfang des Jahres allerdings in Verbindung mit Basketball-Clips auf TikTok und Instagram zum Hit. Durch einen als „67 Kid“ bekannten Jungen erlangte der Song viralen Meme-Status.

      • Katanameister 220460 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 15.10.2025 - 07:22 Uhr
        Antwort auf Bootie Sweat

        Eher Richtung Rock Musik, mal sehen, was sie da so bringen werden, gab in der Vergangenheit ja einige gute Lieder.

        1
        • Bootie Sweat 11480 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 15.10.2025 - 07:27 Uhr
          Antwort auf Katanameister

          So Sachen wie Napalm Death, Obituary oder Cannibal Corpse oder doch eher Nu Metal wie Linkin Park oder Limp Bizkit?

          0
        • Bootie Sweat 11480 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 15.10.2025 - 07:57 Uhr
          Antwort auf Katanameister

          Habe ich dich jetzt mit dem Death Metal verschreckt? Rockmusik ist ein sehr breit gefächertes Genre, daher wäre es hilfreich, wenn du etwas spezifischer werden könntest. Sagen dir Bob Segers „Shakedown“, George Thorogood and the Destroyers‘ „Bad to the Bone“ oder Huey Lewis‘ „Back in Time“ etwas?

          0
          • Katanameister 220460 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 15.10.2025 - 09:15 Uhr
            Antwort auf Bootie Sweat

            Ne 😅, bin erst jetzt wieder online.
            Sagen mir fast alle was, hab da keine absolute Lieblingsband, ein bisschen Metal dabei finde ich jedenfalls nicht verkehrt, solange es nicht in irrem Geschreie ausartet 😀.

            1
    • de Maja 303555 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 15.10.2025 - 07:28 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Och Oldschool Rap war schon cool aber die Nummer ist ja wirklich scheiße .
      Dazu kommt das der stimmlich versucht Ren zu kopieren weil der zur Zeit in ist.

      4
    • Eisbaer2405 39510 XP Bobby Car Rennfahrer | 15.10.2025 - 13:42 Uhr
      Antwort auf HakunaTraumata

      Nicht nur du, noch nie was von dem Lied oder dem Rapper gehört. Hab aber eben sein Video angeschaut. Ist fast alles dabei Polizei, Homeless Möchterngangster Mitstreiter (er selbst sieht aus wie Obdachlos), Zombiearmtanz, ein Haufen 1 Dollar Noten, Juwelenzähne, Bling Bling, aber was fehlt sind die Hood Damen, nur Kerle im Video (außer dem „Fan“ am Anfang). War vielleicht zu kalt, alle tragen ja dicke Winterpuffjacken.

      0
  4. Saibot77 24610 XP Nasenbohrer Level 2 | 15.10.2025 - 07:30 Uhr

    Eben mal auf YT danach gesucht. Das ist VIRALER 💩. Wer hört sich so einen Müll an?😂😂

    5
    • faktencheck 138500 XP Elite-at-Arms Gold | 15.10.2025 - 07:35 Uhr
      Antwort auf Saibot77

      Du bist Schuld das ich es mir angehört habe und ich muss sagen das es mal gar nicht so gut ist.
      Scheinen wohl nicht zur Zielgruppe zu gehören. 😎

      3
      • Teddofryo 65475 XP Romper Domper Stomper | 15.10.2025 - 14:58 Uhr
        Antwort auf faktencheck

        „Du bist Schuld das ich es mir angehört habe und ich muss sagen das es mal gar nicht so gut ist.
        Scheinen wohl nicht zur Zielgruppe zu gehören. 😎“

        Danke, das du mich rechtzeitig gerettet hast mit dem Kommentar 💐😅 Ich schaue es mir auf gar kein Fall an😂

        0
  5. Jack86 30900 XP Bobby Car Bewunderer | 15.10.2025 - 07:39 Uhr

    Einfach nur uff. Hoffentlich ist das nicht die Referenz für die Musik im Spiel 😅

    3
  7. Rotten 73925 XP Tastenakrobat Level 2 | 15.10.2025 - 08:20 Uhr

    Bleib dann doch bei TBK 😅✌🏻 wird sicher einige gute Tracks im game geben, dieser is für mich keiner davon 🐙

    0
  8. EdgarAllanFloh 106140 XP Hardcore User | 15.10.2025 - 10:10 Uhr

    Das ist so ein Gen Alpha Ding. Das verstehe ich als Gen Y ja noch weniger als die Gen Z Dinger.

    1
  9. Mech77 52995 XP Nachwuchsadmin 6+ | 15.10.2025 - 12:28 Uhr

    Das ist wieder so ein Artikel, dass GTA VI in den News bleibt. Der Beat selbst ist, gelinde gesagt, K***e – aber die Amis fressen halt auch jeden Müll. Deswegen ist da auch guter Hip Hop leider ziemlich ausgestorben.

    Aber R* hat ja eigentlich immer mit gute Sender mit guten Songs ins Game gepackt. Die Pop- und Funk-Sender waren auch immer stark. Nur Electro war bisher mau, da gibts noch viel Potential. Hoffe aber auf jeden Fall wieder auf nen Hip Hop Classics Sender.

    0
  10. Ripperdom 21495 XP Nasenbohrer Level 1 | 15.10.2025 - 12:39 Uhr

    Das ging viral?
    Das ist einfach nur grauenhaft.
    Habe das eine Minute ausgehalten, was für ein Fiebertraum!

    0

