Grand Theft Auto VI: Vorfreude treibt Konsolenverkäufe an und stärkt die PS5

Bereits Monate vor seiner Veröffentlichung entwickelt sich Grand Theft Auto VI zu einem entscheidenden Faktor für den Konsolenmarkt.
Einer aktuellen Analyse zufolge kaufen zahlreiche Spieler schon jetzt neue Hardware, um pünktlich zum Release des Open-World-Blockbusters bereit zu sein. Besonders deutlich zeigt sich dieser Effekt bei PlayStation.
Daten der Plattform Hotukdeals zufolge standen zwischen März und Juni 2026 bei rund 46 Prozent aller Kommentare mit Bezug zu GTA 6 konkrete Konsolenkäufe im Mittelpunkt. Viele Nutzer suchten gezielt nach Angeboten für neue Systeme, um sich auf den Start des Spiels vorzubereiten.
Als klarer Gewinner der aktuellen Entwicklung gilt die PS5 Pro. Laut der Auswertung stieg das Interesse an Sonys Premium-Konsole insbesondere nach der Einführung des PSSR-2.0-Updates im März deutlich an. Dadurch wird die PS5 Pro von vielen Spielern als bevorzugte Plattform für GTA 6 angesehen.
Zusätzlich könnten die jüngsten Preiserhöhungen bei PlayStation-Hardware dazu beigetragen haben, Kaufentscheidungen vorzuziehen. Viele Interessenten wollten sich offenbar noch vor möglichen weiteren Preissteigerungen eine Konsole sichern.
Die Analyse zeigt außerdem, dass Suchanfragen nach PlayStation-5-Angeboten im Jahresvergleich um 65 Prozent gestiegen sind. Xbox konnte von der GTA-6-Euphorie bislang deutlich weniger profitieren, auch wenn niedrigere Preise für den Game Pass und andere Aktionen zuletzt für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgten.
Parallel dazu wird weiterhin über den möglichen Verkaufspreis von Grand Theft Auto VI diskutiert. In der Community halten sich Erwartungen, dass die Standardversion zwischen 80 und 90 Pfund kosten könnte. Offizielle Vorbestellungen wurden bislang jedoch noch nicht gestartet.
Mit dem geplanten Release am 19. November dürfte die Nachfrage nach Konsolen und Zubehör weiter zunehmen. Da die Veröffentlichung unmittelbar vor dem Black Friday und dem Weihnachtsgeschäft erfolgt, rechnen Marktbeobachter mit einem außergewöhnlich starken Verkaufszeitraum für Rockstar Games und Take-Two Interactive.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Breaking News!
am 25 Juni gehen die Vorbestellungen los. Hat Rockstar soeben bestätigt! 😀
Ja, wären die bei XBOX nicht so dämlich und unfähig hätten die auch dafür sorgen können das es die XBOX Verkäufe etwas beflügelt. Aber da kommt ja rein gar nichts. Man könnte ja was zum Black Friday diesbezüglich machen.
Nicht alles glauben was geschrieben wird 🤦🏻, selber mal eine Sekunde nachdenken 😉, PS5 Verkaufszahlen sind 2 Monate hintereinander um 50% eingebrochen, das ist die Realität.
Ach krass. Das ist heftig. Aber kein Wunder bei deren schlechten Spieleauswahl. Die haben Glück das gerade jetzt GTA VI erscheint.
Ändert aber nichts daran das es wünschenswert wäre wenn mehr von XBOX kommen würde.
War was anderes zu erwarten.
Oder aber die Leute raffen nach der letzten Preiserhöhung mal das es noch teurer werden könnte in näherer Zukunft und kaufen deswegen jetzt ihre Hardware.
Vor allem : wir haben Sommer, da war Hardware immer schon billiger als zum Rest des Jahres weil die Leute wegen Urlaub sparen oder erst gar nicht da sind.
Aber jetzt irgend ne Fanseite als Maßstab zu nehmen weil ja viele Fans irgendwas behaupten… Echt jetzt?
Niemand kauft PS5 (Pro) weil jetzt viel zu teuer.
Viele (auch ich) haben hier prophezeit, dass GTA 6 PS5-Verkäufe beflügeln wird
Die Zahlen beweisen genau das Gegenteil 😂😂😂, was für ein Analyst 🤦🏻🤦🏻🤦🏻.
Sony PS5 hat 2 Monate in Folge 50% weniger Konsolen verkauft als zuvor …
Was für ein GTA6 Hype 🤣🤣🤣, man weiß bis auf das Setting und 2 Hauptcharaktere und das man Gewicht zu und abnehmen kann (wie ünrigens bereits bei GTA3 vor über 20 Jahren), nichts von dem Game 🙄😏