Grand Theft Auto VI: Vorfreude treibt Konsolenverkäufe an und stärkt die PS5

Die Vorfreude auf Grand Theft Auto VI beeinflusst schon jetzt den Konsolenmarkt und verschafft der PS5 einen deutlichen Vorsprung.

Bereits Monate vor seiner Veröffentlichung entwickelt sich Grand Theft Auto VI zu einem entscheidenden Faktor für den Konsolenmarkt.

Einer aktuellen Analyse zufolge kaufen zahlreiche Spieler schon jetzt neue Hardware, um pünktlich zum Release des Open-World-Blockbusters bereit zu sein. Besonders deutlich zeigt sich dieser Effekt bei PlayStation.

Daten der Plattform Hotukdeals zufolge standen zwischen März und Juni 2026 bei rund 46 Prozent aller Kommentare mit Bezug zu GTA 6 konkrete Konsolenkäufe im Mittelpunkt. Viele Nutzer suchten gezielt nach Angeboten für neue Systeme, um sich auf den Start des Spiels vorzubereiten.

Als klarer Gewinner der aktuellen Entwicklung gilt die PS5 Pro. Laut der Auswertung stieg das Interesse an Sonys Premium-Konsole insbesondere nach der Einführung des PSSR-2.0-Updates im März deutlich an. Dadurch wird die PS5 Pro von vielen Spielern als bevorzugte Plattform für GTA 6 angesehen.

Zusätzlich könnten die jüngsten Preiserhöhungen bei PlayStation-Hardware dazu beigetragen haben, Kaufentscheidungen vorzuziehen. Viele Interessenten wollten sich offenbar noch vor möglichen weiteren Preissteigerungen eine Konsole sichern.

Die Analyse zeigt außerdem, dass Suchanfragen nach PlayStation-5-Angeboten im Jahresvergleich um 65 Prozent gestiegen sind. Xbox konnte von der GTA-6-Euphorie bislang deutlich weniger profitieren, auch wenn niedrigere Preise für den Game Pass und andere Aktionen zuletzt für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgten.

Parallel dazu wird weiterhin über den möglichen Verkaufspreis von Grand Theft Auto VI diskutiert. In der Community halten sich Erwartungen, dass die Standardversion zwischen 80 und 90 Pfund kosten könnte. Offizielle Vorbestellungen wurden bislang jedoch noch nicht gestartet.

Mit dem geplanten Release am 19. November dürfte die Nachfrage nach Konsolen und Zubehör weiter zunehmen. Da die Veröffentlichung unmittelbar vor dem Black Friday und dem Weihnachtsgeschäft erfolgt, rechnen Marktbeobachter mit einem außergewöhnlich starken Verkaufszeitraum für Rockstar Games und Take-Two Interactive.