Grand Theft Auto VI: Wahrscheinlich jetzt schon von Anfang bis Ende spielbar

Mike York, ein ehemaliger Animator bei Rockstar Games mit Beiträgen zu GTA 5 und Red Dead Redemption 2, äußerte in einem Interview mit Kiwi Talkz die Vermutung, dass Grand Theft Auto VI derzeit wahrscheinlich vollständig spielbar ist. Also von Anfang bis Ende.

Er geht davon aus, dass das Spiel nun intensiv getestet wird, um verbleibende Fehler zu identifizieren und zu beheben. York betonte, dass bei umfangreichen Open-World-Spielen wie GTA 6 die Fehlerbehebung besonders herausfordernd sei, da Spieler unvorhersehbare Aktionen durchführen können, die während der Entwicklung schwer vorherzusehen sind.

„Sie machen wahrscheinlich immer noch hier und da ein paar neue Dinge oder fügen hier und da etwas hinzu, aber ich würde davon ausgehen, dass das Spiel jetzt spielbar ist und eine Reihe von Leuten das Ganze durchgehend testen“, vermutete er. „Es gibt wahrscheinlich eine Menge Bugs“ – wie bei vielen Open-World-Spielen, die sich noch in der Entwicklung befinden – „und sie beheben all diese Bugs, und sie versuchen, noch mehr Bugs zu finden, und sie versuchen, so viele Bugs wie möglich zu finden, bevor sie das Spiel veröffentlichen, denn ein Spiel wie GTA ist anders als alle anderen Spiele.“