Grand Theft Auto VI: Wann gibt es Neuigkeiten und einen neuen Trailer?

Autor:, in / Grand Theft Auto VI

Nach der kürzlichen Telefonkonferenz von Take-Two Interactive wurde bestätigt, dass Grand Theft Auto VI weiterhin für den Herbst 2025 geplant ist.

Vor der Veröffentlichung des Finanzberichts sagte Strauss Zelnick, CEO von Take-Two zu den Kollegen von IGN, dass es zwar „immer ein Risiko der Abweichung besteht„, das Unternehmen jedoch „sich sehr gut damit fühle [Herbst 2025]“.

Einen neuen Trailer, Screenshots oder ein genaues Veröffentlichungsdatum wurden leider nicht präsentiert. Die Community hatte sehnlichst gehofft, dass zusätzliche Inhalte oder Details von Grand Theft Auto VI enthüllt werden.

Doch interessanterweise hat Rockstar Games in der Vergangenheit häufig Ankündigungen rund um die Zeit der Ergebnisberichtskonferenz gemacht, allerdings nicht immer exakt am Tag des „Calls“ selbst. Daher besteht weiterhin die Möglichkeit, dass in den kommenden Tagen Neuigkeiten zu Grand Theft Auto VI veröffentlicht werden könnten.