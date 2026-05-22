Grand Theft Auto VI: Wann mit Trailer 3 und Start der Marketingkampagne zu rechnen ist

Im Umfeld des aktuellen Geschäftsberichts von Take-Two rückt Grand Theft Auto VI erneut in den Fokus, da der Start der Marketingkampagne für den Sommer nochmals bestätigt wurde und damit neue Inhalte näher rücken.
Viele Fans hatten im Zuge der Präsentation auf einen neuen Trailer gehofft, konkrete Spielszenen oder weitere Einblicke blieben jedoch aus. Stattdessen wurde der bereits bekannte Veröffentlichungstermin am 19. November 2026 erneut bekräftigt, was Spekulationen über eine mögliche Verschiebung vorerst beendet.
CEO Strauss Zelnick machte gegenüber Investoren deutlich, dass das kommende Geschäftsjahr 2027 maßgeblich von GTA 6 geprägt sein wird. In diesem Zusammenhang kündigte er an, dass Rockstar Games im Sommer offiziell mit der Marketingkampagne beginnen wird. Vor dem offiziellen Start des Sommers am 21. Juni ist mit Trailer 3 also nicht zu rechnen.
Traditionell geht ein solcher Kampagnenstart mit neuen Trailern und umfangreicher Berichterstattung einher. Entsprechend gilt der dritte Trailer ab diesem Zeitraum als wahrscheinlich, auch wenn konkrete Details dazu bislang nicht genannt wurden.
Zelnick bezeichnete Grand Theft Auto VI zudem als möglicherweise „am meisten erwartetes Entertainment-Produkt aller Zeiten“, was die enorme Bedeutung des Titels für das Unternehmen und die Branche unterstreicht.
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Was ich nicht verstehe, es gibt wohl ein Spiel was keine PR Kampagne braucht und das ist GTA 6.
Da reicht ein YouTube trailer mit Ankündigungs-Termin und Pre Order now und fertig…
Die halbe Milliarde, ja da hätte man auch irgendwo was Sinnvolles mit machen können.
Mal als Anhaltspunkt bei GTA 5 betrug das Werbe Budget ca 150 Millionen …
RDR 2 waren es schon 200 Millionen.
Mit einer ordentlichen Werbekampagne steigt die Aktie der Firma enorm an!
Das war schon bei den letzten zwei Trailer so.
Wenn sie jetzt noch mal in die Werbephase ordentlich rein investieren, wird sich das um so mehr am Marktwert der Firma merkbar machen.
Allein was die an einnahmen auf Youtube hatten durch diese beiden Trailer, spielen so manch kleinere Videogame Firmen nicht mal mit ihr Endprodukt ein.
Der dritte Trailer muss Gameplay beinhalten, wäre anders echt komisch.
Ich brauche keinen dritten Trailer. Sonst werde ich nur noch heißer auf das Spiel
Hieß es nicht auf der nächstes State Of P(l)ay?🤡