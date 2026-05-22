Grand Theft Auto VI: Wann mit Trailer 3 und Start der Marketingkampagne zu rechnen ist

Take-Two Interactive bereitet den Start der Marketingkampagne für Grand Theft Auto VI im Sommer vor, der auch den dritten Trailer umfassen dürfte.

Im Umfeld des aktuellen Geschäftsberichts von Take-Two rückt Grand Theft Auto VI erneut in den Fokus, da der Start der Marketingkampagne für den Sommer nochmals bestätigt wurde und damit neue Inhalte näher rücken.

Viele Fans hatten im Zuge der Präsentation auf einen neuen Trailer gehofft, konkrete Spielszenen oder weitere Einblicke blieben jedoch aus. Stattdessen wurde der bereits bekannte Veröffentlichungstermin am 19. November 2026 erneut bekräftigt, was Spekulationen über eine mögliche Verschiebung vorerst beendet.

CEO Strauss Zelnick machte gegenüber Investoren deutlich, dass das kommende Geschäftsjahr 2027 maßgeblich von GTA 6 geprägt sein wird. In diesem Zusammenhang kündigte er an, dass Rockstar Games im Sommer offiziell mit der Marketingkampagne beginnen wird. Vor dem offiziellen Start des Sommers am 21. Juni ist mit Trailer 3 also nicht zu rechnen.

Traditionell geht ein solcher Kampagnenstart mit neuen Trailern und umfangreicher Berichterstattung einher. Entsprechend gilt der dritte Trailer ab diesem Zeitraum als wahrscheinlich, auch wenn konkrete Details dazu bislang nicht genannt wurden.

Zelnick bezeichnete Grand Theft Auto VI zudem als möglicherweise „am meisten erwartetes Entertainment-Produkt aller Zeiten“, was die enorme Bedeutung des Titels für das Unternehmen und die Branche unterstreicht.