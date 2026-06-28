Grand Theft Auto VI: „Wartet auf echte Daten“ – Xbox dementiert massiven PS5-Vorsprung bei GTA 6

Xbox hat Berichte zurückgewiesen, wonach die PlayStation 5 bei den GTA 6-Vorbestellungen massiv überlegen sei.

In sozialen Medien kursieren aktuell Zahlen, die einen 8-zu-1-Vorsprung für PS5 nahelegen – basierend auf Affiliate-Daten von Seiten wie IGN.

Ein Xbox-Sprecher stellte gegenüber Windows Central klar: „Das sind keine Vorbestellungszahlen. Wir haben Rekordbestellungen verzeichnet. Die Leute sollten auf echte Zahlen warten und sich nicht von Klicks auf Affiliate-Links täuschen lassen.“

Der Konzern betont damit, dass Klicks auf Affiliate-Links kein verlässlicher Indikator für tatsächliche Konsolen-Vorbestellungen oder Spielkäufe seien.

Xbox verweist stattdessen auf eigene Rekordbestellungen, ohne jedoch konkrete Zahlen zu nennen.

Die Diskussion kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Xbox mit weiteren negativen Schlagzeilen zu kämpfen hat, darunter erneute Preiserhöhungen und Gerüchte über Studio-Schließungen. Die Preorder-Debatte zu GTA 6 entwickelt sich derweil zu einem weiteren Schauplatz des Konsolen-Kriegs in den sozialen Medien.

Offizielle Verkaufszahlen zu den GTA-6-Vorbestellungen werden erst nach dem Release des Spiels erwartet.

Through IGN Finds‘ and commerce affiliate linking program, the data is showing that PlayStation is outperforming Xbox by a rate of 8-to-1. Link in bio for more on GTA’s effect on console sales. #IGNSummerOfGaminghttps://t.co/Hc8yYr0FQJ#IGNSummerOfGaming pic.twitter.com/TaKQS2RgxH — IGN (@IGN) June 27, 2026