Grand Theft Auto VI: „Wartet auf echte Daten“ – Xbox dementiert massiven PS5-Vorsprung bei GTA 6

Xbox hat Berichte zurückgewiesen, wonach die PlayStation 5 bei den GTA 6-Vorbestellungen massiv überlegen sei.
In sozialen Medien kursieren aktuell Zahlen, die einen 8-zu-1-Vorsprung für PS5 nahelegen – basierend auf Affiliate-Daten von Seiten wie IGN.
Ein Xbox-Sprecher stellte gegenüber Windows Central klar: „Das sind keine Vorbestellungszahlen. Wir haben Rekordbestellungen verzeichnet. Die Leute sollten auf echte Zahlen warten und sich nicht von Klicks auf Affiliate-Links täuschen lassen.“
Der Konzern betont damit, dass Klicks auf Affiliate-Links kein verlässlicher Indikator für tatsächliche Konsolen-Vorbestellungen oder Spielkäufe seien.
Xbox verweist stattdessen auf eigene Rekordbestellungen, ohne jedoch konkrete Zahlen zu nennen.
Die Diskussion kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Xbox mit weiteren negativen Schlagzeilen zu kämpfen hat, darunter erneute Preiserhöhungen und Gerüchte über Studio-Schließungen. Die Preorder-Debatte zu GTA 6 entwickelt sich derweil zu einem weiteren Schauplatz des Konsolen-Kriegs in den sozialen Medien.
Offizielle Verkaufszahlen zu den GTA-6-Vorbestellungen werden erst nach dem Release des Spiels erwartet.
Through IGN Finds‘ and commerce affiliate linking program, the data is showing that PlayStation is outperforming Xbox by a rate of 8-to-1. Link in bio for more on GTA’s effect on console sales. #IGNSummerOfGaminghttps://t.co/Hc8yYr0FQJ#IGNSummerOfGaming pic.twitter.com/TaKQS2RgxH
— IGN (@IGN) June 27, 2026
12 Kommentare AddedMitdiskutieren
Gta6 verkauft sich so oder so egal ob das Verhältnis 8:1 oder 1:1 ist
Interessanter wird es wie stark dadurch
die Konsolen verkäufe angekurbelt werden
Dieses Framing ist echt so ekelhaft und immer in Verbindung mit Playstation 🤮, einfach abwarten bis die richtigen Zahlen veröffentlicht werden.
GTA ist spätestens seit Vice City oder San Andreas ein Spiel für „die breite Masse“. Ich habe Leute in meinem Kollegenkreis, die kaufen da extra eine neue Konsole, wenn GTA erscheint und zocken nur das ggf. noch Fifa. Diese Leute sind kein Einzelfall. Ganz zu schweigen von den Kids. GTA ist in beinahe jeder Pausenplatzdisskusion ein Thema. Da möchte man dazu gehören.
Jetzt ratet mal auf welcher Kiste diese breite Masse zockt, kleiner Tipp es ist nicht die Xbox. Das macht die Xbox weder besser noch schlechter. Ich denke aber wenn wir davon ausgehen das GTA 5x mehr auf PS verkauft wird, ist das durchaus realistisch.
Zum Schluss war ja schon die Rede von 8:1, das fand dann schon zu extrem 🙄
Realistisch gesehen dürfte es maximal 4:1 zu sein.
Aber auch Microsoft wird natürlich nicht due genauen zahlen von der Ps5 wissen, ich bezweifele das Sony die übermittelt.
8:1 klingt für mich auch erstmal sehr hoch aber zuletzt kam eine News, da hieß es das GTA5 80% vom Umsatz auf Playstation macht.
Das hatte mich schon etwas überrascht.
Microsoft ist ja der Meister im Zahlen nennen.👍
Bitte nennt die verkaufszahlen der XBOX Series um alle Gerüchte klarzustellen.
Guten Morgen, man habe ich gut geschlafen und dann noch ECHTE Zahlen von Microsoft als News, besser kann der morgen nicht starten.
MS nennt ja so oft zahlen.
Sony oder Rockstar habe bestimmt ihre Zahlen MS gegeben.
Solche Aussagen haben halt 0 Bedeutung da MS eh keine Zahlen nennt, ob es die Wahrheit ist oder nicht.
Gehe halt davon aus das es nicht wirklich eine Aussage von einem Xbox Sprecher gab und ein Jez Corden wieder im Xbox Verteidigungsmodus ist.
Fakt wird sein das mehr als die Hälfte der Vorbestellungen auf PS zurückzuführen ist.
Kann ja sein das Xbox Rekordbestellungen hatte, wenn man die mit anderen GTA Teilen vergleicht, da der Hype bei GTA 6 bestimmt höher ist.
Top Analyse scherlock weiter so 😉🤣
Mal ehrlich, 8:1 ist jetzt auch unrealistisch.🤷
Nur ob jetzt Jez Gordan wirklich was offizielles von Microsoft gehört hat bezweifle ich irgendwie.
Wenn Playstation sagt „wir sind der Vorsprung“ dann müssen es alle fanboys das glauben also jetzt nochmal die Augen zu und das ganze doll glauben 🤣🤣🤣, so jetzt kommen unsere top Analysten und klären alle auf ,uuuuund los geht’s…..
Dass die Vorbestellungen auf der PS5 deutlich höher sind, sollte klar sein. Aber 8:1 halte ich für unrealistisch.
Nach der Aussage möchte ich dann aber auch die korrekten Zahlen sehen.