Grand Theft Auto VI: „Wartet auf echte Daten“ – Xbox dementiert massiven PS5-Vorsprung bei GTA 6

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Image: Rockstar Games

Xbox widerspricht Berichten über deutlichen PS5-Vorsprung bei GTA 6 Preorders.

Xbox hat Berichte zurückgewiesen, wonach die PlayStation 5 bei den GTA 6-Vorbestellungen massiv überlegen sei.

In sozialen Medien kursieren aktuell Zahlen, die einen 8-zu-1-Vorsprung für PS5 nahelegen – basierend auf Affiliate-Daten von Seiten wie IGN.

Ein Xbox-Sprecher stellte gegenüber Windows Central klar: „Das sind keine Vorbestellungszahlen. Wir haben Rekordbestellungen verzeichnet. Die Leute sollten auf echte Zahlen warten und sich nicht von Klicks auf Affiliate-Links täuschen lassen.“

Der Konzern betont damit, dass Klicks auf Affiliate-Links kein verlässlicher Indikator für tatsächliche Konsolen-Vorbestellungen oder Spielkäufe seien.

Xbox verweist stattdessen auf eigene Rekordbestellungen, ohne jedoch konkrete Zahlen zu nennen.

Die Diskussion kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Xbox mit weiteren negativen Schlagzeilen zu kämpfen hat, darunter erneute Preiserhöhungen und Gerüchte über Studio-Schließungen. Die Preorder-Debatte zu GTA 6 entwickelt sich derweil zu einem weiteren Schauplatz des Konsolen-Kriegs in den sozialen Medien.

Offizielle Verkaufszahlen zu den GTA-6-Vorbestellungen werden erst nach dem Release des Spiels erwartet.

Quelle
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12 Kommentare Added

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  1. Fire12 19930 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 28.06.2026 - 06:12 Uhr

    Gta6 verkauft sich so oder so egal ob das Verhältnis 8:1 oder 1:1 ist
    Interessanter wird es wie stark dadurch
    die Konsolen verkäufe angekurbelt werden

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  2. Katanameister 479580 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 28.06.2026 - 06:14 Uhr

    Dieses Framing ist echt so ekelhaft und immer in Verbindung mit Playstation 🤮, einfach abwarten bis die richtigen Zahlen veröffentlicht werden.

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  3. Hattori Hanzo 45125 XP Hooligan Treter | 28.06.2026 - 06:20 Uhr

    GTA ist spätestens seit Vice City oder San Andreas ein Spiel für „die breite Masse“. Ich habe Leute in meinem Kollegenkreis, die kaufen da extra eine neue Konsole, wenn GTA erscheint und zocken nur das ggf. noch Fifa. Diese Leute sind kein Einzelfall. Ganz zu schweigen von den Kids. GTA ist in beinahe jeder Pausenplatzdisskusion ein Thema. Da möchte man dazu gehören.

    Jetzt ratet mal auf welcher Kiste diese breite Masse zockt, kleiner Tipp es ist nicht die Xbox. Das macht die Xbox weder besser noch schlechter. Ich denke aber wenn wir davon ausgehen das GTA 5x mehr auf PS verkauft wird, ist das durchaus realistisch.

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  4. Peter Quill 102100 XP Profi User | 28.06.2026 - 06:21 Uhr

    Zum Schluss war ja schon die Rede von 8:1, das fand dann schon zu extrem 🙄
    Realistisch gesehen dürfte es maximal 4:1 zu sein.
    Aber auch Microsoft wird natürlich nicht due genauen zahlen von der Ps5 wissen, ich bezweifele das Sony die übermittelt.

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    • CodeX 64720 XP Romper Stomper | 28.06.2026 - 06:32 Uhr
      Antwort auf Peter Quill

      8:1 klingt für mich auch erstmal sehr hoch aber zuletzt kam eine News, da hieß es das GTA5 80% vom Umsatz auf Playstation macht.
      Das hatte mich schon etwas überrascht.

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  5. CodeX 64720 XP Romper Stomper | 28.06.2026 - 06:28 Uhr

    Microsoft ist ja der Meister im Zahlen nennen.👍

    Bitte nennt die verkaufszahlen der XBOX Series um alle Gerüchte klarzustellen.

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  6. Teddofryo 135105 XP Elite-at-Arms Silber | 28.06.2026 - 06:54 Uhr

    Guten Morgen, man habe ich gut geschlafen und dann noch ECHTE Zahlen von Microsoft als News, besser kann der morgen nicht starten.

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  7. SepGamer 11010 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 28.06.2026 - 07:19 Uhr

    MS nennt ja so oft zahlen.
    Sony oder Rockstar habe bestimmt ihre Zahlen MS gegeben.

    Solche Aussagen haben halt 0 Bedeutung da MS eh keine Zahlen nennt, ob es die Wahrheit ist oder nicht.

    Gehe halt davon aus das es nicht wirklich eine Aussage von einem Xbox Sprecher gab und ein Jez Corden wieder im Xbox Verteidigungsmodus ist.

    Fakt wird sein das mehr als die Hälfte der Vorbestellungen auf PS zurückzuführen ist.
    Kann ja sein das Xbox Rekordbestellungen hatte, wenn man die mit anderen GTA Teilen vergleicht, da der Hype bei GTA 6 bestimmt höher ist.

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  8. Peter Quill 102100 XP Profi User | 28.06.2026 - 07:54 Uhr

    Mal ehrlich, 8:1 ist jetzt auch unrealistisch.🤷
    Nur ob jetzt Jez Gordan wirklich was offizielles von Microsoft gehört hat bezweifle ich irgendwie.

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  9. Cicci 24770 XP Nasenbohrer Level 2 | 28.06.2026 - 08:27 Uhr

    Wenn Playstation sagt „wir sind der Vorsprung“ dann müssen es alle fanboys das glauben also jetzt nochmal die Augen zu und das ganze doll glauben 🤣🤣🤣, so jetzt kommen unsere top Analysten und klären alle auf ,uuuuund los geht’s…..

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  10. d4wGkw0n 61180 XP Stomper | 28.06.2026 - 08:32 Uhr

    Dass die Vorbestellungen auf der PS5 deutlich höher sind, sollte klar sein. Aber 8:1 halte ich für unrealistisch.

    Nach der Aussage möchte ich dann aber auch die korrekten Zahlen sehen.

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