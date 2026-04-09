Grand Theft Auto VI: Warum das Spiel anders aussehen wird als die Trailer

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Image: Rockstar Games

Ein ehemaliger Entwickler erklärt, warum Grand Theft Auto VI im fertigen Spiel nicht die gleiche visuelle Perfektion wie in den Trailern erreichen wird.

Die beeindruckenden Trailer zu Grand Theft Auto VI haben weltweit für Aufsehen gesorgt, doch ein ehemaliger Entwickler gibt nun Einblicke hinter die Kulissen der Produktion. David O’Reilly, der als Environmental Artist an dem Titel beteiligt war, ordnet die gezeigten Szenen technisch ein und erklärt, wie solche Trailer entstehen.

Demnach konzentriere man sich bei der Erstellung eines Trailers stark auf die Kameraführung und die Auswahl einzelner Szenen. Diese Bereiche werden gezielt bis ins kleinste Detail ausgearbeitet, um eine möglichst eindrucksvolle Darstellung zu erzeugen. Die gesamte Spielwelt profitiere jedoch nicht in gleichem Maße von dieser Detailtiefe.

Ein konkreter Unterschied entsteht dadurch, dass die gezeigten Szenen gezielt optimiert werden, während andere Bereiche der Spielwelt mit geringerer Priorität entwickelt werden. Dadurch kann das finale Spielerlebnis visuell von den Trailer-Aufnahmen abweichen, auch wenn die gezeigten Sequenzen selbst auf höchstem Niveau gestaltet sind.

Die Aussagen verdeutlichen, dass Trailer in erster Linie als visuelle Highlights konzipiert sind, die ausgewählte Abschnitte des Spiels präsentieren. I

m Fall von Grand Theft Auto VI bedeutet dies, dass die tatsächliche Spielwelt zwar weiterhin technisch hochwertig sein wird, jedoch nicht durchgehend die gleiche Detaildichte wie in den präsentierten Szenen erreicht.

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27 Kommentare Added

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  1. Eddy 11985 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 09.04.2026 - 17:04 Uhr

    Das Spiel soll in nicht mal 5 Monaten erscheinen und wir haben keine Sekunde Ingame-Grafik gesehen..

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    • Kreator78 72425 XP Tastenakrobat Level 1 | 09.04.2026 - 18:29 Uhr
      Antwort auf Eddy

      War doch klar. Sind halt nur Trailer. Aufhübscht und berechnet. Wie so oft

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  2. Rotten 113205 XP Scorpio King Rang 2 | 09.04.2026 - 17:43 Uhr

    Vielleicht is ausserhalb der gerenderten Szenen das ursprüngliche GTA versteckt mit top Ansicht 😅✌🏻 just my thoughts 😹

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  3. Orbit 33635 XP Bobby Car Geisterfahrer | 09.04.2026 - 18:16 Uhr

    Achwas. Deshalb interessiert mich auch mehr ingame Material.

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  4. d4wGkw0n 41520 XP Hooligan Krauler | 09.04.2026 - 18:47 Uhr

    Ist doch meistens so.
    Wird für die Trailer immer schön augehübscht. Hatte auch bei GTA 6 nichts anderes erwartet.

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  5. Mr Poppell 113180 XP Scorpio King Rang 2 | 09.04.2026 - 18:53 Uhr

    Die Trailer fand ich genial und mir ist (nicht nur bei GTA) vollkommen bewusst dass Endergebnis (fast) immer anders aussieht. Ich kann mir aber vorstellen (sollte es so sein) das wieder einige auf die Barrikaden gehen und was zu meckern haben.😅

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  6. Lord Hektor 371590 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 09.04.2026 - 19:24 Uhr

    Deswegen will ja auch keiner diese Render Trailer sehen sondern Ingame Sequenzen und Gameplay. 🙉

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