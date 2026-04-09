Grand Theft Auto VI: Warum das Spiel anders aussehen wird als die Trailer

Ein ehemaliger Entwickler erklärt, warum Grand Theft Auto VI im fertigen Spiel nicht die gleiche visuelle Perfektion wie in den Trailern erreichen wird.

Die beeindruckenden Trailer zu Grand Theft Auto VI haben weltweit für Aufsehen gesorgt, doch ein ehemaliger Entwickler gibt nun Einblicke hinter die Kulissen der Produktion. David O’Reilly, der als Environmental Artist an dem Titel beteiligt war, ordnet die gezeigten Szenen technisch ein und erklärt, wie solche Trailer entstehen.

Demnach konzentriere man sich bei der Erstellung eines Trailers stark auf die Kameraführung und die Auswahl einzelner Szenen. Diese Bereiche werden gezielt bis ins kleinste Detail ausgearbeitet, um eine möglichst eindrucksvolle Darstellung zu erzeugen. Die gesamte Spielwelt profitiere jedoch nicht in gleichem Maße von dieser Detailtiefe.

Ein konkreter Unterschied entsteht dadurch, dass die gezeigten Szenen gezielt optimiert werden, während andere Bereiche der Spielwelt mit geringerer Priorität entwickelt werden. Dadurch kann das finale Spielerlebnis visuell von den Trailer-Aufnahmen abweichen, auch wenn die gezeigten Sequenzen selbst auf höchstem Niveau gestaltet sind.

Die Aussagen verdeutlichen, dass Trailer in erster Linie als visuelle Highlights konzipiert sind, die ausgewählte Abschnitte des Spiels präsentieren. I

m Fall von Grand Theft Auto VI bedeutet dies, dass die tatsächliche Spielwelt zwar weiterhin technisch hochwertig sein wird, jedoch nicht durchgehend die gleiche Detaildichte wie in den präsentierten Szenen erreicht.