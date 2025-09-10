Grand Theft Auto VI: Website-Domains für mögliche Ingame-Unternehmen entdeckt

GTA-Fans haben einige Website-Domains für mögliche Ingame-Unternehmen von Grand Theft Auto VI entdeckt.

Seit jeher sieht sich die Grand Theft Auto-Reihe in diversen Aspekten als eine Parodie auf die Realität. Mit dem 2008 veröffentlichten GTA IV fand auch das Internet Einzug in die Reihe und wurde mit GTA V weiter ausgebaut – satirische Versionen echter Internetseiten inklusive.

In den GTAForums aktive Fans haben jetzt eine Reihe von Website-Domains für mögliche Ingame-Unternehmen in Grand Theft Auto VI entdeckt, die als Nameserver von Take-Two registriert wurden.

Unter den Domains befinden sich what-up.app, rydeme.app, buckme.app, leonidagov.org, brianandbradley.com, hookers-galore.com, wipeoutcornskin.com und myboyhasacreepycorndog.com.

Spekuliert wird, dass es sich bei den Domains mit der Endung .app um Handy-Apps im Stil von WhatsApp oder Uber handeln könnte. Bei hookers-galore.com wird von einer Anspielung auf OnlyFans oder einer Webseite für Angelhaken ausgegangen.

Einigkeit herrscht in Hinsicht auf leonidagov.org, bei der es sich höchstwahrscheinlich um eine Regierungswebsite von Leonida handeln wird – dem Bundesstaat, in dem Vice City angesiedelt ist.

5 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. Vayne1986 13720 XP Leetspeak | 10.09.2025 - 06:52 Uhr

    Mich würde eher der Soundtrack von GTA VI interessieren. Welche Radiosender es gibt und deren Tracks. 😀

    2
    • xS1NN3Dx 6175 XP Beginner Level 3 | 10.09.2025 - 07:29 Uhr
      Antwort auf Vayne1986

      Hoffentlich nicht so viel von dem heutigen Autotune Rotz. Der GTA Vice City Soundtrack ist heute noch legendär. Rockstar wird das schon wippen.

      0

