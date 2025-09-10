Grand Theft Auto VI: Website-Domains für mögliche Ingame-Unternehmen entdeckt

Seit jeher sieht sich die Grand Theft Auto-Reihe in diversen Aspekten als eine Parodie auf die Realität. Mit dem 2008 veröffentlichten GTA IV fand auch das Internet Einzug in die Reihe und wurde mit GTA V weiter ausgebaut – satirische Versionen echter Internetseiten inklusive.

In den GTAForums aktive Fans haben jetzt eine Reihe von Website-Domains für mögliche Ingame-Unternehmen in Grand Theft Auto VI entdeckt, die als Nameserver von Take-Two registriert wurden.

Unter den Domains befinden sich what-up.app, rydeme.app, buckme.app, leonidagov.org, brianandbradley.com, hookers-galore.com, wipeoutcornskin.com und myboyhasacreepycorndog.com.

Spekuliert wird, dass es sich bei den Domains mit der Endung .app um Handy-Apps im Stil von WhatsApp oder Uber handeln könnte. Bei hookers-galore.com wird von einer Anspielung auf OnlyFans oder einer Webseite für Angelhaken ausgegangen.

Einigkeit herrscht in Hinsicht auf leonidagov.org, bei der es sich höchstwahrscheinlich um eine Regierungswebsite von Leonida handeln wird – dem Bundesstaat, in dem Vice City angesiedelt ist.