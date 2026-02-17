Grand Theft Auto VI: „Wir verkaufen keine Hamburger“ – Strauss Zelnick betont dass GTA 6 Energie braucht

Strauss Zelnick, CEO von Take Two Interactive, hat in einem neuen Interview mit CNBC’s Mad Money klargemacht, dass Grand Theft Auto 6 trotz seiner gigantischen Bekanntheit eine massive Marketingphase benötigt.
Der Release am 19. November sei weiterhin fest eingeplant, doch das Unternehmen müsse „Energie“ rund um das Spiel erzeugen – reine Aufmerksamkeit reiche nicht aus.
In der CNBC Sendung Mad Money erklärte Zelnick, dass Take Two den Entwicklungsfortschritt täglich überwache und deshalb sicher sei, den Termin halten zu können. Die Marketingkampagne soll im Sommer starten, wie bereits zuvor angekündigt.
Awareness ist nicht genug
Zelnick betonte, dass GTA 6 zwar eine enorme Reichweite habe, aber dennoch eine gezielte Präsentation brauche: Er unterscheidet klar zwischen Bekanntheit und Energie. Spieler wollen sehen, wie das Spiel aussieht, was sie erwartet und warum es außergewöhnlich wird.
Marketing muss „delikat“ sein
Der CEO sprach auch über die besondere Herausforderung, ein Spiel dieser Größenordnung zu veröffentlichen. Die Kommunikation müsse authentisch wirken und dürfe nicht wie klassische Werbung rüberkommen.
Sein prägnantestes Zitat: „Das ist nicht… wir verkaufen keine Hamburger. Wir verkaufen diese einzigartige Kunstform.“
Mit dieser Aussage unterstreicht Zelnick, dass GTA 6 nicht wie ein gewöhnliches Produkt behandelt werden kann. Die Marke ist zu groß, die Erwartungen zu hoch – und die Präsentation muss diesem Status gerecht werden.
Der Sommer dürfte damit zur entscheidenden Phase für die Außendarstellung des wohl meist erwarteten Spiels der kommenden Jahre werden.
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
Freue mich mega auf Grand Theft Auto VI. Bin gespannt auf weitere Trailer, Bilder & Infos. ♥️
Reichweite braucht er trotzdem.
Streaming und klassisches TV sollte er nicht unterschätzen.
Energie…….( Und dann noch ein Wuuuusssccchh und vielleicht ein Piep)🤣🤣🤣 Hört sich an wie aus Star Trek
Wird sich trotzdem stark verkaufen, auch ohne großartige Marketingkampagnen.
Erst wenn die wirklich Marketing starten im Sommer glaube ich an einen 2026 Release
Also noch ne Milliarde für Marketing verbrennen 😉
damit es für Jahrzehnte das teuerste Videospiel der Geschichte bleibt
Mir würde es schon reichen wenn man ne
günstige Variante ohne Gta online kaufen könnte
Hm du bist da bestimmt was auf der Spur. Wer bezahlt nicht gerne eine Milliarde Dollar, um im Guiness Buch der Rekorde mit einem 160 Zeichen Eintrag verewigt zu werden 😉
Zelnick trau ich das durchaus zu xD
Besonders Aktienkonzernze sind bekannt dafür, eine Milliarde Dollar aus Spaß zu verbrennen, weil das in der Regel die Aktionäre so glücklich macht. Oftmals wird in Aktionärs-Calls dann gefordert, noch eine zweite Milliarde zu verbrennen, weil es bei der ersten so schön warm wurde 😀
Solange es den kauf von Gta 6 fördert
dürften es den Aktionären ziemlich egal sein
Na was nun? Verbrennen sie eine (von dir ins Spiel gebrachte) Milliarde, um den Verkauf zu fördern und noch mehr Geld zu verdienen oder verbrennen sie die Milliarde nur, um einen Eintrag im Guiness Buch der Rekorde zu kriegen.
Sie müssen sich an dieser Stelle nun entscheiden 😀
Kann sein, dass ich falsch liege, aber wenn ein Spiel kein Marketing braucht, dann GTA 6.
Ich kann’s echt nicht mehr hören. Freunde, Bekannte und Arbeitskollegen alle reden nur noch darüber, wann GTA rauskommt. „Das wird richtig gut, ich freu mich mega drauf, Urlaub ist schon eingereicht.“
Und ich steh da als jemand, dem GTA komplett am Hintern vorbeigeht. 🤣🤣🤣
Man kann aber sagen: Wenn die wirklich mit Marketing loslegen, dann ist der Release safe.
Jetzt gerade? Keine Ahnung aktuell können die das Ding jederzeit noch verschieben.
Chance verpasst einfach die kompletten Superbowl Halbzeit Show Werbeplätze für die Präsentation von GTA 6 zu nutzen^^
Ich kämpfe immer noch einen Kampf mit mir, ob ich auch die nächsten Trailer weiter ansehe oder ob ich mir diese Erfahrung selbst im Spiel abhole… bisher habe ich alles stehen und liegen gelassen, wenn was veröffentlicht wurde zum Spiel, aber ab jetzt kommen die Trailer / Infos, die Spielmechaniken, Innovationen und Besonderheiten vorstellen werden. Könnte noch geiler kommen, ingame plötzlich etwas noch nie dagewesenes zu erleben, ohne vorher schon aus einem Trailer darüber informiert gewesen zu sein.