Grand Theft Auto VI: „Wir verkaufen keine Hamburger“ – Strauss Zelnick betont dass GTA 6 Energie braucht

„Wir verkaufen keine Hamburger“ – Strauss Zelnick betont dass GTA 6 Energie braucht und nicht nur Aufmerksamkeit.

Strauss Zelnick, CEO von Take Two Interactive, hat in einem neuen Interview mit CNBC’s Mad Money klargemacht, dass Grand Theft Auto 6 trotz seiner gigantischen Bekanntheit eine massive Marketingphase benötigt.

Der Release am 19. November sei weiterhin fest eingeplant, doch das Unternehmen müsse „Energie“ rund um das Spiel erzeugen – reine Aufmerksamkeit reiche nicht aus.

In der CNBC Sendung Mad Money erklärte Zelnick, dass Take Two den Entwicklungsfortschritt täglich überwache und deshalb sicher sei, den Termin halten zu können. Die Marketingkampagne soll im Sommer starten, wie bereits zuvor angekündigt.

Awareness ist nicht genug

Zelnick betonte, dass GTA 6 zwar eine enorme Reichweite habe, aber dennoch eine gezielte Präsentation brauche: Er unterscheidet klar zwischen Bekanntheit und Energie. Spieler wollen sehen, wie das Spiel aussieht, was sie erwartet und warum es außergewöhnlich wird.

Marketing muss „delikat“ sein

Der CEO sprach auch über die besondere Herausforderung, ein Spiel dieser Größenordnung zu veröffentlichen. Die Kommunikation müsse authentisch wirken und dürfe nicht wie klassische Werbung rüberkommen.

Sein prägnantestes Zitat: „Das ist nicht… wir verkaufen keine Hamburger. Wir verkaufen diese einzigartige Kunstform.“

Mit dieser Aussage unterstreicht Zelnick, dass GTA 6 nicht wie ein gewöhnliches Produkt behandelt werden kann. Die Marke ist zu groß, die Erwartungen zu hoch – und die Präsentation muss diesem Status gerecht werden.

Der Sommer dürfte damit zur entscheidenden Phase für die Außendarstellung des wohl meist erwarteten Spiels der kommenden Jahre werden.