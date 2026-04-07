Grand Theft Auto VI: Wird nicht wegen defektem Speichersystem erneut verschoben

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Image: Rockstar Games

Grand Theft Auto VI sorgt für Aufsehen nach absurdem Gerücht über ein angeblich fehlendes Speicher und Ladesystem.

Ein ungewöhnliches Gerücht rund um Grand Theft Auto VI hat kurzfristig für Verwirrung gesorgt. Demnach sollte das Spiel angeblich erneut verschoben werden, da das Speicher- und Ladesystem nicht funktioniere und frühe Versionen diese Funktion gar nicht berücksichtigt hätten.

Diese Behauptung wurde inzwischen jedoch klar widerlegt. Quellen beim Entwickler Rockstar Games stellten unmissverständlich klar, dass Grand Theft Auto VI selbstverständlich über ein funktionierendes Speicher- und Ladesystem verfügen wird.

Damit entpuppt sich die kursierende Meldung als haltlos. Die grundlegenden Mechaniken, die seit Jahren zum Standard moderner Open-World-Spiele gehören, sind auch im kommenden Titel vollständig integriert.

Die Diskussion entstand in sozialen Netzwerken und verbreitete sich rasch, obwohl es keinerlei offizielle Hinweise auf technische Probleme dieser Art gab. Mit der Klarstellung von Rockstar Games dürfte das Thema nun erledigt sein.

Quelle
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17 Kommentare Added

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  1. dancingdragon75 212185 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 07.04.2026 - 10:34 Uhr

    GTA 6 auf Elden Ring Niveau spielen oder was ? na selbst da kannste ja speichern.. das ist ein Gerücht, dem ich von vornherein keinen Glauben geschenkt hätte

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  3. Katanameister 381560 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 07.04.2026 - 10:55 Uhr

    Wäre irgendwie ein neuer Tiefpunkt, mal abwarten wie es zur Veröffentlichung aussieht, werden sicher genügend Bugs enthalten sein.

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    • Boxler 12070 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 07.04.2026 - 11:15 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Würde mich wundern wenn Rockstar plötzlich anfangen würde verbuggten Spiele zu veröffentlichen….Ja die entwickeln gefühlt ewig aber dafür sind die Spiele auch bis ins letzte optimiert und Bugs gibt es für Spiele dieser Größenordnung echt Sau wenige.

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        • Alarith 24210 XP Nasenbohrer Level 2 | 07.04.2026 - 12:21 Uhr
          Antwort auf Katanameister

          Normalerweise würde ich dir recht geben. Aber bei Rockstar braucht man sich keine sorgen machen. Ihr ruf ist ja nahezu fehlerfreie games rauszubringen. Deswegen haben sie auch gta 6 nochmal verschoben. Sie wollten nochmal alles komplett durchschauen um es so perfekt wie möglich rauszubringen.

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  4. Ash2X 328120 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 07.04.2026 - 10:57 Uhr

    Richtig…Sie verschieben ein 3 Milliarden Dollar Spiel wegen einem kleinen Menü welches Sie nach über 10 Spielen „vergessen“ haben und Profis in zwei Tagen zusammengeklöppelt haben 🤣

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    • faktencheck 180100 XP Battle Rifle Man | 07.04.2026 - 11:27 Uhr
      Antwort auf Ash2X

      Naja soo einfach ist das jetzt nicht und es gab in der Vergangenheit genug Spieler mit Speicherbugs aber das Gerücht ist trotzdem hirnrissig. Als ob Rockstar so etwas vergessen würde.

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      • Ash2X 328120 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 07.04.2026 - 11:48 Uhr
        Antwort auf faktencheck

        Ja, sowas passiert wirklich allen immer wieder, es spielen viele Faktoren eine Rolle… Allerdings ist es nichts welches 6 Monate vor Release auftaucht, alle in Panik geraten und das Spiel verschieben 😄
        Vorallendingen bei einer Reihe in der es schon seit über 6 Spielen gleich abläuft.
        Es ist so blödsinnig dass es schon schlimm ist dem Gerücht Presse zu geben.

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  5. unoio4567 520 XP Neuling | 07.04.2026 - 11:44 Uhr

    Bekommt ihr es auch hin News ohne Clickbait zu veröffentlichen? Die headline liest sich als würde man GTA6 aus einem anderen Grund verschieben.

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  7. RappScallion 33300 XP Bobby Car Schüler | 07.04.2026 - 12:16 Uhr

    Schade, ich hatte auf ein notfallmäßiges Codewörter-System gehofft, wie früher am SNES.

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  8. Lord Hektor 370630 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 07.04.2026 - 12:58 Uhr

    Zu GTA VI wird jetzt jede News auch wenn sehr viele Fake sind aufgesaugt und verbreitet. 🙈

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  10. Shorty1508 1060 XP Beginner Level 1 | 07.04.2026 - 14:50 Uhr

    Ich glaube noch nichz daran das GTA6 dieses Jahr released wird. Abwarten und Tee trinken.

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