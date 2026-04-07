Grand Theft Auto VI: Wird nicht wegen defektem Speichersystem erneut verschoben

Grand Theft Auto VI sorgt für Aufsehen nach absurdem Gerücht über ein angeblich fehlendes Speicher und Ladesystem.

Ein ungewöhnliches Gerücht rund um Grand Theft Auto VI hat kurzfristig für Verwirrung gesorgt. Demnach sollte das Spiel angeblich erneut verschoben werden, da das Speicher- und Ladesystem nicht funktioniere und frühe Versionen diese Funktion gar nicht berücksichtigt hätten.

Diese Behauptung wurde inzwischen jedoch klar widerlegt. Quellen beim Entwickler Rockstar Games stellten unmissverständlich klar, dass Grand Theft Auto VI selbstverständlich über ein funktionierendes Speicher- und Ladesystem verfügen wird.

Damit entpuppt sich die kursierende Meldung als haltlos. Die grundlegenden Mechaniken, die seit Jahren zum Standard moderner Open-World-Spiele gehören, sind auch im kommenden Titel vollständig integriert.

Die Diskussion entstand in sozialen Netzwerken und verbreitete sich rasch, obwohl es keinerlei offizielle Hinweise auf technische Probleme dieser Art gab. Mit der Klarstellung von Rockstar Games dürfte das Thema nun erledigt sein.