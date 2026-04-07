Grand Theft Auto VI: Wird nicht wegen defektem Speichersystem erneut verschoben

Ein ungewöhnliches Gerücht rund um Grand Theft Auto VI hat kurzfristig für Verwirrung gesorgt. Demnach sollte das Spiel angeblich erneut verschoben werden, da das Speicher- und Ladesystem nicht funktioniere und frühe Versionen diese Funktion gar nicht berücksichtigt hätten.
Diese Behauptung wurde inzwischen jedoch klar widerlegt. Quellen beim Entwickler Rockstar Games stellten unmissverständlich klar, dass Grand Theft Auto VI selbstverständlich über ein funktionierendes Speicher- und Ladesystem verfügen wird.
Damit entpuppt sich die kursierende Meldung als haltlos. Die grundlegenden Mechaniken, die seit Jahren zum Standard moderner Open-World-Spiele gehören, sind auch im kommenden Titel vollständig integriert.
Die Diskussion entstand in sozialen Netzwerken und verbreitete sich rasch, obwohl es keinerlei offizielle Hinweise auf technische Probleme dieser Art gab. Mit der Klarstellung von Rockstar Games dürfte das Thema nun erledigt sein.
17 Kommentare AddedMitdiskutieren
GTA 6 auf Elden Ring Niveau spielen oder was ? na selbst da kannste ja speichern.. das ist ein Gerücht, dem ich von vornherein keinen Glauben geschenkt hätte
Darfst das Spiel nur nie schließen, dann gehts :D:D
War bei Mortal Kombat 2 auf dem SNES ja auch so 😁
Wäre irgendwie ein neuer Tiefpunkt, mal abwarten wie es zur Veröffentlichung aussieht, werden sicher genügend Bugs enthalten sein.
Würde mich wundern wenn Rockstar plötzlich anfangen würde verbuggten Spiele zu veröffentlichen….Ja die entwickeln gefühlt ewig aber dafür sind die Spiele auch bis ins letzte optimiert und Bugs gibt es für Spiele dieser Größenordnung echt Sau wenige.
Mal abwarten, ich bleibe wie immer misstrauisch, ist heutzutage besser so.
Normalerweise würde ich dir recht geben. Aber bei Rockstar braucht man sich keine sorgen machen. Ihr ruf ist ja nahezu fehlerfreie games rauszubringen. Deswegen haben sie auch gta 6 nochmal verschoben. Sie wollten nochmal alles komplett durchschauen um es so perfekt wie möglich rauszubringen.
Kann jeder sehen wie er/sie will 😉.
Richtig…Sie verschieben ein 3 Milliarden Dollar Spiel wegen einem kleinen Menü welches Sie nach über 10 Spielen „vergessen“ haben und Profis in zwei Tagen zusammengeklöppelt haben 🤣
Naja soo einfach ist das jetzt nicht und es gab in der Vergangenheit genug Spieler mit Speicherbugs aber das Gerücht ist trotzdem hirnrissig. Als ob Rockstar so etwas vergessen würde.
Ja, sowas passiert wirklich allen immer wieder, es spielen viele Faktoren eine Rolle… Allerdings ist es nichts welches 6 Monate vor Release auftaucht, alle in Panik geraten und das Spiel verschieben 😄
Vorallendingen bei einer Reihe in der es schon seit über 6 Spielen gleich abläuft.
Es ist so blödsinnig dass es schon schlimm ist dem Gerücht Presse zu geben.
Bekommt ihr es auch hin News ohne Clickbait zu veröffentlichen? Die headline liest sich als würde man GTA6 aus einem anderen Grund verschieben.
Es scheint wirklich einen Release für 2026 zu geben
Schade, ich hatte auf ein notfallmäßiges Codewörter-System gehofft, wie früher am SNES.
Zu GTA VI wird jetzt jede News auch wenn sehr viele Fake sind aufgesaugt und verbreitet. 🙈
Ständig neue Sachen zu GTA
Ich glaube noch nichz daran das GTA6 dieses Jahr released wird. Abwarten und Tee trinken.