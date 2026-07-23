Grand Theft Auto VI: Xbox-Dateien deuten auf getrennte Installation von Story und Online hin

Ein Fund in den Xbox-Dateien von GTA 6 sorgt für Spekulationen über eine separate GTA-Online-Installation.

Kurz nach dem Start der Vorbestellungen von GTA 6 haben aufmerksame Fans einen interessanten Fund in den Xbox-Dateien des Spiels gemacht. Dieser könnte darauf hindeuten, dass Story-Modus und GTA Online künftig separat installiert werden können.

Entdeckt wurde der Hinweis laut RockstarINTEL vom X-Nutzer Glowdevs. Demnach sind in den Xbox-Dateien mehrere Add-ons aufgeführt, darunter Inhalte wie die Ultimate Edition oder das Vintage Vice City Pack. Besonders auffällig ist jedoch ein Eintrag mit der Bezeichnung „Story“.

Derzeit gibt es keine offizielle Bestätigung

Die Existenz eines separaten Story-Add-ons lässt Raum für Spekulationen, dass Rockstar den Einzelspieler-Modus und den Online-Part künftig getrennt verwalten könnte. Zum aktuellen Zeitpunkt weist der Eintrag allerdings darauf hin, dass dieses Add-on nicht installiert werden muss.

Rockstar Games selbst hat sich bislang nicht zu einem eigenständigen GTA Online für GTA 6 geäußert und beschreibt den Titel derzeit lediglich als Singleplayer-Erlebnis. Ob und wann ein neuer Online-Modus erscheint, bleibt daher weiterhin offen.

Zwar veröffentlichte Rockstar GTA Online und Red Dead Online jeweils erst einige Wochen nach den Hauptspielen, daraus lässt sich jedoch kein Rückschluss auf den Veröffentlichungsplan von GTA 6 ziehen.

Bis zu einer offiziellen Ankündigung sollten die Informationen aus den Xbox-Dateien daher als unbestätigter Hinweis und nicht als Bestätigung einer separaten Online-Version verstanden werden.