Grand Theft Auto VI: Zelnick bestätigt erneut Release und spricht über Bedeutung der Reihe

Im Rahmen eines Interviews hat Take-Two-CEO Strauss Zelnick neue Einblicke zu Grand Theft Auto VI gegeben und dabei den geplanten Veröffentlichungstermin sowie die Bedeutung der Marke hervorgehoben.

Demnach bleibt GTA 6 weiterhin auf Kurs für einen Release am 19. November. Gleichzeitig bestätigte Zelnick, dass das Spiel im Laufe der Entwicklung bereits mehrfach verschoben wurde und ursprünglich rund 18 Monate früher, im November 2024, erscheinen sollte.

Neben dem Zeitplan betonte der CEO auch die außergewöhnliche Stellung der Marke. Laut Zelnick sei Grand Theft Auto das wertvollste Entertainment-Franchise, das jemals geschaffen wurde. Konkrete Umsatzzahlen zu GTA V nannte er zwar nicht, verwies jedoch darauf, dass das Spiel durch kontinuierliche Updates und seine starke soziale Komponente weiterhin hohe Einnahmen generiere.

Die Aussagen unterstreichen die enorme Bedeutung von GTA 6 für Take-Two und die gesamte Branche, insbesondere vor dem Hintergrund der langjährigen Entwicklung und der hohen Erwartungen der Community.