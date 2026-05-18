Grand Theft Auto VI: Zelnick bestätigt erneut Release und spricht über Bedeutung der Reihe

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Image: Rockstar Games

Take-Two-CEO Strauss Zelnick äußert sich zu Release, Entwicklung und Bedeutung von GTA 6.

Im Rahmen eines Interviews hat Take-Two-CEO Strauss Zelnick neue Einblicke zu Grand Theft Auto VI gegeben und dabei den geplanten Veröffentlichungstermin sowie die Bedeutung der Marke hervorgehoben.

Demnach bleibt GTA 6 weiterhin auf Kurs für einen Release am 19. November. Gleichzeitig bestätigte Zelnick, dass das Spiel im Laufe der Entwicklung bereits mehrfach verschoben wurde und ursprünglich rund 18 Monate früher, im November 2024, erscheinen sollte.

Neben dem Zeitplan betonte der CEO auch die außergewöhnliche Stellung der Marke. Laut Zelnick sei Grand Theft Auto das wertvollste Entertainment-Franchise, das jemals geschaffen wurde. Konkrete Umsatzzahlen zu GTA V nannte er zwar nicht, verwies jedoch darauf, dass das Spiel durch kontinuierliche Updates und seine starke soziale Komponente weiterhin hohe Einnahmen generiere.

Die Aussagen unterstreichen die enorme Bedeutung von GTA 6 für Take-Two und die gesamte Branche, insbesondere vor dem Hintergrund der langjährigen Entwicklung und der hohen Erwartungen der Community.

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19 Kommentare Added

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  1. Drakeline6 216275 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 18.05.2026 - 13:02 Uhr

    Echt krass was der Online Modus für nen Umsatz macht.
    Und dann ist der nichtmal gut.

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    • xS1NN3Dx 18015 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 18.05.2026 - 14:41 Uhr
      Antwort auf Drakeline6

      Er WAR gut. In der Anfangszeit. Bis diese Future Scheiße mit fliegenden Bikes etc kam. Ich hoffe GTA VI geht und bleibt back to the roots.

      0
      • Drakeline6 216275 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 18.05.2026 - 14:48 Uhr
        Antwort auf xS1NN3Dx

        nö, der Verbindungsaufbau und das zusammenspielen war auch am Anfang schon grottig.

        1
        • xS1NN3Dx 18015 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 18.05.2026 - 14:52 Uhr
          Antwort auf Drakeline6

          Ja, das wurde aber dann verbessert und das Spiel hat mega Spaß gemacht, jahrelang, bis die bekloppten genannten Updates kamen. Und Rockstar hat direkt vor dem Release gesagt, dass es zu Problemen kommen WIRD, da es ihr erstes echtes online Spiel war. Vor allem ihr erstes online GTA in dieser Größe. GTA IV hatte nicht annähernd so viel Möglichkeiten, dafür aber Story Updates.

          0
    • Kitomy 68395 XP Romper Domper Stomper | 18.05.2026 - 14:47 Uhr
      Antwort auf Drakeline6

      Deswegen glaube ich auch an einen 79€ Release, bzw. eine Ultra Deluxe Edition wo halt viel Online Währung + Skins drinnen sein werden.
      Das meiste Geld wird halt dort nicht mit dem Verkauf gemacht, sondern mit dem Online Dienst und da wird es nochmal ein fortschritt bei der Monetarisierung geben.

      Wenn die Gerüchte stimmen kostet die „Standard“ Edition ja sogar nur 69€.

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  3. Katanameister 429280 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 18.05.2026 - 13:14 Uhr

    Es kommt einfach null Hype bei mir auf, gibt ja auch genug interessantere Titel in Zukunft.

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  4. I Legend l 39305 XP Bobby Car Rennfahrer | 18.05.2026 - 13:15 Uhr

    Solche Interviews sind ja bereits Teil des Marketings und ich bin echt gespannt, wann sie Trailer 3 raushauen. Und vor allem, wie ich damit umgehen werde. Ich nehme an, dass Trailer 3 uns tatsächlich auch ein bißchen mehr über das Spiel offenbaren wird, als nur die Welt ein drittes Mal zu präsentieren (das hatten wir nun schon 2x), aber was weiß ich schon…
    Will ich all das schon wissen oder reicht mir, was ich bisher weiß inkl. den Spekulationen sowie den offiziellen Patenten, die für GTA 6 existieren und die daraus folgenden Mechaniken? …Mist, ich weiß es echt nicht 🙉

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  5. xS1NN3Dx 18015 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 18.05.2026 - 14:29 Uhr

    Gab wieder Leaks heute, auf Gamestar mit Fotos der einzelnen Editionen, inklusive Konsolen Bundles. 6 Stück, wie es auch best buy geleakt hat. Angeblich soll heute was kommen. Lassen wir uns mal überraschen. 16Uhr ist die typische Rockstar Zeit.

    Auf Facebook hat Gamestar es geposted, auf der Website finde ich nichts.

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  6. DR. ACULA666 20900 XP Nasenbohrer Level 1 | 18.05.2026 - 16:14 Uhr

    Auf den SP habe ich ungemein Böcke. Am liebsten wäre es mir, GTAO 2.0 komplett gecuttet,vom SP zu sehen. Keinen Bock … auf Bettnässer 🫣

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  7. Ralle89 149265 XP Master-at-Arms Onyx | 18.05.2026 - 16:50 Uhr

    Naja ich warte mal an was noch so für News kommen und entscheide dann ob ich es mir holen 🤔 online GTA ist mit fliegenden Fahrzeugen kacke

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