Grand Theft Auto VI: Zelnick bestätigt erneut Release und spricht über Bedeutung der Reihe

Im Rahmen eines Interviews hat Take-Two-CEO Strauss Zelnick neue Einblicke zu Grand Theft Auto VI gegeben und dabei den geplanten Veröffentlichungstermin sowie die Bedeutung der Marke hervorgehoben.
Demnach bleibt GTA 6 weiterhin auf Kurs für einen Release am 19. November. Gleichzeitig bestätigte Zelnick, dass das Spiel im Laufe der Entwicklung bereits mehrfach verschoben wurde und ursprünglich rund 18 Monate früher, im November 2024, erscheinen sollte.
Neben dem Zeitplan betonte der CEO auch die außergewöhnliche Stellung der Marke. Laut Zelnick sei Grand Theft Auto das wertvollste Entertainment-Franchise, das jemals geschaffen wurde. Konkrete Umsatzzahlen zu GTA V nannte er zwar nicht, verwies jedoch darauf, dass das Spiel durch kontinuierliche Updates und seine starke soziale Komponente weiterhin hohe Einnahmen generiere.
Die Aussagen unterstreichen die enorme Bedeutung von GTA 6 für Take-Two und die gesamte Branche, insbesondere vor dem Hintergrund der langjährigen Entwicklung und der hohen Erwartungen der Community.
19 Kommentare AddedMitdiskutieren
Echt krass was der Online Modus für nen Umsatz macht.
Und dann ist der nichtmal gut.
Für mich auch unbegreiflich wie viel Geld man für sowas verpulvern kann.
Kids mit Daddies Kreditkarte 🤷
Leider GTA 5 war der auch nichts
Er WAR gut. In der Anfangszeit. Bis diese Future Scheiße mit fliegenden Bikes etc kam. Ich hoffe GTA VI geht und bleibt back to the roots.
nö, der Verbindungsaufbau und das zusammenspielen war auch am Anfang schon grottig.
Ja, das wurde aber dann verbessert und das Spiel hat mega Spaß gemacht, jahrelang, bis die bekloppten genannten Updates kamen. Und Rockstar hat direkt vor dem Release gesagt, dass es zu Problemen kommen WIRD, da es ihr erstes echtes online Spiel war. Vor allem ihr erstes online GTA in dieser Größe. GTA IV hatte nicht annähernd so viel Möglichkeiten, dafür aber Story Updates.
Deswegen glaube ich auch an einen 79€ Release, bzw. eine Ultra Deluxe Edition wo halt viel Online Währung + Skins drinnen sein werden.
Das meiste Geld wird halt dort nicht mit dem Verkauf gemacht, sondern mit dem Online Dienst und da wird es nochmal ein fortschritt bei der Monetarisierung geben.
Wenn die Gerüchte stimmen kostet die „Standard“ Edition ja sogar nur 69€.
Jetzt wird der Zeit zum Release auch immer weniger.
Es kommt einfach null Hype bei mir auf, gibt ja auch genug interessantere Titel in Zukunft.
Geht mir auch so … bei mir war nach GTA 4 die Luft raus
Fand GTAV schon schlechter, da war dann bei mir die Luft damals raus.
Ist bei mir auch so, was aber halt auch daran liegt das ich auf die NEXT Gen Fassung für den PC warte.
Diese 30FPs Show ist leider nix mehr für mich.
Auch die Pro wird da nicht viel mehr raus ziehen können.
Die Technik ist mir egal, das ganze Spielprinzip will mich nicht mehr begeistern.
Jepp, bei mir ebenso. Habe den 5ten schon ausgelassen.
Solche Interviews sind ja bereits Teil des Marketings und ich bin echt gespannt, wann sie Trailer 3 raushauen. Und vor allem, wie ich damit umgehen werde. Ich nehme an, dass Trailer 3 uns tatsächlich auch ein bißchen mehr über das Spiel offenbaren wird, als nur die Welt ein drittes Mal zu präsentieren (das hatten wir nun schon 2x), aber was weiß ich schon…
Will ich all das schon wissen oder reicht mir, was ich bisher weiß inkl. den Spekulationen sowie den offiziellen Patenten, die für GTA 6 existieren und die daraus folgenden Mechaniken? …Mist, ich weiß es echt nicht 🙉
Gab wieder Leaks heute, auf Gamestar mit Fotos der einzelnen Editionen, inklusive Konsolen Bundles. 6 Stück, wie es auch best buy geleakt hat. Angeblich soll heute was kommen. Lassen wir uns mal überraschen. 16Uhr ist die typische Rockstar Zeit.
Auf Facebook hat Gamestar es geposted, auf der Website finde ich nichts.
Auf den SP habe ich ungemein Böcke. Am liebsten wäre es mir, GTAO 2.0 komplett gecuttet,vom SP zu sehen. Keinen Bock … auf Bettnässer 🫣
Naja ich warte mal an was noch so für News kommen und entscheide dann ob ich es mir holen 🤔 online GTA ist mit fliegenden Fahrzeugen kacke