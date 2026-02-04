Grand Theft Auto VI: Zelnick: Generative KI spielt bei GTA 6 keine Rolle

Für Grand Theft Auto VI spielt generative KI keine Rolle, denn Rockstars Welt bleibt laut Take-Two CEO vollständig handgemacht.

Take‑Two‑CEO Strauss Zelnick hat sich klar zur Nutzung von KI in der Spieleentwicklung geäußert und dabei besonders deutliche Worte zu Grand Theft Auto VI gefunden.

Auf die Frage, ob KI‑Tools großartige Entertainment‑Erlebnisse erschaffen könnten, sagte er, dass es dafür keinerlei Belege gebe – und dass dies auch künftig nicht zu erwarten sei.

Mit Blick auf Rockstars kommenden Blockbuster wurde Zelnick noch direkter: Generative KI spiele in der Entwicklung von Grand Theft Auto VI keinerlei Rolle. Die Welt des Spiels sei vollständig von Menschen handgefertigt. Genau das unterscheide Rockstar von anderen Studios.

Die Spielwelt werde „von Grund auf gebaut – Gebäude für Gebäude, Straße für Straße, Viertel für Viertel“. Nichts daran sei prozedural generiert, und laut Zelnick solle es auch nicht so sein. Für ihn ist gerade diese handwerkliche Detailarbeit der Kern dessen, was großartige Unterhaltung ausmacht.

Grand Theft Auto VI wurde jüngst erneut für den 19. November bestätigt. Die Werbetrommel für das Marketing wird im Sommer starten.