Grand Theft Auto VI: Zelnick: Generative KI spielt bei GTA 6 keine Rolle

15 Autor: , in News / Grand Theft Auto VI
Image: Rockstar Games

Für Grand Theft Auto VI spielt generative KI keine Rolle, denn Rockstars Welt bleibt laut Take-Two CEO vollständig handgemacht.

Take‑Two‑CEO Strauss Zelnick hat sich klar zur Nutzung von KI in der Spieleentwicklung geäußert und dabei besonders deutliche Worte zu Grand Theft Auto VI gefunden.

Auf die Frage, ob KI‑Tools großartige Entertainment‑Erlebnisse erschaffen könnten, sagte er, dass es dafür keinerlei Belege gebe – und dass dies auch künftig nicht zu erwarten sei.

Mit Blick auf Rockstars kommenden Blockbuster wurde Zelnick noch direkter: Generative KI spiele in der Entwicklung von Grand Theft Auto VI keinerlei Rolle. Die Welt des Spiels sei vollständig von Menschen handgefertigt. Genau das unterscheide Rockstar von anderen Studios.

Die Spielwelt werde „von Grund auf gebaut – Gebäude für Gebäude, Straße für Straße, Viertel für Viertel“. Nichts daran sei prozedural generiert, und laut Zelnick solle es auch nicht so sein. Für ihn ist gerade diese handwerkliche Detailarbeit der Kern dessen, was großartige Unterhaltung ausmacht.

Grand Theft Auto VI wurde jüngst erneut für den 19. November bestätigt. Die Werbetrommel für das Marketing wird im Sommer starten.

  1. I Legend l 9535 XP Beginner Level 4 | 04.02.2026 - 16:05 Uhr

    Der Fairness halber muss man aber auch anmerken, dass es bei Entwicklungsstart von GTA 6 noch keine generative KI gab, wie man sie heute kennt. Ich bin mir nichtmal sicher, ob da überhaupt schon das Rad erfunden worden war 😀

    1
  4. AnTwuan 27480 XP Nasenbohrer Level 3 | 04.02.2026 - 16:15 Uhr

    Sie können Ki aber gerne für eine deutsche sprachausgabe nutzen. Das wäre der absolute Wahnsinn.

    1
    • Holy Moly 160684 XP First Star Bronze | 04.02.2026 - 16:35 Uhr
      Antwort auf AnTwuan

      Ich würde zumindest mal Schnippsel aus dem Spiel aufnehmen und Sie in sächsisch oder bayrisch generieren lassen. Das wird ein Spaß. 😅

      1
  5. xS1NN3Dx 11675 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 04.02.2026 - 16:44 Uhr

    Rockstar bringt halt IMMER Qualität, die seinesgleichen Sucht. Dafür dauert so eine Entwicklung halt. Keine Ahnung, warum sich die Leute an den Verschiebungen so stören. Das war bei Rockstar immer so. Und bevor ich ein Bugfest habe, warte ich lieber und habe ein Top Erlebnis, welches ich bisher von Rockstar auch immer bekommen habe. GTA V Online war zwar am Anfang ein Bugfest, aber es war auch das erste richtige Online Spiel von Rockstar und bei GTA VI Online werden die jahrelangen Erfahrungen aus GTA V Online einfließen.

    0
  7. hellboy 23995 XP Nasenbohrer Level 2 | 04.02.2026 - 17:27 Uhr

    Ich find das so cool. So ein Statement von dem Entwickler schlechthin.
    Fairerweise muss man natürlich auch sagen, dass Rockstar unendlich Money hat.

    0
  8. Lord Hektor 350570 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 04.02.2026 - 17:31 Uhr

    Sehr fein, dass macht Rockstar noch sympathischer. Es muss dann am Ende aber auch wirklich stimmen. ☝️

    0

