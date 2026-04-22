Grand Theft Auto VI: Zelnick sagt KI würde Elon Musk als erstes ersetzen

Grand Theft Auto VI steht im Zentrum einer KI-Debatte, nachdem Take-Two-CEO Strauss Zelnick Elon Musks Aussagen zur möglichen KI-Entwicklung von Rockstar-Spielen deutlich kommentiert.

Take-Two Interactive CEO Strauss Zelnick hat sich im Rahmen der Semafor World Economy 2026 klar zu den aktuellen Diskussionen rund um KI und Grand Theft Auto Vi geäußert und dabei indirekt auf Aussagen von Elon Musk reagiert, wonach ein Spiel wie GTA 6 theoretisch durch KI nahezu sofort erzeugt werden könnte.

Zelnick nahm an einer Gesprächsrunde teil, in der Künstliche Intelligenz ein zentrales Thema war. Dabei sprach er ausführlich über Technologie, Arbeit und den Einfluss von KI auf die Gaming-Industrie und setzte dabei auch deutliche Kontrapunkte zu Musks Einschätzungen.

Besonders aufmerksam wurde eine Passage, in der Zelnick sich kritisch zu der Vorstellung äußerte, KI könne menschliche Arbeit vollständig ersetzen. In diesem Zusammenhang sagte er:

„Wenn KI Arbeitsplätze ersetzen würde, dann müsste sie doch auch den reichsten Menschen der Welt ersetzen, Elon Musk, der einiges über KI weiß. Er hat unbegrenzte finanzielle Ressourcen, unbegrenzte menschliche Ressourcen und offenbar unbegrenzte Ideen. Er kennt sich mit KI aus.“ „Der Mann arbeitet 20 Stunden am Tag. Wenn KI wirklich Jobs ersetzen würde, wäre dann sein Job nicht der erste, der ersetzt wird? Und warum arbeite ich selbst härter als je zuvor, obwohl ich KI vollständig in alle Bereiche meines Lebens integriert habe?“

Die Aussagen beziehen sich auf eine frühere Diskussion, in der Elon Musk die Ansicht vertreten hatte, ein Spiel wie GTA 6 könne theoretisch mithilfe von KI-Modellen nahezu sofort erstellt werden. Diese Einschätzung sorgte in der Branche bereits zuvor für kontroverse Reaktionen.

Zelnick äußerte sich zudem auch grundsätzlicher zur Rolle von KI in der Spieleentwicklung und betonte die Bedeutung menschlicher Kreativität. In einem weiteren Kommentar sagte er:

„Ehrlich gesagt, wenn man jemanden auswählen müsste, der eine Simulation ist, dann wäre er (Elon Musk) meine erste Wahl.“

Die aktuelle Diskussion unterstreicht die wachsende Spannung zwischen technologischen Visionen rund um KI und der traditionellen Spieleentwicklung, wie sie bei Rockstar Games erfolgt. Während KI-Modelle zunehmend Inhalte generieren können, bleibt die Frage nach kreativer Qualität und menschlicher Gestaltung im AAA-Bereich weiterhin zentral.