Grand Theft Auto VI: Zelnick sagt KI würde Elon Musk als erstes ersetzen

Take-Two Interactive CEO Strauss Zelnick hat sich im Rahmen der Semafor World Economy 2026 klar zu den aktuellen Diskussionen rund um KI und Grand Theft Auto Vi geäußert und dabei indirekt auf Aussagen von Elon Musk reagiert, wonach ein Spiel wie GTA 6 theoretisch durch KI nahezu sofort erzeugt werden könnte.
Zelnick nahm an einer Gesprächsrunde teil, in der Künstliche Intelligenz ein zentrales Thema war. Dabei sprach er ausführlich über Technologie, Arbeit und den Einfluss von KI auf die Gaming-Industrie und setzte dabei auch deutliche Kontrapunkte zu Musks Einschätzungen.
Besonders aufmerksam wurde eine Passage, in der Zelnick sich kritisch zu der Vorstellung äußerte, KI könne menschliche Arbeit vollständig ersetzen. In diesem Zusammenhang sagte er:
„Wenn KI Arbeitsplätze ersetzen würde, dann müsste sie doch auch den reichsten Menschen der Welt ersetzen, Elon Musk, der einiges über KI weiß. Er hat unbegrenzte finanzielle Ressourcen, unbegrenzte menschliche Ressourcen und offenbar unbegrenzte Ideen. Er kennt sich mit KI aus.“
„Der Mann arbeitet 20 Stunden am Tag. Wenn KI wirklich Jobs ersetzen würde, wäre dann sein Job nicht der erste, der ersetzt wird? Und warum arbeite ich selbst härter als je zuvor, obwohl ich KI vollständig in alle Bereiche meines Lebens integriert habe?“
Die Aussagen beziehen sich auf eine frühere Diskussion, in der Elon Musk die Ansicht vertreten hatte, ein Spiel wie GTA 6 könne theoretisch mithilfe von KI-Modellen nahezu sofort erstellt werden. Diese Einschätzung sorgte in der Branche bereits zuvor für kontroverse Reaktionen.
Zelnick äußerte sich zudem auch grundsätzlicher zur Rolle von KI in der Spieleentwicklung und betonte die Bedeutung menschlicher Kreativität. In einem weiteren Kommentar sagte er:
„Ehrlich gesagt, wenn man jemanden auswählen müsste, der eine Simulation ist, dann wäre er (Elon Musk) meine erste Wahl.“
Die aktuelle Diskussion unterstreicht die wachsende Spannung zwischen technologischen Visionen rund um KI und der traditionellen Spieleentwicklung, wie sie bei Rockstar Games erfolgt. Während KI-Modelle zunehmend Inhalte generieren können, bleibt die Frage nach kreativer Qualität und menschlicher Gestaltung im AAA-Bereich weiterhin zentral.
13 Kommentare AddedMitdiskutieren
Mit KI könnte mann bestimmt ganz locker den werten Herr Musk ersetzen… Da hat Zelnick schon recht.
Haha, da kommen überall Diskussionen auf über die KI. Die Großen streiten dann unter sich wer wen ersetzten könnte. 😂
Ihn selber würds aber halt auch ersetzen :D:D
Ki wird alles ineffiziente ersetzten. Das ist der Plan und der wird auch vollstreckt
Die Führungsetage wird sich nicht durch KI ersetzen lassen, fürchte ich.
Das ist, garnicht mal so selten, jedoch die ineffizienteste Personengruppe überhaupt.
Theoretisch kann der Musk schon Recht haben, das Potenzial von KI ist enorm.
Man kann zu Musk stehen, wie man möchte.
Für mich ist er ein Visionär unserer Zeit. Was er in den letzten Jahren vorangetrieben hat, ist schon Wahnsinn von E-Autos,SpaceX über KI bis hin zu Nanotechnologie und vieles mehr.
Musk hat schon vor 15 Jahren vorausgesagt, dass KI sehr viele Arbeitsplätze kosten wird. Das wollte damals keiner hören.
Übrigens könnte man Zelnick auch problemlos durch KI ersetzen. 🙃😉
Absolut. Da braucht man sich z.B. nur mal den Schriftzug „GATEWAY TO MARS“ in Boca Chica ansehen, der dort gerade wieder angebracht wurde – was für eine Vision. Auch, wenn es jetzt erst mal zum Mond gehen soll, hat Musk Visionen für die Menschheit, die so kein anderer hat. Ich frag mich, ob irgendein anderer Visionär oder Politiker z.B. überhaupt was über die Kardaschow Skala weiß. Unsere deutschen Politiker sicherlich nicht, die sind viel zu dumm und phantasielos.
Aber Musk ist natürlich gleichzeitig auch sehr kontrovers. Wenn man sich positiv über ihn äußert bekommt man aus so vielen Stellen Gegenwind, dass man sich manchmal fragt, was da für Hass unter den Leuten existiert.
Ich bin ihm jedenfalls immer noch dankbar dafür, dass er die Weltraumfahrt wieder zurück ins Tageslicht gebracht hat und den 50 jährigen Schlummerschlaf der NASA endlich mal beendet hat, während die ESA immer noch schläft.
Wann kommt Trailer 3? 😃
Man müsste wohl eher sagen, dass Musk am ehesten wie KI arbeitet. Denn 20 Stunden am Tag, arbeite ich definitiv nicht. Mir reichen 8 am Tag aus.
Zelnick ist gegen Musk ein kleiner Wurm.
Musk hat schon oft Bedenken über KI geäußert, obwohl er sie selbst bahnbrechend weiter vorantreibt.
Interessant ist natürlich, dass ihm da niemand Gehör schenken möchte. Na hoffentlich geht das nicht irgendwann nach hinten los. Ich meine, es fängt ja schon an, dass durch KI der Arbeitsmarkt auf links gekrempelt wird.
Ich selbst nutze KI und bezahle auch für solche Sachen, weil ich es interessant finde, was möglich ist.
Durch KI habe ich Musik selbst produziert und einen Roman geschrieben – nur so hobbymäßig, ohne Probleme. Ich frage mich, wie viele Leute so etwas heute nutzen, um vielleicht auch etwas auf den Markt zu bringen.
Es ist alles so einfach geworden und man merkt kaum noch einen Unterschied mehr,ergo wird KI im Laufe der Zeit auch sowas wie GTA6 programmieren können.
Den könnte man noch leichter ersetzen mit nen Hamster im Laufrad 😅