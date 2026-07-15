Grand Theft Auto VI: Zu billig? Analyst sorgt mit 200-Dollar-Aussage für Diskussionen

Obwohl Grand Theft Auto VI bereits zu einem Verkaufspreis von 80 US-Dollar angeboten wird, hält Technologie-Analyst Ben Thompson diesen Betrag für deutlich zu niedrig. Seiner Einschätzung nach hätte Rockstar Games aufgrund der enormen Nachfrage sogar einen Preis von rund 200 US-Dollar verlangen können.

Thompson argumentiert, dass GTA 6 zu den wenigen Spielen gehöre, die viele Spieler nahezu unabhängig vom Preis kaufen würden. Angesichts der langen Entwicklungszeit und der außergewöhnlich hohen Erwartungen hätte Rockstar aus wirtschaftlicher Sicht deutlich höhere Einnahmen erzielen können, bevor spätere Preisnachlässe oder Sondereditionen folgen.

Take-Two-CEO Strauss Zelnick verfolgt dagegen einen anderen Ansatz. Er betonte bereits mehrfach, dass das Unternehmen seine Spiele so bepreise, dass der verlangte Preis dem gebotenen Gegenwert entspreche und von den Spielern als fair wahrgenommen werde.

Ob Rockstar mit einem deutlich höheren Einstiegspreis tatsächlich Erfolg gehabt hätte, bleibt reine Spekulation. Offiziell gibt es keine Hinweise darauf, dass ein Verkaufspreis von 200 US-Dollar jemals in Betracht gezogen wurde.