Grand Theft Auto VII: Ex‑Rockstar‑Chefentwickler zerstört Fan‑Hoffnungen

Ex‑Rockstar‑Entwickler enthüllt: Darum wird es in Grand Theft Auto VII und darüber hinaus nie ein Europa-Setting geben.

Obbe Vermeij, ehemaliger technischer Direktor bei Rockstar North, fand in einem Interview deutliche Worte über zukünftige Schauplätze der Spielreihe.

Vermeij erklärt, dass ein GTA in Europa zwar spannend wäre, aber schlicht nicht realistisch. Er betont, dass die Entwicklung eines neuen GTA heute so lange dauere, dass Experimente mit völlig neuen Regionen kaum machbar seien. Selbst wenn er persönlich Lust darauf hätte, sei ein Projekt dieser Größenordnung nicht umsetzbar, solange zwischen zwei Teilen rund zwölf Jahre liegen.

Für ihn steht fest, dass Rockstar GTA nicht nach London oder in andere europäische Metropolen verlagern wird.

Stattdessen sieht er die Serie dauerhaft an die bekannten amerikanischen Schauplätze gebunden. Laut Vermeij brauche Rockstar keine neuen Kontinente, da sich die Technologie so stark weiterentwickle, dass selbst ein vertrauter Ort wie Vice City im Kontext von GTA VI völlig anders wirke.

Niemand würde das Spiel meiden, nur weil er bereits frühere Teile in ähnlichen Städten erlebt hat.

Vermeij geht sogar noch weiter und erwartet, dass Rockstar immer wieder zu New York, Los Angeles oder vielleicht Las Vegas zurückkehren wird. Für ihn steckt die Reihe in einem festen Kreislauf aus wenigen ikonischen US‑Städten, und er glaubt, dass sich daran auch in Zukunft nichts ändern wird.

Fans, die vielleicht für Grand Theft Auto VII auf ein Europa‑Setting hoffen, sollen sich laut ihm darauf einstellen, dass Rockstar diesen Weg nicht einschlagen wird.