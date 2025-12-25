Grand Theft Auto: Geheimes GTA‑Studio enthüllt: Neues Grove Street Games‑Projekt erscheint 2026

Grove Street Games, das Studio hinter Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, arbeitet an einem bislang unangekündigten Titel, der im Jahr 2026 erscheinen soll.

Das Projekt wurde offiziell noch nicht vorgestellt, doch erste Informationen via LinkedIn bestätigen, dass das Team an einem neuen Spiel arbeitet, das nicht mit früheren Veröffentlichungen in Verbindung steht.

Das Entwicklerstudio war in den vergangenen Jahren vor allem für seine Arbeit an Remasters und Ports bekannt, darunter mehrere Mobile‑Versionen von Rockstar‑Games‑Titeln.

Mit dem geplanten Release im Jahr 2026 deutet sich nun ein vollwertiges neues Spiel an, das möglicherweise eine neue Marke oder eine Weiterentwicklung bestehender Technologien umfasst. Konkrete Details zu Genre, Gameplay, Plattformen oder Publisher wurden bisher nicht genannt.

Die Ankündigung eines Release‑Fensters zeigt jedoch, dass sich das Projekt bereits in einer fortgeschrittenen Entwicklungsphase befindet. Für die Gaming‑Community bleibt spannend, welche Richtung Grove Street Games einschlagen wird und ob das neue Spiel an frühere Erfahrungen mit Open‑World‑Titeln, Action‑Games oder Remaster‑Technologien anknüpft.