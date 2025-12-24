Grand Theft Auto: GTA: Tokyo – Ex‑Rockstar‑Entwickler bestätigt einstige Pläne

GTA Tokyo: Das geheime Rockstar‑Projekt, das fast die ganze Spielreihe verändert hätte!

Ein ehemaliger Entwickler von Rockstar North hat bestätigt, dass ein Ableger der Grand Theft Auto‑Reihe mit dem Titel GTA Tokyo tatsächlich in ernsthafter Planung war, bevor das Projekt endgültig verworfen wurde.

Obbe Vermeij, früherer Technical Director und beteiligt an Spielen wie GTA III, GTA Vice City und GTA San Andreas, erklärte in einem Interview, dass Rockstar über mehrere internationale Schauplätze nachgedacht habe.

Dazu gehörten Rio de Janeiro, Moskau, Istanbul und besonders Tokio. Für GTA Tokyo existierten konkrete Gespräche und erste Vorbereitungen, bei denen ein japanisches Studio den bestehenden Code übernehmen und ein eigenes Open‑World‑Actionspiel im GTA‑Universum entwickeln sollte. Das Projekt wurde jedoch eingestellt, bevor die eigentliche Produktion begann.

Die GTA‑Serie ist seit vielen Jahren eng mit amerikanischen Schauplätzen verbunden, darunter Liberty City, Vice City und San Andreas, die als fiktionale Versionen von New York, Miami und Kalifornien dienen. Seit dem frühen GTA London hat die Reihe die USA nicht mehr verlassen, und laut Vermeij ist ein internationaler Schauplatz heute unwahrscheinlich.