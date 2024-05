GRAPPIN: First-Person-Abenteuerspiel erscheint für Xbox

GRAPPIN ist ein First-Person-Abenteuerspiel, das für die Xbox Series X/S, Xbox One und den Windows Store erscheint. GRAPPIN dreht sich um eine einzige, unverwechselbare Spielmechanik: einen Greifhaken, mit dem die Spieler auf ihrem Weg zum Gipfel des Berges anspruchsvolle Umgebungen durchqueren und Hindernisse überwinden können.

Der Kern des Grappin-Gameplays dreht sich um den vielseitigen Greifhaken namens Grip. Der Grip hat zwei verschiedene Formen: den normalen Grip, mit dem man sich an Lehmoberflächen festhaken kann, und den Trace Grip, mit dem man sich ebenfalls an Lehmoberflächen festhaken kann, der aber in der Lage ist, sehr große Entfernungen mit hoher Geschwindigkeit zurückzulegen, was ihn ideal für Backtracking und Erkundung macht.