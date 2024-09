Grasshopper Manufacture: Fokus auf Metacritic sorgt für Einheitsbrei

Autor:, in / Grasshopper Manufacture

Zu wenig Risiko für Neues, sagen die Macher von Shadow of the Damned: Hella Remastered.

Habt ihr manchmal das Gefühl, dass sich viele Spiele ähneln und zu wenig Abwechslung in der Videospielbranche herrscht? Damit seid ihr nicht allein.

Goichi Suda CEO von Grasshopper Manufacture und Shadows of the Damned Co-Creator Shinji Mikami vermuten, dass ein Grund dafür darin liegt, dass Verlage und Entwickler sich zu stark auf Metacritic-Bewertungen fokussieren.

Sie neigen dazu, auf Nummer sicher zu gehen und sich auf bewährte Konzepte zu verlassen, anstatt Risiken einzugehen und mit neuen Ideen zu experimentieren.

Warum es in den vergangenen Jahren weniger Spiele gab, die so einzigartig sind wie ihre eigenen, erklärten sie in einem Interview mit GamesIndustry.biz.

So argumentierte Goichi Suda unter anderem: „Jeder schenkt den Metacritic-Ergebnissen zu viel Aufmerksamkeit und kümmert sich zu sehr um sie. Es ist an dem Punkt angelangt, an dem es fast eine festgelegte Formel gibt – wenn Sie eine hohe Metacritic-Punktzahl erreichen wollen, machen Sie das Spiel so.“ „Wenn Sie ein Spiel haben, das nicht in diese Formel passt, diesen Marktfähigkeitsumfang, verliert es Punkte auf Metacritic. Die größeren Unternehmen wollen sich vielleicht nicht damit auseinandersetzen. Das ist vielleicht nicht der Hauptgrund, aber das ist sicherlich ein Grund dafür. Jeder kümmert sich zu sehr um die Zahlen.“ „Ich persönlich kümmere mich nicht allzu sehr um die Metacritic-Zahlen. Ich bin mir ihrer nicht wirklich bewusst. Was uns wichtig ist, ist, die Spiele herauszubringen, die wir herausbringen wollen, und dass die Leute die Spiele spielen, die wir wollen, dass sie, sie spielen können.“

Mikami ergänzte, dass es durchaus viele einzigartige Spiele gibt, die nicht der typischen Formel folgen. Diese jedoch weniger Aufmerksamkeit bekommen, da Big-Budget-Titel mit großen Marketingkampagnen den Markt dominieren.

„Die Art von Spielen, die die meiste Marketingunterstützung erhalten, sind diejenigen, die ein möglichst breites Publikum ansprechen müssen.“ „Mehr einzigartige Spiele haben nicht wirklich die gleiche Marktfähigkeit.“

Das Remaster Shadow of the Damned: Hella Remastered erscheint am 31. Oktober für alle Plattformen und die Wertungen werden auch bei Metacritic ihren Einfluss haben. Doch wie sehr haben solche Metacritic-Wertungen Einfluss auf euch und eure Kaufentscheidung?