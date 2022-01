Grasshopper Manufacture: Lollipop Chainsaw 2 und Shadow of the Damned 2 angeblich in der Mache

Grasshopper Manufacture arbeitet anscheinend an Lollipop Chainsaw 2 und Shadow of the Damned 2.

Die Gerüchteküche brodelt mal wieder! Demnach soll Grasshopper Manufacture derzeit an fünf neuen Projekten arbeiten. Mit dabei: Lollipop Chainsaw 2 und Shadow of the Damned 2. Zwei Fortsetzungen, die sich Fans seit Jahren wünschen.

Sollten die Gerüchte wirklich stimmen, dann gehören Lollipop Chainsaw 2 und Shadow of the Damned 2 zu den anstehenden fünf Projekten von Grasshopper Manufacture, die derzeit in Arbeit sind.

In dem Leak heißt es: „Lollipop Chainsaw und Shadow of the Damned gehören zu den nächsten fünf Projekten von Grasshopper Manufacture. Nach der Übernahme des Studios hat NetEase begonnen, sich um die Urheberrechte zu kümmern, damit Suda zu seinen geliebten früheren Franchises zurückkehren kann. Dabei kann es sich sowohl um Neuauflagen als auch um die nächsten Einträge in der Serie handeln.“

Während die Rechte von Shadow of the Damned bereits bei Grasshopper sind, ist die Situation bei Lollipop Chainsaw etwas komplizierter, aber nach den Informationen des Leakers „sucht NetEase nach einer Möglichkeit, die Rechte zu erwerben oder einen Kompromiss zu finden“.