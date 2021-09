Grasshopper Manufacture: Suda51 würde gerne ein Deadpool-Spiel entwickeln

Während eines Livestreams zur Veröffentlichung von No More Heroes 3 wurde Goichi Suda aka Suda51, CEO von Grasshopper Manufacture, gefragt, was denn nun als Nächstes auf dem Plan stünde, jetzt da die No More Heroes-Reihe abgeschlossen sei. In seiner Antwort verriet er, dass man bereits an drei neuen Original-IPs arbeite und er gerne mit Marvel ein Deadpool-Spiel im Stil von Grasshopper entwickeln würde.

„Die grobe Antwort ist, dass wir bereits eine Menge Produkte in Entwicklung haben“, antwortete Suda über einen Übersetzer, „und in den nächsten 10 Jahren haben wir drei Original-IPs, an denen wir arbeiten und die wir bereits geplant haben. Sie können sich also definitiv auf eine Menge neuer, interessanter Original-IPs von Grasshopper freuen. Wir haben natürlich auch noch andere Pläne und arbeiten hart daran, sie zu verwirklichen. Aber [was] die Dinge angeht, die ich gerne machen würde, so würde ich gerne mit Marvel an einem Shatterstar- oder Deadpool-Spiel arbeiten, etwas im Stil von Grasshopper. Vielleicht ein Quicksilver-Titel oder so etwas. Also, Marvel, Sie wissen schon.“

Deadpool und Suda51 wären sicher nicht die schlechteste Kombination, die sich Disney aussuchen könnte, wenn es darum geht, Lizenzen an externe Entwickler zu vergeben.