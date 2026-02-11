Grasshopper Manufacture: Unangekündigtes Spiel soll 2026 erscheinen

Zum Release von Romeo is a Dead Man hat Grasshopper‑Manufacture‑Präsident Goichi „Suda51“ Suda in einer neuen Ausgabe des Grasshopper Direct verraten, dass das Studio ein zweites, noch unangekündigtes Spiel für 2026 einplant.
Laut Suda ist die Veröffentlichung „fast vollständig sicher“, auch wenn intern noch nicht alle Details feststehen.
Das Team arbeitet bereits an dem Projekt, doch weder Genre noch Umfang wurden genannt. Grasshopper will die Enthüllung erst zu einem späteren Zeitpunkt vornehmen und verweist darauf, dass Fans kommende Events und Medienauftritte im Blick behalten sollten.
Die offizielle Ankündigung soll „in absehbarer Zeit“ folgen.
3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Was das wohl sein wird, könnte ein kleineres Projekt sein 🤔 ?
Hmm bin gespannt was da noch kommen mag.
Sagt mir überhaupt nichts 🤔