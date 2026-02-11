Grasshopper Manufacture: Unangekündigtes Spiel soll 2026 erscheinen

Zum Release von Romeo is a Dead Man bestätigt der Grasshopper‑Chef ein weiteres Projekt, dass „fast zu 100 Prozent“ für dieses Jahr geplant ist.

Zum Release von Romeo is a Dead Man hat Grasshopper‑Manufacture‑Präsident Goichi „Suda51“ Suda in einer neuen Ausgabe des Grasshopper Direct verraten, dass das Studio ein zweites, noch unangekündigtes Spiel für 2026 einplant.

Laut Suda ist die Veröffentlichung „fast vollständig sicher“, auch wenn intern noch nicht alle Details feststehen.

Das Team arbeitet bereits an dem Projekt, doch weder Genre noch Umfang wurden genannt. Grasshopper will die Enthüllung erst zu einem späteren Zeitpunkt vornehmen und verweist darauf, dass Fans kommende Events und Medienauftritte im Blick behalten sollten.

Die offizielle Ankündigung soll „in absehbarer Zeit“ folgen.