Grave Seasons: Ab 14. August im Xbox Game Pass

Grave Seasons erscheint am 14. August 2026 im Xbox Game Pass auf Xbox Series X|S und PC als Xbox Play Anywhere-Titel.

Die narrative Farm-Simulation mit gruseligen Twists Grave Seasons erscheint am 14. August 2026 für Xbox Series X|S und Xbox auf PC und wird als Xbox Play Anywhere-Titel im Xbox Game Pass verfügbar sein.

In der unheimlichen Stadt Ashenridge erleben Spieler nicht nur den Alltag als Farmer, sondern müssen auch einen übernatürlichen Serienkiller aufspüren. Neben der Bewirtschaftung von Feldern und dem Aufbau des eigenen Hofes können Spieler Beziehungen aufbauen, Romantik erleben und Hinweise sammeln, um den Mörder zu entlarven.

Grave Seasons kombiniert geschickt entspannende Simulationselemente mit packendem Thriller-Horror, wodurch jede Entscheidung entscheidend wird – von der Wahl der Anbaupflanzen bis zur Interaktion mit den Bewohnern der Stadt.