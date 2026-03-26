Grave Seasons: Ab 14. August im Xbox Game Pass

Die narrative Farm-Simulation mit gruseligen Twists Grave Seasons erscheint am 14. August 2026 für Xbox Series X|S und Xbox auf PC und wird als Xbox Play Anywhere-Titel im Xbox Game Pass verfügbar sein.
In der unheimlichen Stadt Ashenridge erleben Spieler nicht nur den Alltag als Farmer, sondern müssen auch einen übernatürlichen Serienkiller aufspüren. Neben der Bewirtschaftung von Feldern und dem Aufbau des eigenen Hofes können Spieler Beziehungen aufbauen, Romantik erleben und Hinweise sammeln, um den Mörder zu entlarven.
Grave Seasons kombiniert geschickt entspannende Simulationselemente mit packendem Thriller-Horror, wodurch jede Entscheidung entscheidend wird – von der Wahl der Anbaupflanzen bis zur Interaktion mit den Bewohnern der Stadt.
21 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wohl einer der wenigen Richtungen, die so ein Spielprinzip frischer machen könnte.
Mmh, weiß noch nicht.
Was da alles für Spiele rauskommen!?
Haut mich jetzt nicht so vom Hocker
Das sieht interessant aus
Interessante Kombi verschiedener Genres.
cool, ein Gameboyspiel. sollte meiner Meinung nach eher auf ein Smartphone, statt die Konsole
Sah klasse aus!
Bin ich sehr gespannt drauf.
Witziger Mix xD Man stelle sich vor, im Farming Simulator 25 würde ein Killer herum laufen 🤣