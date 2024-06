GRAVEN: Dark Fantasy-FPS für Konsolen erschienen

Autor:, in / GRAVEN

Image: Fulqrum Publishing Ltd.

GRAVEN, der Dark-Fantasy-Action-Adventure-FPS, entwickelt von Slipgate Ironworks und gemeinsam herausgegeben von 3D Realms und Fulqrum Publishing, entfesselt heute auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S einen rechtschaffenen Zorn!

Schlüpft in die Rolle eines verbannten Priesters des Orthogonalen Ordens und begebt euch auf eine Mission der blutigen Rache. Geleitet von der göttlichen Weisung des Schöpfers, reinigt ihr den Orden von seiner Verderbnis und hofft, die Welt vor dem sich schnell ausbreitenden Übel zu retten.

Mit einem Stab und einem Tagebuch bewaffnet, macht ihr euch auf den Weg in die dunklen Lande und nutzt Magie, um Feuer zu entfachen, Flüsse einzufrieren, Maschinen aufzuladen und vieles mehr.

Erkundet ausgedehnte Hubs, löst knifflige Rätsel und deckt Irrlehren auf, um das Böse, das im Land verwurzelt ist, ein für alle Mal auszulöschen.

Das ist GRAVEN

Stellt euch in rasanten Kampfsequenzen über 20 verschiedenen Feinden und herausfordernden Bossen. Erforscht die Levels, um gut versteckte Geheimnisse und fesselnde Nebenquests in drei Hub-Welten zu entdecken, und experimentiert mit verschiedenen Zauber- und Fähigkeitskombinationen, um eine befriedigende und fesselnde Gameplay-Schleife zu schaffen, die kreative Lösungen in einer mysteriösen Welt belohnt.

GRAVEN für Xbox herunterladen – 25,49 statt 29,99 Euro

GRAVEN zeichnet sich durch Charakterdesigns von Chuck Jones (Duke Nukem 3D, Half-Life) aus, während Stephan Weyte (Blood, Fire Emblem, Dusk) dieser Mischung aus klassischem Ego-Shooter und fantastischem Rollenspiel seine Stimme leiht. Stellt euch alleine gegen GRAVENs Übel oder sucht den Multiplayer-Wahnsinn mit Online-Koop für bis zu 8 Spieler.