Graveyard Keeper 2: Skurrile Management-Simulation erhält Nachfolger

Mit einem neuen Trailer haben tinyBuild und Lazy Bear Games Graveyard Keeper 2 offiziell vorgestellt. Die Fortsetzung des erfolgreichen Originals setzt erneut auf eine Mischung aus makabrem Humor, Management-Gameplay und erweiterten Gameplay-Systemen und erscheint noch im Laufe dieses Jahres für PC und Konsolen.

Im Zentrum steht weiterhin der Betrieb eines eigenen Friedhofs, der jedoch deutlich erweitert wurde. Spieler kümmern sich um das Begräbnis von Körpern, verbessern ihre Fähigkeiten und gestalten ihre Umgebung nach eigenen Vorstellungen. Neben klassischen Tätigkeiten wie Handwerk, Handel und Erkundung kommen neue Systeme hinzu, die das Spielerlebnis vertiefen.

Ein zentrales Element ist die Möglichkeit, eine eigene Untoten-Armee aufzubauen. Diese kann in Kämpfe geschickt werden, um die Welt von einer Zombiebedrohung zu befreien und neue Gebiete freizuschalten. Gleichzeitig lassen sich Verteidigungsanlagen errichten, um das eigene Territorium zu schützen.

Die Spielwelt selbst wurde ebenfalls vergrößert und bietet eine von Untoten überlaufene Stadt, die es zu erkunden gilt. Dort unterstützen Spieler den Wiederaufbau, während sie gleichzeitig neue Ressourcen und Möglichkeiten erschließen.

Zum Start der Ankündigung wurde zudem eine Aktion gestartet, bei der das ursprüngliche Graveyard Keeper kostenlos auf verschiedenen Plattformen erhältlich ist.

Graveyard Keeper 2 erscheint später im Jahr für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2.